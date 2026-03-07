Nepal Election 2026 Results: बालेन शाह का PM बनना तय, 15 सीटों पर मिली जीत; 102 पर आगे चल रही RSP

Nepal Election Result 2026: बालेन शाह की पार्टी आरएसपी को काउंटिंग में लगातार बढ़त के चलते पार्टी के समर्थकों में उत्साह का माहौल है और अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं, तो नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इसके पहले नेपाल में प्रतिनिधि सभा के चुनाव गुरुवार (5 मार्च) को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए थे.
नेपाल में चुनावों की मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को बड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक पार्टी ने 15 सीटों पर जीत हासिल कर ली है और 102 सीटों पर आगे चल रही है. झापा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-5 में भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है. शुरुआती मतगणना के रुझानों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार बालेंद्र शाह बढ़त बनाए हुए हैं. युवाओं, खासकर Gen-Z के बीच काफी लोकप्रिय बालेंद्र शाह ने इस सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को काफी पीछे छोड़ दिया है. वहीं पूरे देश के रुझानों पर नजर डालें तो कोसी, मधेश, बागमती और लुंबिनी सहित लगभग सभी प्रांतों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है.
आरएसपी को काउंटिंग में लगातार बढ़त के चलते पार्टी के समर्थकों में उत्साह का माहौल है और अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं, तो नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इसके पहले नेपाल में प्रतिनिधि सभा के चुनाव गुरुवार (5 मार्च) को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए थे. मतदान खत्म होने के बाद देर रात से ही मतगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई. चुनाव आयोग ने कहा है कि वह प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली (एफपीटीपी) के तहत आने वाली 165 सीटों के नतीजे मतगणना शुरू होने के 24 घंटे के भीतर जारी करने का प्रयास कर रहा है.
चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक, नेपाल के कई पहाड़ी और दूरदराज इलाकों से मतपेटियों को इकट्ठा कर मतगणना केंद्रों तक पहुंचाने में समय लगता है. ऐसे क्षेत्रों से बैलेट बॉक्स लाने में कम से कम एक दिन का समय लग सकता है, इसलिए कुछ सीटों के परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे. प्रमुख मीडिया संस्थान ‘द काठमांडू पोस्ट’ की रिपोर्ट के अनुसार, कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी ने उम्मीद जताई है कि इस बार मतदान प्रतिशत 65 फीसदी से अधिक रह सकता है. नेपाल में गुरुवार सुबह सात बजे से मतदान शुरू हुआ था. देश के 77 जिलों में बनाए गए करीब 23 हजार मतदान केंद्रों पर लोग शाम पांच बजे तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते रहे. खास बात यह है कि पिछले साल सितंबर में हुए जन-जी विद्रोह के बाद यह देश का पहला आम चुनाव माना जा रहा है.
कुल मिलाकर इस चुनाव में करीब 60 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, चुनाव में कुल 1,89,03,689 पंजीकृत मतदाता थे. उम्मीदवारों की उम्र के आंकड़े देखें तो ज्यादातर प्रत्याशी 41 साल से अधिक उम्र के हैं. इनमें 1,925 उम्मीदवार 41 से 60 वर्ष के बीच के हैं, जबकि 425 उम्मीदवार वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में आते हैं. इसके अलावा 201 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 30 साल या उससे कम है. सीटों के बंटवारे की बात करें तो कुल सीटों में से 165 सांसदों का चुनाव ‘फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट’ (FPTP) प्रणाली के तहत किया जाएगा. वहीं बाकी 110 सीटें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए भरी जाएंगी.
इस चुनाव की पृष्ठभूमि भी काफी अहम रही है. दरअसल, 8 और 9 सितंबर 2025 को हुए ‘जेन जी आंदोलन’ के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 77 लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद उस समय के प्रधानमंत्री केपी ओली को इस्तीफा देना पड़ा था. पिछले चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 में 61.63 प्रतिशत मतदान हुआ था. इससे पहले 2017 में 68.67 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई थी. वहीं सबसे ज्यादा मतदान 2013 में हुआ था, जब 78.34 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था.