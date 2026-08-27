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कहीं पेड़ ने शख्स की बचाई जान, तो किसी के लिए हेलीकॉप्टर बना मसीहा; नेपाल में मची तबाही की अनकही दास्तान

नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है. तिब्बत बॉर्डर से सटे रासुवा जिले में आए इस जलजले में 160 से अधिक लोगों की जान गई और हजारों लापता हैं. इस बीच नेपाल से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसको देखकर सभी हैरान हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 27, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 12:53 PM IST
कहीं पेड़ ने शख्स की बचाई जान, तो किसी के लिए हेलीकॉप्टर बना मसीहा; नेपाल में मची तबाही की अनकही दास्तान
Image Credit: नेपाल में तबाही की कई तस्वीरें सामने आई. (फोटो- एआई)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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कहीं पेड़ से शख्स की बची जान, तो कहीं हेलीकॉप्टर बना मसीहा; नेपाल में सब बह गया?
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