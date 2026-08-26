/तबाही के 5 LIVE VIDEOS: होटल से भाग भी नहीं पाए टूरिस्ट, 5 सेकेंड में ही सैलाब बहा ले गया सबकुछ

नेपाल में आए फ्लैश फ्लड ने रसुवा जिले में भारी तबाही मचाई है. इस कुदरती आपदा में 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं. वहीं, नेपाल टूरिज्म ने भी एक आंकड़ा साझा किया है, जिसके मुताबिक 291 विदेशी पर्यटकों का पता नहीं चल पाया है और इनमें भारत के 105 नागरिक भी शामिल हैं.
नेपाल पर्यटन विभाग के मुताबिक सुबह रसुवा में भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद 384 यात्री लापता हो गए हैं. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, लापता लोगों में से 291 विदेशी नागरिक हैं. विभाग ने विभिन्न टूरिज्म एजेंसियों के हवाले से आंकड़ा पेश किया है, जिसमें एक जगह 59 और दूसरी जगह कुल 46 भारतीयों की संख्या साफ दिख रही है.
Scary visuals from today show people desperately running for safety as the flash flood hits Gyirong Port, China, but they couldn’t find a safe place to escape.
The flood later hit Nepal, with hundreds reported missing, including 126 Indian tourists. pic.twitter.com/4wzPFeYWYJ
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2026
फ्लैश फ्लड के कई वीडियो भनयाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वीडियोज में देखा जा सकता है कि किस तरह बड़ी-बड़ी इमारतें तबाह हो गईं. महज कुछ ही सेकेंड में सबकुछ तहस-नहस होता दिखाई दे रहा है.
Visuals of the flash flood in northern Nepal. Nepali Army, Armed Police Force and Nepal Police have been mobilised after the floods in which casualties are feared.
Visuals: https://t.co/rBxD7vQ5BR pic.twitter.com/5l1El9lI7c
— Sidhant Sibal (@sidhant) August 26, 2026
एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बहुत से टूरिस्ट होटल से भाग रहे थे, लेकिन होटल के पीछे से आ रहे सैलाब ने उन्हें कोई मौका ही नहीं दिया और महज कुछ ही सेकेंड्स में सबकुछ तबाह हो गया.
जलवायु विशेषज्ञ सस्वता सान्याल के हवाले से नेपाली मीडिया ने बताया कि उत्तरी नेपाल में आई अचानक बाढ़ की वजह ग्लेशियर से हुआ हिमस्खलन हो सकता है. उनके अनुसार, ग्लेशियर से बर्फ और मलबा नीचे गिरकर ल्हेन्डे खोला नदी को कुछ समय के लिए रोक दिया. इसके पीछे पानी जमा होता गया. जब पानी ने रास्ता बनाया तो वह बहुत तेज रफ्तार से नीचे की ओर बहा, जिससे अचानक बाढ़ आ गई. ल्हेन्डे खोला, भोटे कोशी नदी की सहायक नदी है.
Nepal flash flood –
नेपाल में आई बाढ़ में 384 टूरिस्ट लापता हो गए हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने लिस्ट जारी की है। यह डेटा नेपाल की 10 प्रमुख टूरिज्म एजेंसी से लिया गया है। इसमें 291 विदेशी और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं। 291 में 105 भारत के रहने वाले हैं, बाकी की राष्ट्रीयता की… https://t.co/ukNIReus1D pic.twitter.com/BMNR6B2aZA
— Sachin Gupta (@Sachingupta) August 26, 2026
भोटे कोशी चीन से नेपाल में आती है और आगे भारत में जाकर गंगा नदी में मिलती है. यानी आसान शब्दों में कहें तो, ग्लेशियर से बर्फ का बड़ा हिस्सा गिरा, नदी का रास्ता रुका, पानी जमा हुआ, अचानक बांध जैसा अवरोध टूटा, तेज पानी नीचे आया और फ्लैश फ्लड आ गई.
SHOCKING | Villages sweep away after flash flood in Nepal's Bhote Koshi river flowing from China; more than 50,000 people affected pic.twitter.com/9o36AKs4aY
— The Tatva (@thetatvaindia) August 26, 2026
इसके अलावा नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के मुताबिक, उत्तरी नेपाल में बस्तियों को तबाह करने वाली अचानक आई बाढ़ एक भूकंप के कारण हुए भूस्खलन से उपजी थी, जिसने भोटे कोशी नदी को अवरुद्ध कर दिया था. उन्होंने कहा कि आज सुबह 8:37 बजे भूकंप आया, जिसकी वजह से एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिससे नदी ब्लॉक हो गई, जिसके कारण बाढ़ आई.
#BREAKING At least 105 Indian tourists are among 291 foreign nationals reported missing after a devastating flash flood struck Nepal’s Rasuwa area#Nepal #Floods #Rasuwa #Langtang pic.twitter.com/H4Rr6lefh4
— Sumit (@Sumishiv1406) August 26, 2026
इसको देखते हुए सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने भारत-नेपाल सीमा पर तैनात अपनी यूनिट्स को अलर्ट जारी किया है. अधिकारियों के मुताबिक, तुरंत बचाव और राहत कार्यों के लिए बल की 11 बचाव और राहत टीमें (RRTs) अलर्ट पर हैं, जबकि सात अतिरिक्त टीमें स्टैंडबाय पर रखी गई हैं. SSB की टीमें बचाव, राहत और आपातकालीन कार्यों में राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की मदद करने के लिए तैयार हैं. यह अलर्ट कोसी और नारायणी नदी बेसिन में पानी का बहाव बढ़ने के अनुमान और नेपाल की छोटी नदियों में अचानक बाढ़ आने की संभावना के बीच जारी किया गया है.