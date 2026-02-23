Advertisement
नेपाल में भीषण सड़क हादसा, यात्री बस के नदी में गिरने से लहरों ने निगलीं 18 जिंदगियां; राहत और बचाव कार्य जारी

Nepal dhading bus accident: नेपाल के धादिंग में सोमवार को एक यात्री बस नदी में गिर गई, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं. बचाव कार्य तेजी से चल रहा है और प्रशासन हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटा है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 23, 2026, 08:30 AM IST
Nepal dhading bus accident: नेपाल के धादिंग में सोमवार को एक भयानक सड़क हादसा हुआ है. यहां एक यात्री बस कंट्रोल खो बैठी और सीधे नदी में जा गिरी है. इस हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है. बस में सवार अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

मौके पर तुरंत पुलिस और बचाव दल पहुंच गई है. बचाव अभियान जारी है और राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं. घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. स्थानीय लोग भी बचाव में मदद कर रहे हैं. अधिकारियों ने कहा कि हादसे की वजहों की जांच की जा रही है.
 

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं.

Nepal bus accidentdhading

