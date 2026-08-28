/नेपाल की भोटेकोशी नदी में फिर आ रहा भीषण उफान, रसुवा से मुग्लिन तक त्रिशूली नदी के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी

Nepal Bhote Koshi River News: तिब्बत में ग्लेशियर टूटने की वजह से नेपाल की भोटेकोशी नदी में फिर से जलस्तर बढ़ने और उफान आने की खबर है. रसुवा पुलिस को इसकी सूचना मिली है. चीन की ओर से रसुवा के जिला पुलिस कार्यालय रसुवा को शुक्रवार रात 8:54 बजे बाढ़ से जुड़ी यह आधिकारिक जानकारी दी गई. इसके बाद तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है. रसुवा से लेकर मुग्लिन तक त्रिशूली नदी के निचले व तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने स्थानीय निवासियों को अगले आदेश तक अत्यधिक सतर्कता बरतने और नदी किनारे न जाने की कड़ी चेतावनी जारी की है.