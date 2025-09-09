नेपाल में संसद, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सबकुछ जेन ज़ेडर्स ने फूंक दिया, जानिए मिलिट्री रूल की इनसाइड स्टोरी
नेपाल में संसद, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सबकुछ जेन ज़ेडर्स ने फूंक दिया, जानिए मिलिट्री रूल की इनसाइड स्टोरी

Nepal Gen Z Protests: नेपाल में नेताओं की संपत्ति तेजी से बढ़ रही थी वहीं आम नेपाली रोजगार के लिए अरब, मलेशिया और कोरिया जा रहे थे. अब जिन नेताओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उन्होंने कहीं न कहीं ओली के तख्तापलट में एक आहुति का काम किया.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 09, 2025, 11:15 PM IST
नेपाल में संसद, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सबकुछ जेन ज़ेडर्स ने फूंक दिया, जानिए मिलिट्री रूल की इनसाइड स्टोरी

Nepal Gen Z Unrest: नेपाल में जेन जी के आंदोलन को पहले दिन सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ आंदोलन बताया गया. लेकिन जिस दिशा में आंदोलन आगे बढ़ा उससे साफ है कि सोशल मीडिया का मुद्दा आंदोलन का छोटा और शुरुआती मुद्दा था. संसद भवन पर हमला, राष्ट्रपति भवन पर हमला, प्रधानमंत्री के घर पर हमला, सचिवालय पर हमला, राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों पर अटैक, ये बताने के लिए साफ है कि आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं था. ये आंदोलन नेपाल के पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ था. जेन-जी का आक्रोश नेपाल के पावर कॉरिडोर में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ था. इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ नाराजगी काठमांडू की सड़कों पर दिखी.

तख्तापलट की बुनियाद में भ्रष्टाचार

मित्रो 8 सितंबर यानी एक दिन पहले नेपाल में सड़कों पर जेन-जी के गुस्से और ताकत की झलक दिखी. लेकिन सोशल मीडिया में बहुत पहले से जेन-जी आपने गुस्से का इजहार कर रही थी. हैशटैग PoliticiansNepoBabyNepal,  हैशटैग NepoKids और हैशटैग NepoBaby जैसे हैशटैग नेपाल में सोशल मीडिया में पिछले कुछ महीनों से ट्रेड कर रहे थे. इन हैशटैग के जरिए नेपाल में सत्तारूढ़ नेताओं के भ्रष्टाचार, उनकी संतानों की लग्जरी लाइफ स्टाइल और भ्रष्टाचार को निशाना बनाया जा रहा था.

जेन-जी वाली क्रांति की इनसाइड स्टोरी 

सोशल मीडिया पर नेपाल के युवा भ्रष्टाचार से नाराजगी दिखाने के लिए नेताओं के बच्चों की विलासिता वाली जिंदगी और की तस्वीरें पोस्ट कर रहे थे. जेन-जी सोशल मीडिया पर बता रही थी कि कैसे नेपाल का आम आदमी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहा है और नेपाली नेताओं के बच्चे लाखों की घड़ियां और लाखों के जूते शो ऑफ कर रहे हैं. नेपाली नेताओं के बच्चों की विदेश में लग्जरी लाइफ की तस्वीरें पोस्ट कर सोशल मीडिया पर जेन-जी ये बार-बार ये सवाल पूछ रही थी कि ये पैसा आया कहां से. इसका जवाब भी जेन-जी ही बता रही थी की पैसा भ्रष्टाचार से आया.

2025 के ज्वलंत मामले

मित्रों जेन-जी वाली क्रांति की इनसाइड स्टोरी यही है. नेपाल में ऊपर से भले ही सबकुछ शांत दिख रहा था. लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में गुस्सा था. इसकी वजह थी 2025 में ही भ्रष्टाचार के कुछ बड़े  मामलों का खुलासा.

