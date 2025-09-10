नेपाल में कर्फ्यू जेल में हड़कंप, कैदियों ने उठाया मौके का फायदा, जेल से आए बाहर, संभालने पहुंची सेना
Advertisement
trendingNow12916358
Hindi Newsदुनिया

नेपाल में कर्फ्यू जेल में हड़कंप, कैदियों ने उठाया मौके का फायदा, जेल से आए बाहर, संभालने पहुंची सेना


नेपाल में पिछले 2 दिनों से जोरदार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है. इसमें कई लोगों की जान भी चली गयी है. अब इस मौके को अवसर बनाकर दिल्लीबाजार जेल से कई कैदी बाहर आकर रिहाई की मांग कर रहे हैं. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 02:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नेपाल में कर्फ्यू जेल में हड़कंप, कैदियों ने उठाया मौके का फायदा, जेल से आए बाहर, संभालने पहुंची सेना

नेपाल में जारी भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के बीच हालात और बिगड़ते जा रहे हैं. बुधवार को राजधानी काठमांडू की दिल्लीबजार जेल से बड़ी संख्या में कैदी बाहर आकर रिहाई की मांग कर रहे हैं. स्थिति पर काबू पाने के लिए नेपाल सरकार को सेना तैनात करनी पड़ी है.

यह घटनाक्रम तब हुआ जब देशभर में Gen Z द्वारा नेतृत्व किए जा रहे विरोध प्रदर्शन हिंसक हो उठे हैं. पुलिस बल ने कई जेलों और सुरक्षा चौकियों से पीछे हटना शुरू कर दिया है. दिल्लीबजार जेल में भी यही स्थिति देखने को मिली, जिससे कैदियों ने इसका लाभ उठाते हुए जेल से बाहर निकल प्रदर्शन शुरू कर दिया.

इसे भी पढ़ें- हम भूखे मर जाएंगे, बचा लो भारत सरकार..., नेपाल हिंसा में फंसे कई पर्यटक, मारे जा रहे निर्दोष लोग? टूरिस्ट ने बताया रूह कंपाने वाला मंजर

Add Zee News as a Preferred Source

 

सेना ने संभाली जेलों की सुरक्षा

नेपाल आर्मी को जेलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि किसी भी जेल ब्रेक या हिंसक झड़प से बचा जा सके. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक सेना ने देशभर में अभियान चलाकर 27 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया, जो लूटपाट, आगजनी और हिंसा में शामिल थे. इसके साथ ही अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत, 500 लोगों के घायल होने की सूचना है.

सोशल मीडिया बैन से भड़की आग

प्रदर्शन की शुरुआत 8 सितंबर को हुई, जब सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया था. इसका कारण बताते हुए ये कहा गया कि यह कदम टैक्स और साइबर सुरक्षा के तहत उठाया गया है. लेकिन जनता, खासकर युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया. इसके बाद से काठमांडू, पोखरा, बुटवल और बीरगंज जैसे शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए. 

प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा

तेजी से बिगड़ती स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया. उनके साथ कई मंत्रियों ने भी पद छोड़ा है. हालात काबू में लाने के लिए सरकार ने बुधवार शाम 5 बजे तक प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी की और गुरुवार सुबह 6 बजे से पूरे देश में कर्फ्यू लागू करने का ऐलान किया है.

इसे भी पढ़ें- Nepal GenZ Protest Live Updates: नेपाल में कर्फ्यू जारी, शाम 6 बजे तक रद्द रहेंगी Kathmandu जाने वाली Indigo की फ्लाइट्स

 

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जताया दुख

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मंगलवार को नेपाल की स्थिति पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने दोनों पक्षों से संयम बरतने और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुसार कार्रवाई करने की अपील की. उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण और संपत्ति को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए.

 

 

 

 

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

TAGS

Nepal Curfew

Trending news

जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
Indian Army news
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
Snakebite deaths
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
Bihar politics
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
पंजाब की 'आप' सरकार हर किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ देगी मुआवजा
Punjab Flood
पंजाब की 'आप' सरकार हर किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ देगी मुआवजा
BJP का उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का दावा, कांग्रेस के लिए 'चिंतन...'
Vice President
BJP का उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का दावा, कांग्रेस के लिए 'चिंतन...'
Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
15 died in jammu and kashmir
Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
Donald Trump
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
Vice President
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
Weather
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
Nepal Protest
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
;