नेपाल चुनाव से 100 दिन पहले कुल 132 राजनीतिक दल, Gen Z में सर फुटव्वल? हिंसा के नए दौर की इनसाइड स्टोरी

Nepal Political unrest: नेपाल को 72 घंटे के आंदोलन में जलाकर उसे जीरो स्टेट बना चुके युवा एक बार फिर हिंसा का सहारा ले रहे हैं. वो यूथ जिसने सोशल मीडिया की ताकत के सहारे आंदोलन खड़ा कर अपदस्थ पीएम ओली समेत अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों हो हिला दिया. उन्ही युवाओं में अब भारी सियासी बिखराव असमंजस की स्थिति दिख रही है. दरअसल नेपाल के चुनाव आयोग के आखिरी डाटा के मुताबिक अब तक 132 पार्टियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और करीब 32 नई पार्टियां अस्तित्व में आने के प्रॉसेस में हैं. लेकिन इनमें एक भी पार्टी जेन-जी द्वारा रजिस्टर्ड नहीं कराई गई है. तो क्या माना जाए कुछ महीने पहले सरकारों की सियासी नाकामियों के नाम पर अपना ही देश जला रहे थे, वहां निष्पक्ष चुनाव कराकर खुशहाल और समृद्ध नेपाल बनाने का दावा कर रहे थे वो सब क्या हवा में तीर चला रहे थे.

Zen Z में सिर फुटव्वल और वाम दल रेडी!

नेपाल की पुरानी और स्थापित पार्टियां कमर कस चुकी हैं और जेन जी युवा अधर में लटके हैं. मंत्री कुलमान घिसिंग ने खुद नई पार्टी नहीं बनाई, लेकिन एक 'प्रॉक्सी कोऑर्डिनेटर' के जरिए अपना दांव चल दिया है. दुर्गा पसाई और हरिका भी अपनी पार्टी बना चुके हैं. मगर जेन जी किस दल से लड़ेंगे इसका कुछ अता पता नहीं है.

जेन-जी आंदोलन के प्रमुख चेहरों की बात करें तो सुदन गुरूंग ने भी पार्टी नहीं बनाई. काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी किसी दल से हाथ नहीं मिलाया है. तो भला जेन जेडर्स के नेता आखिर किस पार्टी के झंडे के नीचे चुनाव लड़ेंगे.

इस बीच अपदस्थ पीएम ओली, पुष्प दहल कमल प्रचंड जैसे नेता भी देश में हिंसा की नई लहर से सहमे हैं. वाम समर्थकों का दावा है कि लेफ्ट पार्टियों की तैयारी दुरुस्त चल रही है. वाम दलों के समर्थक एकजुट होकर जेन जेडर्स का न सिर्फ विरोध कर रहे हैं, बल्कि उन्हें मौका देखकर पीट भी रहे हैं.

इननसाइड स्टोरी- हिंसा का तीसरा दिन

नेपाल में एक बार फिर जेनरेशन ज़ी सड़कों पर है. हिंसा का आज तीसरा दिन है. इस बीच नेपाली मीडिया की ओर से साझा जानकारी के अनुसार सिमारा समेत कई जगहों पर हंगामा हुआ है. जेनरेशन जी युवाओं और अपदस्थ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी CPN-UML के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प के बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा.

दरअसल, सीपीएन-यूएमएल से जुड़े यूथ एसोसिएशन ने सेंट्रल लीडर्स के लिए बारा परवानीपुर में अवेयरनेस कैंपेन में हिस्सा लेने का एक प्रोग्राम प्लान किया था. सीपीएन-यूएमएल के नेता शंकर पोखरेल और महेश बसनेत समेत अन्य इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे. नेपाली मीडिया के मुताबिक जेन Z युवा शांति से विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे, तभी CPN-UML समर्थकों ने युवाओं पर हमला कर दिया. इस झड़प के बाद सिमारा में तनाव फैल गया.

मेयर पौडेल का दावा

मेयर राजन पौडेल ने बताया जेन जेडर्स रात 10 बजे सिमारा में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले थे. जेन जेड ग्रुप, बारा को लीड कर रहे सम्राट उपाध्याय और दूसरे लोग मौके पर मौजूद थे. इसी बीच यूएमएल कैडर ने सम्राट उपाध्याय और दूसरे लोगों को पीटा तो हिंसा में कई घायल हो गए. मेयर राजन पौडेल ने कहा, 'पुलिस के सामने पिटाई हुई.' सीपीएन-यूएमएल के महासचिव शंकर पोखरेल और बसनेत सहित अन्य नेता बारा के सिमारा में तनाव के बाद त्रिभुवन एयरपोर्ट से ही वापस लौट गए. शुक्रवार सुबह तक कई इलाकों में तनावपूर्ण हालातों के बीच स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है.