जुलाई 2025 में मंत्री राजकुमार गुप्ता का नौकरी के लिए 78 लाख नेपाली रुपये की रिश्वत मांगते हुए एक ऑडियो लीक हुआ. दबाव में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा. पूर्व पीएम मधव कुमार नेपाल समेत 92 लोगों पर 15 साल पुराने लैंड ट्रांसफर घोटाले में मुकदमा दर्ज हुआ. 19 करोड़ नेपाली रुपये के इस घोटाले में कुछ पूर्व मंत्रियों के नाम भी शामिल थे. जून 2025 में 18 अधिकारियों पर नेपाल टेलीकॉम बिलिंग सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट में हेराफेरी का केस दर्ज हुआ. इसमें 34 करोड़ नेपाली रुपए के घोटाले का आरोप था. 

मई 2025 में त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के इमिग्रेशन ऑफिस पर छापेमारी में ज्वाइंट सेक्रेटरी तीर्थ राज भट्टराई को वीजा भ्रष्टाचार और तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया. चीन के कर्ज से बने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण में 14 अरब नेपाली रुपए के घोटाले का आरोप लगा. जांच में घोटाले की बात मानी गई.

यानी नौकरी लेकर निर्माण तक हर तरफ भ्रष्टाचार था. आम लोग भ्रष्टाचार से परेशान थे उसी बीच सत्तासीन नेताओं के बच्चे अपनी अमीरी का बेशर्म प्रदर्शन सोशल मीडिया पर कर रहे थे. इससे जेन-जी का आक्रोश और बढ़ा. सोशल मीडिया पर भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया जा रहा था. इसकी वजह भी थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में GDP का करीब 30 प्रतिशत हिस्सा भ्रष्टाचार में चला जाता है. नेपाल में भ्रष्टाचार को ऐसे समझा जा सकता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2024 इंडेक्स में नेपाल 100वें नंबर पर था. इतना ही नहीं नेपाल में भ्रष्टाचार के करीब 40 प्रतिशत मामले राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से दबा दिए जा रहे थे. यानी भ्रष्टाचार के आधे मामले बिना जांच के बंद हो रहे थे. विकास का पैसा नेताओं और अफसरों की जेब में जा रहा था. इस भ्रष्टाचार का असर नेपाल में आम लोगों की जिंदगी में दिख रहा था. 

20% आबादी के पास 56% राष्ट्रीय संपत्ति

नेपाल में बेरोजगारी दर करीब 11 प्रतिशत तक पहुंच गई थी
नेपाल में लगभग 32 प्रतिशत युवा आज भी बेरोजगार ही हैं.
नेपाल में महंगाई दर करीब 6 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है.
नेपाल में 20% आबादी के पास 56% राष्ट्रीय संपत्ति है.

नेपोकिड्स ने खौलाया जेन ज़ेडर्स का खून?

रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजगार के लिए हर दिन 2000 नेपाली रोजगार के लिए देश छोड़ रहे हैं. वहीं नेपाली नेताओं के बच्चे सैर-सपाटे और बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए विदेश जा रहे थे. नेपाल के 10 लाख से ज्यादा नागरिक अरब देशों में नौकरी के लिए गए वहीं नेताओं के बच्चे मनोरंजन के लिए विदेशी टूर पर गए. 8 सितंबर को जो प्रदर्शन शुरू हुआ उसमें शामिल प्रदर्शनकारियों की उम्र 18 से 25 साल है. इनके सामने पढ़ाई और कमाई का मुद्दा था. रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में आधे युवा संसाधनों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते वहीं पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के बेटे जयवीर सिंह देउबा ने अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की.  खुद को कम्युनिस्ट बतानेवाले पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' की बेटी गंगा दहल और पोती स्मिता दहल ने ब्रिटेन और अमेरिका में पढ़ाई की. पूर्व पीएम के पी शर्मा ओली के परिवार के सदस्य ऑस्ट्रेलिया और कनाड़ा में पढ़ रहे थे. 

पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे थे. कई नेताओं के बच्चे ब्रिटेन, जर्मनी मलेशिया और जापान जैसे देशों में पढ़ रहे थे. सोचिए नेपाल का आम नौजवान गरीबी के कारण पढ़ नहीं पा रहा है वही नेताओं के बच्चे विदेश में ना सिर्फ पढ़ रहे थे, लग्जरी लाइफ भी इन्जवॉय कर रहे थे.

