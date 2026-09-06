शर्मनाक और घटिया हरकत बर्दाश्त नहीं'... नेपाल त्रासदी पर भारत-विरोधी जहर उगलने वालों पर भड़का सिंगापुर, पुलिस जांच शुरू

नेपाल में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बीच सोशल मीडिया पर भारतीयों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है. इंटरनेट पर भारतीय मूल के लोगों को निशाना बनाकर कई नस्लीय और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं. इस पर सिंगापुर सरकार ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है. सिंगापुर के गृह मंत्री के. षणमुगम ने इस तरह की हरकतों पर कड़ा ऐतराज जताया है. उन्होंने इन नफरती पोस्ट को शर्मनाक, घटिया और पूरी तरह अस्वीकार्य करार दिया और पुलिस को तुरंत जांच के आदेश दिए हैं.
दरअसल, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर बेहद घटिया बातें लिखते हुए कहा था कि बाढ़ में लापता लोग हमारे देश के नहीं हैं, वहां तो सिर्फ भारतीय दिख रहे हैं. हद तो तब हो गई जब कुछ यूजर्स ने बचाव कार्य तक रोकने की मांग करते हुए गंदी भाषा का इस्तेमाल किया. अब सिंगापुर सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसी नफरत बर्दाश्त नहीं होगी और इंटरनेट पर फर्जी पहचान बनाकर छिपने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.
के. षणमुगम ने शनिवार को सिंगापुर स्थित बहुराष्ट्रीय समाचार चैनल चैनल न्यूजएशिया से बात करते हुए कहा, 'मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार, उन्हें कई टिप्पणियों को हटाना पड़ा, क्योंकि वे बेहद घटिया थीं. मुझे नहीं पता कि ये सभी टिप्पणियां सिंगापुर के नागरिकों द्वारा ही की गई हैं या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये टिप्पणियां शर्मनाक, घटिया और पूरी तरह अस्वीकार्य हैं. मैंने पुलिस को इन टिप्पणियों की जांच करने के निर्देश दिए हैं.'
गृह मंत्री के. षणमुगम ने बताया कि सरकार का डिजिटल मंत्रालय सीधे सोशल मीडिया कंपनियों से बात करेगा, ताकि नियमों को ताक पर रखकर लिखी गई नफरती और घटिया पोस्ट को फौरन हटाया जा सके. उन्होंने कहा कि नेपाल हादसे में लापता हुए सिंगापुर के नागरिकों को लेकर भी कई गंदी बातें लिखी गईं, इनमें भारतीयों के लिए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए गए और लिखा गया कि 'वे हमारे अपने नहीं हैं.'
सिंगापुर इस पूरे इलाके में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और कारोबारी दोस्त है. इसी वजह से सिंगापुर सरकार ने साफ कर दिया है कि भारतीयों के खिलाफ किसी भी तरह की नस्लीय नफरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
सोशल मीडिया पर यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब नेपाल 26 अगस्त को अचानक आई बाढ़ से तहस-नहस हो गया. नेपाल-तिब्बत सीमा पर बर्फ और चट्टानों के खिसकने से उत्तरी और मध्य नेपाल की कई बस्तियां मलबे में तब्दील हो चुकी हैं. ग्लेशियर फटने से भोटेकोशी नदी में आए जलप्रलय के चलते हजारों लोग काल के गाल में समा गए. नेपाल पुलिस के अनुसार, इस आपदा में अब तक 1,344 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 5,000 लोग अभी भी लापता हैं. सेना और राहत टीमों ने अब तक 13,100 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला है.
दरअसल, एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइंस (SIA) के निवेश की खबरों के बाद इंटरनेट पर भारत-विरोधी और नस्लवादी टिप्पणियां अचानक बढ़ गई हैं. हाल में ऐसी खबरें आई हैं कि एयर इंडिया कथित रूप से सिंगापुर एयरलाइंस समेत अपने शेयरधारकों से अतिरिक्त पूंजी जुटाने की कोशिश कर रही है.
ट्रोलर्स ने सिर्फ भारतीय मूल का होने की वजह से टेमासेक कंपनी के सीईओ दिलहान पिल्ले और उनके अधिकारियों को निशाना बनाया. टेमासेक ही सिंगापुर एयरलाइंस की सबसे बड़ी हिस्सेदार है. ट्रोलर्स का आरोप था कि सीईओ भारतीय मूल के हैं, इसलिए वे एयर इंडिया की तरफदारी करेंगे. इस पर मंत्री षणमुगम ने कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि सीईओ किसी भी आम नागरिक की तरह पक्के सिंगापुरवासी हैं, केवल उनकी जाति या मूल को लेकर शक करना बेहद घटिया और शर्मनाक है.