नेपाल ने की गुस्ताखी: जम्मू-कश्मीर को दिखाया पाकिस्तान का हिस्सा, भारतीयों का गुस्सा देख मांगी माफी

नेपाल का काम बिना भारत के नहीं चल सकता, लेकिन पड़ोसी देश ने जाने-अनजाने में भारतीयों को गुस्सा दिला दिया. हां, नेपाल एयरलाइंस ने 'नेटवर्क मैप' में जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया. मामले ने तूल पकड़ा तो माफी मांगनी पड़ी. दरअसल, नेपाल एयरलाइंस ने गुरुवार को एक 'नेटवर्क मैप' में जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया था. इस पर विवाद हो गया, बाद में इसे 'मैप संबंधी गलतियां' बताते हुए माफी मांगी गई.

नेपाल एयरलाइंस की आलोचना शुरू हुई, तो एयरलाइंस ने सोशल मीडिया पोस्ट को हटा दिया. अब अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, 'हम अपने सोशल मीडिया चैनलों पर हाल ही में शेयर किए गए नेटवर्क मैप में हुई गलती के लिए दिल से माफी मांगते हैं. इस मैप में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ी कई बड़ी गलतियां थीं, जो नेपाल या नेपाल एयरलाइंस के आधिकारिक रुख को नहीं दर्शाती हैं.'

खेसारी लाल को आया गुस्सा

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव नेपाल एयरलाइंस पर भड़क गए. उन्होंने लिखा कि डियर, पोस्ट डिलीट करके भाग जाने से काम नहीं चलेगा. जवाब देना पड़ेगा. मंशा बताइए कि क्यूं ऐसा किया? उन्होंने आगे यह सवाल भी उठाया कि इतना शांत और अच्छा पड़ोसी किस मजबूरी में ऐसी गलती करने लगा.

Add Zee News as a Preferred Source

We sincerely apologize for error in the network map recently shared on our social media channels. The map contained significant cartographic inaccuracies regarding international boundaries that do not reflect the official stance of Nepal or Nepal Airlines. pic.twitter.com/E5MZSS8CjQ — Nepal Airlines (@NepalAirlinesRA) April 30, 2026

नेपाल एयरलाइंस ने कहा, हम रिव्यू कर रहे

माफी मांगते हुए नेपाल एयरलाइंस ने लिखा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक अंदरूनी समीक्षा की जा रही है कि हमारी सामग्री सटीकता के उच्चतम मानकों को पूरा करे. हम इस क्षेत्र में अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ अपने मजबूत रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं और उस पोस्ट से किसी को भी ठेस पहुंची हो, तो हमें गहरा खेद है.