/घर बह गया, परिवार लापता... मलबे के बीच आज भी अपनों का इंतजार कर रहा, रुला देगी नेपाल के इस कुत्ते की वफादारी

Nepal Flood: नेपाल में आए भीषण सैलाब ने सैकड़ों लोगों का घर उजाड़ दिया है. पिछले हफ्ते यहां के त्रिशूली बाजार में भी इस भयानक आपदा ने पूरी बस्ती को तबाह कर दिया. यहां 4 घर बाढ़ के तेज बहाव में बह गए, जिससे इनमें रहने वाले लोग भी लापता हो गए. हालांकि, इन उजड़े घरों के बीच एक काला-सफेद रंग का कुत्ता अभी भी वहीं पर बैठा है, जहां उसका कभी घर हुआ करता था.
यह कुत्ता गले में कॉलर पहने मलबे के बीच घंटों से एक ही जगह पर बैठा है. उसके आसपास JCB मशीनें चल रही है, मलबा हटाया जा रहा है, लोग आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन यह कुत्ता उस जगह से जरा सा भी हिलने के लिए तैयार नहीं है. हैरानी की बात ये है कि किसी भी अनजान लोगों को देखकर यह कुत्ता न ही कोई प्रतिक्रिया दे रहा है और न ही अपनी पूंछ हिलाता है.
राहत कार्य में जुटे स्वयंसेवक बिक्रम थापा ने 'TOI' के साथ बातचीत में बताया कि शुरुआत में लोगों ने कुत्ते को वहां से हटाने की कोशिश की. उसे अलग-अलग नामों से पुकारते हुए अपने पास बुलाया, बिस्किट दिए, लेकिन उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया. थापा के मुताबिक कुत्ते का कॉलर अभी भी उसके गले में ही है. वह बार-बार घर के मेनगेट वाली जगह पर लौट आता है. मलबा हटाने में जुटे सुनील तमांग ने बताया कि बगल में ही भारी मशीनें चलती हैं, लेकिन फिर भी कुत्ता वहां से हिलता नहीं है. वह दिनभर कीचड़ में बैठा रहता है और कभी-कभार ही अपना सिर उठाकर देखता है.
बाढ़ में तबाह हुए घरों के मलबे के बीच बैठे इस कुत्ते के परिवार का अबतक पता नहीं लग पाया है. हालांकि, वह जिस तरह से केवल एक ही मेन गेट के आसपास मंडराता है, उससे ये पता जरूर लगता है कि उस इलाके पर ही उसका घर हुआ करता था. स्थानीय पशु बचाव स्वयंसेवक रीता गुरूंग ने बताया कि कुत्ते को उस इलाके से हटाने की कोशिश अब बंद की जा चुकी है. हालांकि, उसकी जरूरतों का ध्यान रखने के लिए उसके आसपास खाना-पानी जरूर रखा जा रहा है. उन्होंने बताया कि कुत्ता शोर होने पर खाना नहीं खाता, लेकिन जैसे ही शांति होती है वह थोड़ा-बहुत भोजन कर लेता है.
बाढ़ में अपना घर गंवा चुकीं माया अधिकारी ने 'TOI' को बताया कि इलाके के कई कुत्ते बाढ़ के दौरान सुरक्षित जगहों पर चले गए थे, लेकिन यह कुत्ता बाढ़ में बहे घरों के आसपास ही घूमता रहा. स्थानीय लोगों ने बताया कि ये जगह उस कुत्ते के लिए उसका घर नहीं बल्कि पूरा संसार था. स्थानीय दुकानदार दिनेश बस्याल ने बताया कि आपदा में घर खोने वाले लोग भी अब इस कुत्ते पर नजर रख रहे हैं. मलबे के बीच बैठा यह कुत्ता त्रिशूली बाजार की उस त्रासदी का मौन गवाह बन चुका है, जहां एक बाढ़ ने कई घर उजाड़ दिए, लेकिन वह वफादार जानवर आज भी अपने परिवारवालों के लौटने के इंतजार में वहीं बैठा है.
बता दें कि नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद नुवाकोट जिले के बिदुर नगरपालिका क्षेत्र में एक ही घर के अंदर से 24 शव बरामद किए जा चुके हैं. माना जा रहा है कि यह घर कोई गेस्टहाउस है. मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है. रसुवा, नुवाकोट और धादिंग समेत कई क्षेत्रों में बाढ़ से अबतक भारी तबाही मच गई है. अलग-अलग जगहों से अबतक कई शव बरामद किए जा चुके हैं. वहीं, हजारों लोग अभी भी लापता हैं. नेपाल में अबतक बाढ़ से 987 लोगों की मौत हो चुकी है, 3,916 लोग अब भी लापता हैं और अबतक 11,814 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है. हादसे में अबतक 279 घायल बताए जा रहे हैं.