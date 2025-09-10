नेपाल में कर्फ्यू जेल में हड़कंप, कैदियों ने उठाया मौके का फायदा, जेल से आए बाहर, संभालने पहुंची सेना

नेपाल में जारी भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के बीच हालात और बिगड़ते जा रहे हैं. बुधवार को राजधानी काठमांडू की दिल्लीबजार जेल से बड़ी संख्या में कैदी बाहर आकर रिहाई की मांग कर रहे हैं. स्थिति पर काबू पाने के लिए नेपाल सरकार को सेना तैनात करनी पड़ी है.

यह घटनाक्रम तब हुआ जब देशभर में Gen Z द्वारा नेतृत्व किए जा रहे विरोध प्रदर्शन हिंसक हो उठे हैं. पुलिस बल ने कई जेलों और सुरक्षा चौकियों से पीछे हटना शुरू कर दिया है. दिल्लीबजार जेल में भी यही स्थिति देखने को मिली, जिससे कैदियों ने इसका लाभ उठाते हुए जेल से बाहर निकल प्रदर्शन शुरू कर दिया.

इसे भी पढ़ें- हम भूखे मर जाएंगे, बचा लो भारत सरकार..., नेपाल हिंसा में फंसे कई पर्यटक, मारे जा रहे निर्दोष लोग? टूरिस्ट ने बताया रूह कंपाने वाला मंजर

Add Zee News as a Preferred Source

सेना ने संभाली जेलों की सुरक्षा

नेपाल आर्मी को जेलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि किसी भी जेल ब्रेक या हिंसक झड़प से बचा जा सके. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक सेना ने देशभर में अभियान चलाकर 27 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया, जो लूटपाट, आगजनी और हिंसा में शामिल थे. इसके साथ ही अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत, 500 लोगों के घायल होने की सूचना है.

सोशल मीडिया बैन से भड़की आग

प्रदर्शन की शुरुआत 8 सितंबर को हुई, जब सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया था. इसका कारण बताते हुए ये कहा गया कि यह कदम टैक्स और साइबर सुरक्षा के तहत उठाया गया है. लेकिन जनता, खासकर युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया. इसके बाद से काठमांडू, पोखरा, बुटवल और बीरगंज जैसे शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए.

प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा

तेजी से बिगड़ती स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया. उनके साथ कई मंत्रियों ने भी पद छोड़ा है. हालात काबू में लाने के लिए सरकार ने बुधवार शाम 5 बजे तक प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी की और गुरुवार सुबह 6 बजे से पूरे देश में कर्फ्यू लागू करने का ऐलान किया है.

इसे भी पढ़ें- Nepal GenZ Protest Live Updates: नेपाल में कर्फ्यू जारी, शाम 6 बजे तक रद्द रहेंगी Kathmandu जाने वाली Indigo की फ्लाइट्स

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जताया दुख

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मंगलवार को नेपाल की स्थिति पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने दोनों पक्षों से संयम बरतने और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुसार कार्रवाई करने की अपील की. उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण और संपत्ति को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए.