पुराने दिग्गज बनाम नई राजनीति... 3 करोड़ की आबादी वाला नेपाल आज चुन रहा नई सरकार; तीन-तरफा है महासंग्राम

नेपाल में आज आम चुनाव हो रहे हैं, पिछले साल युवाओं के हिंसक विद्रोह और सरकार को सत्ता से हटाने के बाद से यह पहला देशव्यापी चुनाव है. लगभग 30 मिलियन की आबादी वाले इस हिमालयी देश में वोटर्स के वोट डालने के लिए लाइन में लगने पर सिक्योरिटी फोर्स सड़कों पर पेट्रोलिंग कर रही थीं और पोलिंग स्टेशनों पर पहरा दे रही थीं. वोटों की गिनती गुरुवार को शुरू होगी और हफ्ते के आखिर तक नतीजे आने की उम्मीद है.

वोटर्स सीधे संसद के निचले सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए 165 सदस्यों को चुन रहे हैं. 275 सदस्यों वाली बॉडी में बाकी 110 सीटें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से दी जाएंगी, जिसके तहत पॉलिटिकल पार्टियां अपने वोट शेयर के आधार पर सांसदों को नॉमिनेट करती हैं. इस चुनाव को बड़े पैमाने पर तीन-तरफा मुकाबला माना जा रहा है, जिसमें 2022 में बनी नेशनल इंडिपेंडेंट पार्टी को सबसे आगे माना जा रहा है.

संसद की संरचना

संसदीय व्यवस्था सीटें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कुल सीटें 275 सीधे चुनी जाने वाली सीटें 165 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सीटें 110

इसके अलावा प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की बात करें तो रैपर से नेता बने और काठमांडू के पूर्व मेयर बालेंद्र शाह ने नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) को कड़ी चुनौती दी है, दोनों ही नेपाली राजनीति में लंबे समय से हावी हैं. शाह 2025 की बगावत में एक अहम किरदार थे, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद ओली को हटा दिया था. शाह की पार्टी ने कैंपेन के दौरान सबसे ज्यादा भीड़ भी खींची, जिससे युवा वोटरों के बीच इसकी बढ़ती अपील का पता चलता है. इसके अलावा तीन प्रधानमंत्री रह चुके पुष्प कमल दहल, जो वर्तमान में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, भी इस दौड़ में शामिल हैं.

मुख्य चुनावी मुकाबला

बालेंद्र शाह काठमांडू के पूर्व मेयर और नेशनल इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता। 2025 के युवा विद्रोह के प्रमुख चेहरों में शामिल। पुष्प कमल दहल नेपाल के तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके नेता और नेपाली कम्युनिस्ट राजनीति के प्रमुख चेहरों में से एक। नेपाली कांग्रेस नेपाल की पारंपरिक राजनीतिक ताकतें, जो लंबे समय से सत्ता में प्रभावी रही हैं और इस चुनाव में नई चुनौती का सामना कर रही हैं।

नेपाल की कुल आबादी 30 मिलियन है, इस चुनाव में 18.9 मिलियन लोग ही वोट करने के पात्र हैं. इनमें लगभग 10 लाख वोटर्स ऐसे युवा हैं, जिन्हें GenZ प्रदर्शनों के बाद जोड़ा गया है. प्रदर्शन के चलते गिरी ओली की सरकार के बाद सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री चुना था. कार्की ने लोगों से 'बिना किसी डर के वोटिंग करने का आग्रह किया है.

मतदाताओं की जानकारी

विवरण आंकड़े नेपाल की कुल आबादी करीब 3 करोड़ कुल पात्र मतदाता 1.89 करोड़ Gen-Z नए वोटर करीब 10 लाख

नेपाल चुनाव के नतीजे कब आएंगे?

चुनाव के पूरे नतीजे आने में कई दिन लग सकते हैं. अगर गठबंधन सरकार के गठन के लिए बातचीत मुश्किल साबित होती है तो इसमें और भी ज्यादा समय लग सकता है.