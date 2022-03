नेपाल ने जताया PM मोदी का आभार, इस मदद के लिए भारत का अहसान मान रहा पड़ोसी मुल्क

काठमांडू: नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा (Sher Bahadur Deuba) ने यूक्रेन से 4 नेपाली नागरिकों को निकालने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को धन्यवाद दिया है.

देउबा ने ट्विटर पर लिखा, 4 नेपाली नागरिक अभी-अभी भारत के रास्ते यूक्रेन से नेपाल पहुंचे हैं. ऑपरेशन गंगा के माध्यम से नेपाली नागरिकों को वापस लाने में सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को धन्यवाद.

Four Nepali nationals have just arrived in Nepal from Ukraine via India.

Thank you Prime Minister @narendramodi and the Government of India for the assistance in repatriating Nepali nationals through the #OperationGanga.

— Sher Bahadur Deuba (@SherBDeuba) March 12, 2022