नेपाल में चुनाव से पहले बड़ा खेल, 9 पार्टियां एकजुट होकर बनाएंगी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी

Nepal Politics: भारत के पड़ोसी देश नेपाल में अगले साल मार्च 2026 को चुनाव होने वाला है. इस बीच वहां बुधवार 5 नवंबर 2025 को CPN-माओवादी सेंटर समेत 9 राजनीतिक दल मिलकर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का गठन करने वाले हैं. इसको लेकर पूर्व नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' के नेतृत्व वाली CPN-माओवादी सेंटर ने मंगलवार 4 नवंबर 2025 को महाधिवेशन आयोजन समिति की आखिरी बैठक का आयोजन किया. पार्टी के उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि देश में जेन जी आंदोलन का विरोध प्रदर्शन पार्टी की एकता को मजबूत करने का जरिया बन गया है.

राजनीतिक दल मिलकर बनाएंगे पार्टी

श्रेष्ठ ने कहा कि उनका मुख्य एजेंडा नेपाल में राजनीतिक स्थिरता, सुशासन और आर्थिक समृद्धि है. यह जेन जी रेवेल्यूशन से भी जुड़ा है. उन्होंने कहा,' हम उनकी (Gen Z) मांगों का समर्थन करते हुए और भविष्य की चुनौतियों का आकलन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. देश में विकास में प्रगति लाने के मकसद से हम चुनावों को निर्धारित समय पर करवाने की मांग तेज करते रहेंगे.' श्रेष्ठ ने कहा कि नेपाल को अपने संविधान, राष्ट्रीय संप्रभुता पर गहरा खतरा महसूस किया है. ऐसे में एकाकीकरण के इस फैसले को लेकर उन्हें सावधानी बरतनी होगी.

नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी

नेपाल के सीनियर लीडर नारायणकाजी श्रेष्ठ ने साफ कहा कि वामपंथी दलों की व्यापक एकता का लक्ष्य शासन की गारंटी, आर्थिक विकास और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है. उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट आंदोलन में ध्रुवीकरण और कम्युनिस्ट आंदोलन बेहद जरूरी है और समय की मांग है कि सभी राष्ट्रवादी शक्तियां एकजुट होकर सामने आएं. उन्होंने आगे बताया कि उनकी पार्टी CPN-माओवादी सेंटर ने CPN (एकीकृत समाजवादी),जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टी, CPN (माओवादी समाजवादी) और CPN (साम्यवादी) समेत अन्य 7 दल एकसाथ मिलकर नई पार्टी का निर्माण कर रहे हैं. जिसके लिए कुल 9 दलों के सदस्यों ने डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर नेपाल के कम्युनिस्ट आंदोलन को नई दिशा देने पर सहमति जताई है. नेताओं के मुताबिक नेपाल की नई पार्टी का वैचारिक आधार मार्क्सवाद-लेनिनवाद होगा. वहीं पॉलिटिकल इवेंट्स नेपाली संदर्भों वाले साइंटिफिक सोशलिज्म पर बेस्ड होगा.

नेपाल में जेन जी विद्रोह

बता दें कि सितंबर 2025 में नेपाल में जेन जी विद्रोह के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली को उनके पद से हटा दिया गया था. 2 दिन तक चली इस हिंसा में लगभग 72 लोगों की जान गई थी, जिसके चलते ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा. क्रांति के बाद 5 दिनों तक चली चर्चा में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को नेपाल का तरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया. उन्होंने संसद भंग करने के बाद 5 मार्च साल 2026 तक देश में चुनाव कराने का आदेश दिया है.