नेपाली PM का नया खेल! भारत से ₹100 से ज्यादा खर्चा तो देना होगा टैक्स, नेपाली नागरिकों की बढ़ी मुश्किलें

Nepal Border Tax Rule: नेपाल सरकार ने भारत से आने वाले सामानों पर सख्ती बढ़ाते हुए नया नियम लागू किया है. अब 100 रुपये से अधिक मूल्य के सामान को नेपाल ले जाने पर कस्टम टैक्स देना होगा. इस फैसले के बाद सीमा पर निगरानी भी कड़ी कर दी गई है. बताया जा रहा है कि इस निर्णय के पीछे नेपाल के स्थानीय बाजारों को बढ़ावा देने की रणनीति है, ताकि देश के भीतर व्यापार को मजबूती मिल सके.

सीमावर्ती बाजारों पर दिखने लगा असर

इस फैसले का असर रक्सौल जैसे सीमावर्ती भारतीय बाजारों पर साफ दिखने लगा है. यहां रोजाना बड़ी संख्या में नेपाली नागरिक घरेलू सामान खरीदने आते थे, लेकिन अब टैक्स के कारण खरीदारी में कमी आने लगी है. दरअसल, चावल, दाल, आटा, तेल और चीनी जैसे रोजमर्रा के सामान भारत में सस्ते मिलते हैं, जिसके कारण नेपाली ग्राहक सीमापार खरीदारी को प्राथमिकता देते थे.

बॉर्डर पर सख्ती, सामान जब्त करने की कार्रवाई

नेपाल बॉर्डर पर तैनात आर्म्ड पुलिस फोर्स (APF) द्वारा लगातार माइकिंग कर लोगों को नए नियमों की जानकारी दी जा रही है. जो लोग 100 रुपये से अधिक का सामान लेकर नेपाल प्रवेश कर रहे हैं, उनसे टैक्स वसूला जा रहा है. कई मामलों में नियमों का उल्लंघन करने पर सामान जब्त भी किया जा रहा है.

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स्थानीय व्यापारियों की पुरानी मांग

उद्योग वाणिज्य संघ, बीरगंज के उपाध्यक्ष माधव राजपाल ने कहा कि नेपाल के व्यापारी लंबे समय से इस तरह के कदम की मांग कर रहे थे. उनका मानना है कि इस फैसले से स्थानीय बाजारों में ग्राहकों की वापसी होगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा.

भारतीय व्यापारियों की चिंता बढ़ी

दूसरी ओर, भारतीय व्यापारिक संगठनों ने इस फैसले पर चिंता जताई है. रक्सौल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि इस निर्णय से सीमावर्ती बाजारों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है. उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों देशों को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे सीमा के दोनों ओर के व्यापारियों को लाभ मिल सके.

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आगे क्या असर पड़ेगा?

नेपाल सरकार के इस फैसले से सीमा पार व्यापार के स्वरूप में बदलाव आ सकता है. जहां एक ओर नेपाल अपने घरेलू बाजार को मजबूत करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर भारतीय बाजारों के कारोबार पर इसका असर पड़ना तय माना जा रहा है. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नीति कितनी प्रभावी साबित होती है.