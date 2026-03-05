Advertisement
trendingNow13130273
Hindi Newsदुनियापुराने दिग्गज बनाम नई राजनीति... 3 करोड़ की आबादी वाला नेपाल आज चुन रहा नई सरकार; तीन-तरफा है महासंग्राम

पुराने दिग्गज बनाम नई राजनीति... 3 करोड़ की आबादी वाला नेपाल आज चुन रहा नई सरकार; तीन-तरफा है महासंग्राम

Nepal Election 2026: पिछले साल Gen-Z प्रदर्शनों के चलते गिरी केंद्र सरकार के बाद आज नेपाल में पहली आम चुनाव हो रहे हैं, इस बार के चुनाव पिछली बार से काफी अलग हैं, क्योंकि इस समय देश पर युवाओं की सोच हावी है.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 05, 2026, 07:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पुराने दिग्गज बनाम नई राजनीति... 3 करोड़ की आबादी वाला नेपाल आज चुन रहा नई सरकार; तीन-तरफा है महासंग्राम

नेपाल में आज आम चुनाव हो रहे हैं, पिछले साल युवाओं के हिंसक विद्रोह और सरकार को सत्ता से हटाने के बाद से यह पहला देशव्यापी चुनाव है. लगभग 30 मिलियन की आबादी वाले इस हिमालयी देश में वोटर्स के वोट डालने के लिए लाइन में लगने पर सिक्योरिटी फोर्स सड़कों पर पेट्रोलिंग कर रही थीं और पोलिंग स्टेशनों पर पहरा दे रही थीं.  वोटों की गिनती गुरुवार को शुरू होगी और हफ्ते के आखिर तक नतीजे आने की उम्मीद है. 

वोटर्स सीधे संसद के निचले सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए 165 सदस्यों को चुन रहे हैं. 275 सदस्यों वाली बॉडी में बाकी 110 सीटें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से दी जाएंगी, जिसके तहत पॉलिटिकल पार्टियां अपने वोट शेयर के आधार पर सांसदों को नॉमिनेट करती हैं. इस चुनाव को बड़े पैमाने पर तीन-तरफा मुकाबला माना जा रहा है, जिसमें 2022 में बनी नेशनल इंडिपेंडेंट पार्टी को सबसे आगे माना जा रहा है.

संसद की संरचना
संसदीय व्यवस्था सीटें
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कुल सीटें 275
सीधे चुनी जाने वाली सीटें 165
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सीटें 110

इसके अलावा प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की बात करें तो रैपर से नेता बने और काठमांडू के पूर्व मेयर बालेंद्र शाह ने नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) को कड़ी चुनौती दी है, दोनों ही नेपाली राजनीति में लंबे समय से हावी हैं. शाह 2025 की बगावत में एक अहम किरदार थे, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद ओली को हटा दिया था. शाह की पार्टी ने कैंपेन के दौरान सबसे ज्यादा भीड़ भी खींची, जिससे युवा वोटरों के बीच इसकी बढ़ती अपील का पता चलता है. इसके अलावा तीन प्रधानमंत्री रह चुके पुष्प कमल दहल, जो वर्तमान में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, भी इस दौड़ में शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
मुख्य चुनावी मुकाबला

बालेंद्र शाह

काठमांडू के पूर्व मेयर और नेशनल इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता। 2025 के युवा विद्रोह के प्रमुख चेहरों में शामिल।

पुष्प कमल दहल

नेपाल के तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके नेता और नेपाली कम्युनिस्ट राजनीति के प्रमुख चेहरों में से एक।

नेपाली कांग्रेस

नेपाल की पारंपरिक राजनीतिक ताकतें, जो लंबे समय से सत्ता में प्रभावी रही हैं और इस चुनाव में नई चुनौती का सामना कर रही हैं।

नेपाल की कुल आबादी 30 मिलियन है, इस चुनाव में 18.9 मिलियन लोग ही वोट करने के पात्र हैं. इनमें लगभग 10 लाख वोटर्स ऐसे युवा हैं, जिन्हें GenZ प्रदर्शनों के बाद जोड़ा गया है. प्रदर्शन के चलते गिरी ओली की सरकार के बाद सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री चुना था. कार्की ने लोगों से 'बिना किसी डर के वोटिंग करने का आग्रह किया है.

मतदाताओं की जानकारी
विवरण आंकड़े
नेपाल की कुल आबादी करीब 3 करोड़
कुल पात्र मतदाता 1.89 करोड़
Gen-Z नए वोटर करीब 10 लाख

नेपाल चुनाव के नतीजे कब आएंगे?

चुनाव के पूरे नतीजे आने में कई दिन लग सकते हैं. अगर गठबंधन सरकार के गठन के लिए बातचीत मुश्किल साबित होती है तो इसमें और भी ज्यादा समय लग सकता है.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

Nepal Election 2026

Trending news

भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट
Rajya Sabha elections
भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट
मिडिल ईस्ट में 'तबाही' के बीच भारत फिर दिखाने जा रहा अपनी 'ग्लोबल' पावर! जानिए
Raisina Dialogue 2026
मिडिल ईस्ट में 'तबाही' के बीच भारत फिर दिखाने जा रहा अपनी 'ग्लोबल' पावर! जानिए
दक्षिण में बड़ी शुरुआत करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? यहां लड़ सकती है चुनाव
Tamil Nadu
दक्षिण में बड़ी शुरुआत करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? यहां लड़ सकती है चुनाव
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर
Tamil Nadu
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
Happy Holi 2026
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
BJP
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
maharashtra rajya sabha
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
iran america war
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
Kerala High Court
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
Bomb Threat Emails Mastermind Arrested
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल