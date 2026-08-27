/कहीं पेड़ ने शख्स की बचाई जान, तो किसी के लिए हेलीकॉप्टर बना मसीहा; नेपाल में मची तबाही की अनकही दास्तान

इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि अचानक आई इस बाढ़ ने कितनी क्षति पहुंचाई है. प्राकृतिक विनाश को आशानी से देखा जा सकता है. इसके साथ ही नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार, रसुवा जिले में आई इस विनाशकारी बाढ़ के बाद कुल 500 से अधिक विदेशी लोग लापता है, जिसमें अधिकांश पर्यटक हैं. नेपाल में आई बाढ़ के बाद गंडक नदी के रास्ते बाढ़ की लहर आगे बढ़ रही है, जिसका ध्यान रखते हुए बिहार और यूपी के संवेदनशील इलाकों में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है और अलर्ट जारी किया गया है.