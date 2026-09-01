/घर बह गया, परिवार लापता... मलबे के बीच आज भी अपनों का इंतजार कर रहा, रुला देगी नेपाल के इस कुत्ते की वफादारी

बता दें कि नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद नुवाकोट जिले के बिदुर नगरपालिका क्षेत्र में एक ही घर के अंदर से 24 शव बरामद किए जा चुके हैं. माना जा रहा है कि यह घर कोई गेस्टहाउस है. मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है. रसुवा, नुवाकोट और धादिंग समेत कई क्षेत्रों में बाढ़ से अबतक भारी तबाही मच गई है. अलग-अलग जगहों से अबतक कई शव बरामद किए जा चुके हैं. वहीं, हजारों लोग अभी भी लापता हैं. नेपाल में अबतक बाढ़ से 987 लोगों की मौत हो चुकी है, 3,916 लोग अब भी लापता हैं और अबतक 11,814 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है. हादसे में अबतक 279 घायल बताए जा रहे हैं.