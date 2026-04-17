Advertisement
trendingNow13182199
Hindi Newsदुनियानेपाली PM का नया खेल! भारत से ₹100 से ज्यादा खर्चा तो देना होगा टैक्स, नेपाली नागरिकों की बढ़ी मुश्किलें

नेपाली PM का नया खेल! भारत से ₹100 से ज्यादा खर्चा तो देना होगा टैक्स, नेपाली नागरिकों की बढ़ी मुश्किलें

India Nepal Trade: नेपाल ने 100 रुपये से अधिक के सामान पर कस्टम टैक्स लागू कर सीमा पर सख्ती बढ़ा दी है. इससे रक्सौल जैसे भारतीय बाजारों पर असर दिखने लगा है. नेपाली नागरिकों की खरीदारी इन बाजारों से घटती जा रही है, जबकि सरकार स्थानीय बाजारों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 17, 2026, 01:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

India-Nepal Border
India-Nepal Border

Nepal Border Tax Rule: नेपाल सरकार ने भारत से आने वाले सामानों पर सख्ती बढ़ाते हुए नया नियम लागू किया है. अब 100 रुपये से अधिक मूल्य के सामान को नेपाल ले जाने पर कस्टम टैक्स देना होगा. इस फैसले के बाद सीमा पर निगरानी भी कड़ी कर दी गई है. बताया जा रहा है कि इस निर्णय के पीछे नेपाल के स्थानीय बाजारों को बढ़ावा देने की रणनीति है, ताकि देश के भीतर व्यापार को मजबूती मिल सके.

सीमावर्ती बाजारों पर दिखने लगा असर

इस फैसले का असर रक्सौल जैसे सीमावर्ती भारतीय बाजारों पर साफ दिखने लगा है. यहां रोजाना बड़ी संख्या में नेपाली नागरिक घरेलू सामान खरीदने आते थे, लेकिन अब टैक्स के कारण खरीदारी में कमी आने लगी है. दरअसल, चावल, दाल, आटा, तेल और चीनी जैसे रोजमर्रा के सामान भारत में सस्ते मिलते हैं, जिसके कारण नेपाली ग्राहक सीमापार खरीदारी को प्राथमिकता देते थे.

बॉर्डर पर सख्ती, सामान जब्त करने की कार्रवाई

नेपाल बॉर्डर पर तैनात आर्म्ड पुलिस फोर्स (APF) द्वारा लगातार माइकिंग कर लोगों को नए नियमों की जानकारी दी जा रही है. जो लोग 100 रुपये से अधिक का सामान लेकर नेपाल प्रवेश कर रहे हैं, उनसे टैक्स वसूला जा रहा है. कई मामलों में नियमों का उल्लंघन करने पर सामान जब्त भी किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय व्यापारियों की पुरानी मांग

उद्योग वाणिज्य संघ, बीरगंज के उपाध्यक्ष माधव राजपाल ने कहा कि नेपाल के व्यापारी लंबे समय से इस तरह के कदम की मांग कर रहे थे. उनका मानना है कि इस फैसले से स्थानीय बाजारों में ग्राहकों की वापसी होगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा.

भारतीय व्यापारियों की चिंता बढ़ी

दूसरी ओर, भारतीय व्यापारिक संगठनों ने इस फैसले पर चिंता जताई है. रक्सौल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि इस निर्णय से सीमावर्ती बाजारों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है. उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों देशों को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे सीमा के दोनों ओर के व्यापारियों को लाभ मिल सके.

ये भी पढ़ें: जंग और वैश्विक तनाव के बीच भारत के इस नेता को ट्रंप ने दी बधाई, आखिर क्या है वजह?

आगे क्या असर पड़ेगा?

नेपाल सरकार के इस फैसले से सीमा पार व्यापार के स्वरूप में बदलाव आ सकता है. जहां एक ओर नेपाल अपने घरेलू बाजार को मजबूत करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर भारतीय बाजारों के कारोबार पर इसका असर पड़ना तय माना जा रहा है. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नीति कितनी प्रभावी साबित होती है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

India-Nepal TradeNepal Border Tax Rule

Trending news

कट-मनी का खेल क्या है? पश्चिम बंगाल के हर चुनाव में क्यों घिर जाती हैं ममता बनर्जी
West Bengal Assembly Election 2026
कट-मनी का खेल क्या है? पश्चिम बंगाल के हर चुनाव में क्यों घिर जाती हैं ममता बनर्जी
UCC पर बोले चीफ जस्टिस सूर्यकांत, कहा-‘संविधान का लक्ष्य, इसका धर्म से कोई...
Uniform Civil Code
UCC पर बोले चीफ जस्टिस सूर्यकांत, कहा-‘संविधान का लक्ष्य, इसका धर्म से कोई...
एक का फोन स्विच ऑफ, दूसरे का हॅास्टल में छूटा...डिनर से पहले दो छात्रों की हुई मौत
nagpur News
एक का फोन स्विच ऑफ, दूसरे का हॅास्टल में छूटा...डिनर से पहले दो छात्रों की हुई मौत
नमाज पढ़ाने से लेकर नॉन-वेज खाने तक... धर्मांतरण केस में पीड़ित ने सुनाई आपबीती
Nashik Conversion Case
नमाज पढ़ाने से लेकर नॉन-वेज खाने तक... धर्मांतरण केस में पीड़ित ने सुनाई आपबीती
बंगाल में चुनाव से पहले ‘मनी ट्रेल’ पर वार! कोलकाता में रेड, सिलीगुड़ी में कैश बरामद
West Bengal
बंगाल में चुनाव से पहले ‘मनी ट्रेल’ पर वार! कोलकाता में रेड, सिलीगुड़ी में कैश बरामद
नासिक पहुंची नेशनल कमीशन फॉर वूमेन टीम, धर्मांतरण की करेगी जांच,पुलिस ने सौंपे दस्त
nashik news
नासिक पहुंची नेशनल कमीशन फॉर वूमेन टीम, धर्मांतरण की करेगी जांच,पुलिस ने सौंपे दस्त
नासिक धर्मांतरण केस में नया मोड़, निदा बोली- मैं प्रेग्नेंट हूं; कोर्ट से मांगी राहत
Nashik MNC Case
नासिक धर्मांतरण केस में नया मोड़, निदा बोली- मैं प्रेग्नेंट हूं; कोर्ट से मांगी राहत
पहले लखनऊ, अब दिल्ली में देर रात बैठक... बंगाल चुनाव के बीच UP में बड़े बदलाव की आहट
​​UP News
पहले लखनऊ, अब दिल्ली में देर रात बैठक... बंगाल चुनाव के बीच UP में बड़े बदलाव की आहट
हरिवंश की हैट्रिक पर मोदी ने सुनाई संघर्ष की कहानी, चन्द्रशेखर कनेक्शन भी याद दिलाया
PM Modi
हरिवंश की हैट्रिक पर मोदी ने सुनाई संघर्ष की कहानी, चन्द्रशेखर कनेक्शन भी याद दिलाया
'गिरगिट की तरह रंग...', महिला आरक्षण को लेकर मायावती ने साधा कांग्रेस-SP पर निशाना
mayawati
'गिरगिट की तरह रंग...', महिला आरक्षण को लेकर मायावती ने साधा कांग्रेस-SP पर निशाना