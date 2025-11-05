Advertisement
trendingNow12989226
Hindi Newsदुनिया

नेपाल में चुनाव से पहले बड़ा खेल, 9 पार्टियां एकजुट होकर बनाएंगी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी

Nepal Elections 2026: नेपाल में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर  CPN-माओवादी सेंटर समेत 9 राजनीतिक दल आपस में मिलकर एक नई पार्टी का गठन करने वाले हैं.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 05, 2025, 10:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नेपाल में चुनाव से पहले बड़ा खेल, 9 पार्टियां एकजुट होकर बनाएंगी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी

Nepal Politics: भारत के पड़ोसी देश नेपाल में अगले साल मार्च 2026 को चुनाव होने वाला है. इस बीच वहां बुधवार 5 नवंबर 2025 को CPN-माओवादी सेंटर समेत 9 राजनीतिक दल मिलकर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का गठन करने वाले हैं. इसको लेकर पूर्व नेपाली प्रधानमंत्री  पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' के नेतृत्व वाली  CPN-माओवादी सेंटर ने मंगलवार 4 नवंबर 2025 को महाधिवेशन आयोजन समिति की आखिरी बैठक का आयोजन किया. पार्टी के उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि देश में जेन जी आंदोलन का विरोध प्रदर्शन पार्टी की एकता को मजबूत करने का जरिया बन गया है.    

राजनीतिक दल मिलकर बनाएंगे पार्टी 

श्रेष्ठ ने कहा कि उनका मुख्य एजेंडा नेपाल में राजनीतिक स्थिरता, सुशासन और आर्थिक समृद्धि है. यह जेन जी रेवेल्यूशन से भी जुड़ा है. उन्होंने कहा,' हम उनकी (Gen Z) मांगों का समर्थन करते हुए और भविष्य की चुनौतियों का आकलन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. देश में विकास में प्रगति लाने के मकसद से हम चुनावों को निर्धारित समय पर करवाने की मांग तेज करते रहेंगे.' श्रेष्ठ ने कहा कि नेपाल को अपने संविधान, राष्ट्रीय संप्रभुता पर गहरा खतरा महसूस किया है. ऐसे में एकाकीकरण के इस फैसले को लेकर उन्हें सावधानी बरतनी होगी.   

ये भी पढ़ें- इस देश में तूफान ने मचाया आतंक, बाढ़ में बहकर 52 की मौत, घर छोड़कर भागे लाखों 

Add Zee News as a Preferred Source

 

नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी 

नेपाल के सीनियर लीडर नारायणकाजी श्रेष्ठ ने साफ कहा कि वामपंथी दलों की व्यापक एकता का लक्ष्य शासन की गारंटी, आर्थिक विकास और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है. उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट आंदोलन में ध्रुवीकरण और कम्युनिस्ट आंदोलन बेहद जरूरी है और समय की मांग है कि सभी राष्ट्रवादी शक्तियां एकजुट होकर सामने आएं. उन्होंने आगे बताया कि उनकी पार्टी CPN-माओवादी सेंटर ने CPN (एकीकृत समाजवादी),जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टी, CPN (माओवादी समाजवादी) और CPN (साम्यवादी) समेत अन्य 7 दल एकसाथ मिलकर नई पार्टी का निर्माण कर रहे हैं. जिसके लिए कुल 9 दलों के सदस्यों ने डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर नेपाल के कम्युनिस्ट आंदोलन को नई दिशा देने पर सहमति जताई है. नेताओं के मुताबिक नेपाल की नई पार्टी का वैचारिक आधार मार्क्सवाद-लेनिनवाद होगा. वहीं पॉलिटिकल इवेंट्स नेपाली संदर्भों वाले साइंटिफिक सोशलिज्म पर बेस्ड होगा.   

ये भी पढ़ें- इस देश में तूफान ने मचाया आतंक, बाढ़ में बहकर 52 की मौत, घर छोड़कर भागे लाखों 

 

नेपाल में जेन जी विद्रोह 

बता दें कि सितंबर 2025 में नेपाल में जेन जी विद्रोह के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली को उनके पद से हटा दिया गया था. 2 दिन तक चली इस हिंसा में लगभग 72 लोगों की जान गई थी, जिसके चलते ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा. क्रांति के बाद 5 दिनों तक चली चर्चा में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को नेपाल का तरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया. उन्होंने संसद भंग करने के बाद 5 मार्च साल 2026 तक देश में चुनाव कराने का आदेश दिया है.   

 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
Congress News
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
Supreme Court
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
#heavy rain
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा,
Kerala
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा, "पहली बीवी को.."
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
Snowfall
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
Sudarsan Pattnaik
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
Mars Orbiter Mission
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
Delhi air pollution
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
Kafeel Ahmed Ayub
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
Maharashtra news
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात