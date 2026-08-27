/कहीं पेड़ ने शख्स की बचाई जान, तो किसी के लिए हेलीकॉप्टर बना मसीहा; नेपाल में मची तबाही की अनकही दास्तान

Nepal Flood: नेपाल में भोटेकोशी नदी में अचानक आई ने बाढ़ ने 'प्रलय' मचा दिया. रासुवा जिले में आई इस प्राकृतिक आपदा में कम से कम 165 लोगों की जान गई है और हजारों की संख्या में लोग लापता है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, लापता लोगों में अधिकांश पर्यटक हैं, जो घूमने के लिए नेपाल पहुंचे थे. नेपाल से आई भयावह तस्वीरों को देखकर दुनिया सहम उठी है.
प्रलयकारी बाढ़ के बाद बचावकर्मी देवदूत बनकर उभरे हैं और मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है. भोटेकोशी नदी का ये रौद्र रूप शायद ही किसी ने इससे पहले देखा होगा. नेपाल-चीन की सीमा की ओर से आई इस तबाही की दास्तां कुछ लोगों ने बयां किया है, जिसको शायद ही कोई भूल पाएगा. इनमें से कुछ कहानियां हम आपको बताते हैं...
नेपाल में आई अचानक बाढ़ के कारण मलबा लोगों के घरों में घुस गया है. वह खुद को खुशनसीब मान रहे हैं, जो किसी तरीके से खुद को बचा सके. हालांकि, कई परिवार ऐसे हैं, जिनके पास कुछ नहीं बचा. इसी में से एक परिवार दीपिका का है. वह बताती हैं कि बाढ़ सुबह साढ़े नौ बजे के करीब आई और इस दौरान वह घर में बर्तन धुल रही थीं.
बाढ़ के कारण हालात इतनी तेजी से बदले कि कुछ समझ पाने के लिए भी वक्त नहीं बचा. उन्होंने सबसे पहले परिवार को फोन किया, जिससे सभी छत पर पहुंच गए. छत पर जाने से जान तो बच गई, लेकिन घर का कोई सामान नहीं बचा.
दीपिका बताती हैं कि बाढ़ के कारण घर का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरीके से मलबे से फर गया. सारा सामान मिट्टी में दब गया. उनका कहना है कि अब केवल उनके शरीर पर नजर आ रहे कपड़े उनके पास बचे हैं. इसके अलावा उनके पास पीने के लिए एक गिलास पानी भी नहीं बचा. बाढ़ के कारण न केवल दीपिका, बल्कि ऐसे कई परिवार हैं, जिनकी यही कहानियां हैं.
नेपाल से कई अनगिनत ऐसी कहानियां सामने आ रही है, जिसमें बताया गया कि कैसे कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी इस जलजले से बचाई है. इसी में से एक कहानी है नेपाली मजदूर बिबेक कुमाल की, जो बुधवार को अपने काम पर गए. उन्हें भी इस बात का अंदाजा बिल्कल नहीं था कि आने वाले कुछ पल में स्थिति एकदम बदल जाएगी और मौत आंखों के सामने होगी.
बिबेक कुमाल एक घर के बाहर टॉयलेट के लिए गड्ढा खोद रहे थे. इसी के कुछ समय बाद अचानक पानी, कीचड़ और चट्टानों का एक सैलाब तेजी से नीचे आया और उन्हें व उनके आसपास की हर चीज को बहा ले गया. उनके भाई दिनेश उनके पास बैठे थे.
कुमाल का कहना है कि जब-तक वह कुछ समझ पाते, गड्ढे से के बाहर खड़े उनके साथ जान बचाकर भाग गए और वह गड्ढे में फंस गए. बाद में उन्होंने निकलने की कोशिश की. कुमाल का कहना है कि वह जिस घर के सामने गड्ढा खोद रहे थे, उसके सामने एक आम के पेड़ से चिपक गए.
उनका दावा है कि इस पेड़ के कारण ही उनकी जान बच पाई. बाद में जब पुलिस पहुंची, तो उन्हें सुरक्षित तरीके मलबे के बीच से निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कुमाल का कहना है कि मैं भागने लगा. तभी पानी का एक सैलाब भयानक आवाज के साथ नीचे आया, जैसे कोई भूकंप आया हो. किस्मत से मैं आम के एक पेड़ पर अटक गया. अगर आम का पेड़ न होता, तो मैं बहकर मर जाता.
नेपाल की बाढ़ ने कुछ भी नहीं छोड़ा. क्या घर, क्या व्यापार और क्या नौकरी-चाकरी सब कुछ अब केवल मलबे का ढेर नजर आ रहा है. अचानक आई बाढ़ के कारण कई बैक शाखाएं भी बह गई. बताया गया कि करीब 9 बैंक की शाखाएं बाढ़ के पानी में बह गईं. इसमें कम से कम 26 कर्मचारी लापता हैं. जल सैलाब इतना तेज था कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला.
नेपाल बाढ़ में बह गई 9 बैंक शाखाएं, 26 कर्मचारियों से संपर्क टूटा#Nepal #Flood #Alert | @shikha_thakur7 @A_suryavanshi_ pic.twitter.com/CxL16U8Rw7
— Zee News (@ZeeNews) August 27, 2026
प्रभावित बैंकों में मछापुच्छरे, नबील, सानिमा, लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन, प्रभु, ग्लोबल आईएमई, नेपाल इन्वेस्टमेंट मेगा और एनएमबी बैंक शामिल हैं. इन शाखों को मिलाकर इनमें काम करने वाले कुल 26 कर्मचारी लापता हैं, जिनसे अभी तक संपर्क नहीं हो सका है.
बताया जा रहा है कि ये सभी कर्मचारी सामान्य दिनों के जैसे ही अपने काम पर थे. हालांकि, इस दौरान अचानक आई बाढ़ ने लोगों को बचने या कुछ भी समझने का मौका नहीं दिया. ये सभी बैंक की शाखाओं के साथ लापता हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है. नेपाल की इस प्रकृतिक आपदा का असर बिजली के साथ दूसरी जरूरी सेवाओं पर भी पड़ा है. कई हाइड्रोपावर परियोजनाएं पूरी तरीके ध्वस्त हो गई हैं.
नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचाई है. चीन की सीमा पर से लगे नेपाल के रासुवा जिले में भोटेकोशी नदी का पानी अचानक रफ्तार से आया. कुछ समय बाद ही हालात कुछ और थे, देखते ही देखते मलबे ने कई इलाकों को इस तबाही ने अपनी चपेट में ले लिया.
बाढ़ की भयावहता को दिखाने वाले कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं. अगले ही पल में पानी की जद में बड़ी-बड़ी इमारतें, सड़कें समेत दूसरी चीजों को अपने चपेट में ले लिया. वहीं, एक अन्य वीडियो में देखा जा सकता है कि पुल के पास बने घर और इमारतें एक झटके में पानी में बह गईं.
नेपाल में तबाही की नई तस्वीर, नदी के रौद्र रुप में पुल टूटा #Nepal #Flood #Alert | @shikha_thakur7 @A_suryavanshi_ pic.twitter.com/olT0jdTC0t
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सामने आए कुछ वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी कुछ ही समय में पुल और आसपास की इमारतों को बहा ले जाता है. इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का बहाव कितना तेज था. इससे साफ है कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचने का भी वक्त नहीं मिला. नेपाल में फिलहाल आपदा के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है. इस फ्लैश फ्लड में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है. इस आपदा को देखकर लोगों में डर का माहौल है.
नेपाल में बड़ी-बड़ी इमारतें पानी के सामने कुछ पल भी न टिक सकीं. एक समय पर जहां बड़ी और अच्छा सड़कें थी, कुछ समय बाद वहां पर केवल मलबा नजर आया. इस आपदा से बचने के लिए लोग इधर-उधर भागते नजर आए. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें छत पर फंसे शख्स को हेलीकॉप्टर से बचाते हुए देखा जा सकता है.
