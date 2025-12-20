Nepal: 5 मार्च 2026 को ही होंगे इलेक्शन, चुनाव स्थगित करने की कोई योजना नहीं; पीएम कार्की ने अफवाहों को किया खारिज

Nepal Election 2026: नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने आगामी प्रतिनिधि सभा चुनाव को स्थगित करने की अफवाहों को निराधार बताते हुए कहा कि चुनाव तय तारीख, 5 मार्च 2026 को ही होंगे. उन्होंने शनिवार को अपने 6 महीने के कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये बात कही. कार्की ने स्पष्ट किया कि चुनाव स्थगित करने की कोई योजना नहीं है और सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है. उन्होंने कहा कि चुनाव स्थगित करने की अफवाहें पूरी तरह से भ्रामक हैं. यह चुनाव हमारे देश की स्थिरता और एक नए युग की शुरुआत के लिए आवश्यक हैं.

नेपाल में एकीकृत चुनाव सुरक्षा योजना को मंजूरी

कार्की ने आगे कहा कि चुनावों के लिए सुरक्षा उपायों को लेकर भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई है. हमने एकीकृत चुनाव सुरक्षा योजना को मंजूरी दे दी है और नेपाल सेना की तैनाती सुनिश्चित की गई है. बता दें, नेपाल में सितंबर में युवा नेतृत्व वाले जनरेशन जेड विरोध प्रदर्शनों के बाद से राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण है. इन प्रदर्शनों में पुलिस कार्रवाई में 76 लोग मारे गए थे जिसके बाद सरकार ने शांति बहाली के उपाय किए थे. कार्की ने कहा कि इन दुखद घटनाओं के बाद देश अब शांति के रास्ते पर लौट आया है.

Add Zee News as a Preferred Source

कार्की ने चुनावों की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि चुनाव लोकतंत्र और सुशासन की जीत का प्रतीक होते हैं. मैं विशेष रूप से युवाओं से आग्रह करती हूं कि वे अपने मतपत्र के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करें. सड़क पर प्रदर्शन समाधान नहीं है बल्कि मतपत्र से ही समाधान पाया जाता है. प्रधानमंत्री ने कहा कि 18.1 मिलियन से अधिक नेपाली नागरिकों के पास देश के भविष्य को आकार देने की कुंजी है. हम सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: चुनाव टालने के फिराक में बड़ी पार्टियां, Gen-Z नेताओं में नहीं बन पा रही आपसी सहमति; संवैधानिक संशोधन बना बड़ा मुद्दा

चुनाव सुरक्षा के मुद्दे पर उठी चिंताओं का जवाब देते हुए कार्की ने कहा कि सभी लूटे गए हथियार बरामद कर लिए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है. अपने भाषण के अंत में उन्होंने सभी नागरिकों से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करते हुए इसे परिवर्तन का द्वार बताया. आइए, हम आगामी चुनाव को एक राष्ट्रीय परंपरा के रूप में मनाएं जो नेपाल की राजनीति में एक नया स्वच्छ और स्वर्णिम अध्याय खोलने का अवसर प्रदान करेगा.