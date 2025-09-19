Gen-Z आंदोलन के बाद कहां लापता हुए केपी ओली? छोड़ी सैन्य सुरक्षा, अब इस पते पर हुए शिफ्ट

KP Shrama Oli: नेपाल में अंतरिम सरकार बन गई है जिसकी मुखिया सुशीला कार्की है. केपी ओली ने GenZ आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था. अब खबर आई है कि ओली ने सैन्य सुरक्षा छोड़ दी और वह एक निजी घर में रहने लगे हैं.
Nepal GenZ Protest: नेपाल में एक नई अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है जिसकी मुखिया सुशीला कार्की हैं. हाल ही में हुए Gen-Z आंदोलन के बाद नेपाल में हालात बिगड़ गए थे जिसके चलते केपी ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. अब खबर आ रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली ने सैन्य सुरक्षा छोड़ी दी है और वो एक निजी घर में रहने लगे हैं. अब खबर आ रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली ने सैन्य सुरक्षा छोड़ दी है और वो एक निजी घर में रहने लगे हैं.
कहां रह रहे थे केपी शर्मा?
पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली ने 9 सितंबर को Gen-Z आंदोलन के हिंसक होने के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके तुरंत बाद वह सेना की एक बैरक में रहने चले गए थे. माना जा रहा है कि यह बैरक काठमांडू के उत्तर में शिवपुरी वन क्षेत्र में है. अब खबर है कि खबर है कि ओली ने सैन्य सुरक्षा में 9 दिन बिताए.
अभी कहां रह रहे हैं केपी शर्मा?
केपी ओली अभी कहां रह रहे हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है. उनके नए पते का अभी तक आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि ओली काठमांडू से लगभग 15 किलोमीटर दूर भक्तपुर जिले के गुंडू इलाके में एक निजी घर में रहने लगे हैं. आपको बता दें कि 8 सितंबर को Gen-Z आंदोलन शुरू हुआ था. इसके अगले ही दिन प्रदर्शनकारियों ने भक्तपुर के बालकोट में मौजूद ओली के घर को जला दिया था.