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Hindi Newsदुनियानेपाल ने की गुस्ताखी: जम्मू-कश्मीर को दिखाया पाकिस्तान का हिस्सा, भारतीयों का गुस्सा देख मांगी माफी

नेपाल ने की गुस्ताखी: जम्मू-कश्मीर को दिखाया पाकिस्तान का हिस्सा, भारतीयों का गुस्सा देख मांगी माफी

नेपाल एयरलाइंस ने भारतीयों का गुस्सा देखकर माफी मांग ली है. उसने एक मैप में जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया था. इसके बाद आक्रोश बढ़ गया. खेसारी लाल से लेकर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर एयरलाइंस को कोसा. आखिर में नेपाल एयरलाइंस ने लंबा माफीनामा लिखा. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 30, 2026, 12:08 PM IST
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फाइल फोटो
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नेपाल का काम बिना भारत के नहीं चल सकता, लेकिन पड़ोसी देश ने जाने-अनजाने में भारतीयों को गुस्सा दिला दिया. हां, नेपाल एयरलाइंस ने 'नेटवर्क मैप' में जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया. मामले ने तूल पकड़ा तो माफी मांगनी पड़ी. दरअसल, नेपाल एयरलाइंस ने गुरुवार को एक 'नेटवर्क मैप' में जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया था. इस पर विवाद हो गया, बाद में इसे 'मैप संबंधी गलतियां' बताते हुए माफी मांगी गई. 

नेपाल एयरलाइंस की आलोचना शुरू हुई, तो एयरलाइंस ने सोशल मीडिया पोस्ट को हटा दिया. अब अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, 'हम अपने सोशल मीडिया चैनलों पर हाल ही में शेयर किए गए नेटवर्क मैप में हुई गलती के लिए दिल से माफी मांगते हैं. इस मैप में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ी कई बड़ी गलतियां थीं, जो नेपाल या नेपाल एयरलाइंस के आधिकारिक रुख को नहीं दर्शाती हैं.'

खेसारी लाल को आया गुस्सा

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव नेपाल एयरलाइंस पर भड़क गए. उन्होंने लिखा कि डियर, पोस्ट डिलीट करके भाग जाने से काम नहीं चलेगा. जवाब देना पड़ेगा. मंशा बताइए कि क्यूं ऐसा किया? उन्होंने आगे यह सवाल भी उठाया कि इतना शांत और अच्छा पड़ोसी किस मजबूरी में ऐसी गलती करने लगा. 

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नेपाल एयरलाइंस ने कहा, हम रिव्यू कर रहे

माफी मांगते हुए नेपाल एयरलाइंस ने लिखा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक अंदरूनी समीक्षा की जा रही है कि हमारी सामग्री सटीकता के उच्चतम मानकों को पूरा करे. हम इस क्षेत्र में अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ अपने मजबूत रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं और उस पोस्ट से किसी को भी ठेस पहुंची हो, तो हमें गहरा खेद है.

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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