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घर बह गया, परिवार लापता... मलबे के बीच आज भी अपनों का इंतजार कर रहा, रुला देगी नेपाल के इस कुत्ते की वफादारी

Dog Waiting For His Family After Flood: नेपाल में एक कुत्ता बाढ़ के बाद अपने घरवालों की इंतजार में मलबे में ही बैठा हुआ है. उसे कई लोगों ने लगातार हटाने की कोशिश की. हालांकि, कुत्ता टस से मस होने के लिए भी तैयार नहीं है.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 01, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 01:00 PM IST
घर बह गया, परिवार लापता... मलबे के बीच आज भी अपनों का इंतजार कर रहा, रुला देगी नेपाल के इस कुत्ते की वफादारी

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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