सेनाले यसरी गर्दैछ उद्धार। #fbreels #nepal #follower pic.twitter.com/oQfUSAf5Mj
— Nirmal Prasai(@NirmalPrasai5) August 26, 2026
वीडियो में नजर आ रहा है कि बाढ़ के पानी के कारण एक व्यक्ति अपने घर में फंस गया. चारों ओर मलबे से घिरे के छत पर एक अकेला युवक मदद की गुहार लगाता नजर आ रहा है. इस दौरान रेस्क्यू टीम ने सूझबूझ दिखाई. बिना किसी सीढ़ी या किसी सुरक्षा बेल्ट के युवक ने हेलीकॉप्टर के पास आते ही छलांग लगा दी, जिसके बाद उसको सुरक्षित स्थान ले जाया गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
वीडियो में देखा गया कि हेलीकॉप्टर के करीब आते ही लड़का उसपर जल्दबाजी में चढ़ने के लिए आगे बढ़ा. हालांकि, इस दौरान रेस्क्यू टीम के मेंबर्स ने उसको रुकने का इशारा किया. बिना किसी रस्सी या बेल्ट फेंके ही रेस्क्यू करने वाले ने अपना हाथ आगे बढ़ाया लड़के को ऊपर खींचा.
तिब्बत-नेपाल सीमा के पास आए जलजले में भारी तबाही हुई है. विनाशकारी बाढ़ ने नेपाल के अधिकांश हिस्सों में भारी तबाही मचाई है. रसुआ जिले और उसके आसपास के इलाके इस बाढ़ के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं. इस आपदा में घर, सड़कें, पुल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्टस सभी को भारी क्षति पहुंची है. कई गांव के अब नामोंनिशान मिट चुके हैं.
इस तबाही की सैटेलाइट इमेज भी सामने आई है, जिसमें आपदा से पहले और आपदा के बाद की स्थिति की तुलना की जा रही है. प्लैनट लैब की ओर से जारी की गई इन तस्वीरों में 23 अगस्त 2026 यानी बाढ़ आने से पहले और 26 अगस्त 2026 यानी आपदा के बाद की स्थित को दर्शाया गया है. बताया गया है कि इन सैटेलाइट तस्वीरों में मनकामना गांव के पास की घाटियों से बाढ़ से पहले और बाद की स्थिति को देखा जा सकता है.
इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि अचानक आई इस बाढ़ ने कितनी क्षति पहुंचाई है. प्राकृतिक विनाश को आशानी से देखा जा सकता है. इसके साथ ही नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार, रसुवा जिले में आई इस विनाशकारी बाढ़ के बाद कुल 500 से अधिक विदेशी लोग लापता है, जिसमें अधिकांश पर्यटक हैं. नेपाल में आई बाढ़ के बाद गंडक नदी के रास्ते बाढ़ की लहर आगे बढ़ रही है, जिसका ध्यान रखते हुए बिहार और यूपी के संवेदनशील इलाकों में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है और अलर्ट जारी किया गया है.
नेपाल के त्रिशूली बाजार के एक दुकानदार ने नेपाल में आई प्रकृतिक आपदा के बारे में बताया. दुकानदार का कहना है कि पानी का सैलाब इतना तेज था कि कुछ भी समझने से पहले ही मलबा नजर आने लगा. किसी को भी घर छोड़कर दूर तक जाने का मौका नहीं मिला. सड़कें और पुल भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं ऐसा लग रहा है, जैसे अब कुछ न बचा हो.
उन्होंने बताया कि इस तहाबीग में उनकी पत्नी और 18 साल का बेटा भी लापता है. उनका कहना है कि जिस दौरान बाढ़ आई, उस वक्त इलाके में बारिश भी नहीं हो रही थी. सामान्य दिनों के जैसे लोग अपने परिवार के साथ थे, कुछ लोग काम पर लगे थे. इसी दौरान अचानक पानी का सैलाब आया और पूरा इलाका इसकी चपेट में आ गया.
फिलहाल स्थिति भयानक है. राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चल रहा है और लापता लोगों की तलाश जारी है. नेपाल के अलग-अलग इलाकों में एक हजार से अधिक लोग लापता हैं. इनमें बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक शामिल हैं.