इन नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप

सड़क पर उतरे जेन-जी के प्रदर्शनकारियों ने इस असमानता को प्रमुखता से दिखाया. उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि कैसे नेपाल का आम नौजवान अपने हक के लिए सड़क पर लाठी खा रहा है और सत्ता के शीर्ष पर आसीन नेताओं की संतान विदेश में विलासिता वाली जिंदगी जी रही है. मित्रों यहां हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि नेपाल में नेताओं ने सिर्फ अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए नहीं भेजा था. कई नेताओं ने विदेश में अपना पैसा भी इंवेस्ट किया. ग्लोबल वॉच एनालिसिस की रिपोर्ट में दावा किया गया कि पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली का एक अकाउंट मिराबॉड बैंक, जिनेवा ब्रांच में है. इसमें करीब 41 करोड़ रुपये जमा हैं. पूर्व पीएम प्रचंड पर दुबई में संपत्ति खरीदने का आरोप लगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व सांसद वीरेंद्र महतो ने बेलारूस में इंवेस्ट किया. अजेय राज सुमर्गी पराजुली जैसे नेताओं पर आरोप लगा उन्होंने टैक्स हेवन में ऑफशोर कंपनियां बनाई और फिर भ्रष्टाचार के पैसे को FDI के तौर पर वापस नेपाल लाए. जनक कुमार बसनेत और एन मोनिका हन्नन पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में टेलीकॉम कंपनियों में निवेश का आरोप लगा. नेपाल की एजेंसियों की जांच के मुताबिक 55 नेताओं ने अवैध तरीके से विदेशी कंपनियों में निवेश किया.

ये तब है जब नेपाल का हर चौथा आदमी गरीबी रेखा से नीचे है. इस असमानता और भेदभाव ने लोगों के गुस्से को बढ़ाया. जेन-जी ने अपने प्रोटेस्ट में भी यही मुद्दा उठाया. इस असमानता को ऐसे भी समझ सकते हैं कि

एक आम नेपाली नागरिक रोज करीब 400 नेपाली रुपए कमाता है.
औसतन एक आम नेपाली नागरिक के पास महज 2 लाख रुपए की संपत्ति है.
वहीं पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली के पास 60 करोड़ से अधिक की संपत्ति है.
मंत्री रघुबीर महासेठ के पास ढ़ाई करोड़ की संपत्ति और 43 तोला सोना है.
मंत्री नवल किशोर शाह के पास 9 मकान और 180 तोला सोना है.

नेपाल में नेताओं की संपत्ति तेजी से बढ़ रही थी वहीं आम नेपाली नागरिक रोजगार के लिए अरब, मलेशिया और कोरिया जा रहे थे. इतना ही नहीं पैसों के लिए कई नेपाली नागरिक रूस-यूक्रेन वॉर में भी शामिल हुए.

यानी एक तरफ नेपाल में नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो आम लोगों के लिए पैसे कमाना मुश्किल हुआ. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई ने आम लोगों की मुश्किल बढ़ा दी. इसलिए जेन जी के प्रदर्शन में हर उस जगह पर हमला हुआ जो पॉलिटिकल सिस्टम में सत्ता के प्रतीक थे. ये टारगेट हमला था. ये हमला करप्शन के खिलाफ गुस्से के इजहार का प्रतीक बना.

प्रदर्शनकारियों ने बताया कि जहां-जहां भ्रष्टाचार है वो हर उस जगह पर चोट करेंगे. ये तरीका बेशक सही नहीं है, लेकिन नेपाल में जब भ्रष्टाचार आसमान छूने लगा और लोगों की शिकायत नहीं सुनी गई तो उनके पास कोई विकल्प भी नहीं बचा. हालांकि संसद और सुप्रीम कोर्ट जलाने, सरकारी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिंसा से किसी के जीवन को समाप्त करने को किसी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

Nepal Coup

