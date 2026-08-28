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नेपाल की भोटेकोशी नदी में फिर आ रहा भीषण उफान, रसुवा से मुग्लिन तक त्रिशूली नदी के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी

Nepal floods latest updates: नेपाल की भोटेकोशी नदी में फिर से तेज उफान आ रहा है. तिब्बत में ग्लेशियर टूटने की वजह से एक और बड़ी तबाही तेजी के साथ नेपाल की ओर बढ़ रही है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 28, 2026, 09:32 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:51 PM IST
नेपाल की भोटेकोशी नदी में फिर आ रहा भीषण उफान, रसुवा से मुग्लिन तक त्रिशूली नदी के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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