/कैलाश मानसरोवर की राह में आई बड़ी आफत! नेपाल की बाढ़ से यात्रा पर कितना पड़ा असर?

नेपाल में तिब्बत की तरफ से भोटे कोशी नदी में आई अचानक भीषण बाढ़ (Flash Flood) ने उत्तरी नेपाल के रसुवा जिले में जमकर तबाही मचाई है. इस आपदा में अब तक 95 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 133 भारतीय नागरिकों समेत कुल 400 यात्रियों के लापता होने की खबर है. रसुवागढ़ी-केरुंग बॉर्डर पर संपर्क मार्ग पूरी तरह कट जाने से हालात बेकाबू हो गए हैं. राहत और बचाव कार्य के लिए नेपाली सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और हवा में 15 सेना के हेलीकॉप्टरों को उतारकर फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है. अब तक 24 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है.
इस आपदा की चपेट में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे तीर्थ यात्री भी आ गए हैं. काठगांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार कैलान मानसरोवर यात्रा पर जा रहे लगभग 400 तीर्थ यात्री बाढ़ के बाद से ही संपर्क में नहीं हैं, बाढ़ का असर नेपाल और चीन के बीच आने-जाने वाले प्रमुख रसुवागढ़ी-केरुंग कॉरिडोर पर भी देखने को मिला है, जहां से लोग कैलाश-मानसरोवर तक की यात्रा करते हैं. ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि नेपाल में आए इस आपदा के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा पर क्या असर पड़ेगा और कितने यात्री प्रभावित हुए हैं? आइए जानते हैं सभी बातों का जवाब...
बुधवार, 26 अगस्त को कुल 390 तीर्थयात्रियों के नेपाल-तिब्बत सीमा पार करने की योजना थी. इनमें 93 नेपाली नागरिकों के साथ ही दूसरे देशों के यात्री शामिल थे. ये सभी अलग-अलग ट्रैवल एजेंसियों के जरिए यात्रा कर रहे थे. सम्राट टूर्स एंड ट्रेवल्स के 71, लीफ हॉलिडेज के 55, काठमांडू हॉलिडेज के 17, कैलाश जर्नी के 31, एक्सप्लोर वेकेशन के 7, ट्रेकर्स सोसाइटी के 92, रिचा टूर्स के 12, फिशटेल टूर एंड ट्रेवल्स के 27, हिमालयन ग्लेशियर के 62 और एल्पाइन इको ट्रेक के 16 यात्री इस लिस्ट में शामिल थे.
भारत से कैलाश मानसरोवर पहुंचने के लिए तीन मेन रास्ते हैं. इनमें पहला मार्ग उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से होकर गुजरता है, वहीं दूसरा सिक्किम के नाथू ला दर्रे से जाता है. इन दोनों मार्गों से होने वाली यात्रा का संचालन भारत सरकार की तरफ से किया जाता है. वहीं एक रूट और भी है, जो नेपाल के रास्ते होकर जाता है, इस रास्ते से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर जाते हैं, जहां यात्रा का प्रबंधन प्राइवेट ट्रैवल एजेंसियां करती हैं.
नेपाल में अलग-अलग टूर ऑपरेटर श्रद्धालुओं को अलग-अलग मार्गों से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर ले जाते हैं. ऐसे में नेपाल में आई आपदा का इस रूट से यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों पर सीधा असर पड़ने की आशंका है.
नेपाल के रास्ते होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत सरकार की आधिकारिक यात्रा से काफी अलग होती है. इस मार्ग पर प्राइवेट टूर ऑपरेटर यात्रियों को तिब्बत लेकर जाते हैं. प्रमुख मार्गों में रसुवागढ़ी-केरुंग रूट शामिल है, जो काठमांडू-स्याफ्रुबेसी-टिमुरे-रसुवागढ़ी-केरुंग/ग्यिरोंग-सागा-मानसरोवर-दारचेन-कैलाश तक जाता है. इस रूट में नेपाल की तरफ रसुवा और चीन की तरफ केरुंग/ग्यिरोंग स्थित है. यानी इसी स्थान से यात्री नेपाल-तिब्बत सीमा पार करके आगे की यात्रा पर जाते हैं.
दूसरा रूट हिल्सा-यारी रूट है, जो पश्चिमी नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर तक जाता है. इस रूट में यात्रा काठमांडू-नेपालगंज-सिमिकोट-हिल्सा-यारी बॉर्डर-पुरांग/तक्लाकोट-मानसरोवर-दारचेन-कैलाश के रास्ते पूरी होती है. यात्रियों को पहले नेपाल के अंदर हवाई सेवा से नेपालगंज और फिर सिमिकोट ले जाया जाता है. इसके बाद हेलीकॉप्टर से हिल्सा पहुंचकर नेपाल-तिब्बत सीमा पार की जाती है और यात्री चीन के तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करते हैं. इसके साथ ही ल्हासा होकर भी कैलाश मानसरोवर जाने का एक ऑप्शन होता है.
नेपाल में 26 अगस्त को जो भयंकर तबाही आई है, इससे कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित हुई है. बाढ़ का सबसे ज्यादा असर पहले बताए गए रसुवागढ़ी-केरुंग रूट पर पड़ा है. अचानक आई बाढ़ से स्याफ्रुबेसी, टिमुरे और आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है. कई सड़कें और पुल टूट गए, जिससे रसुवागढ़ी के रास्ते होने वाला सीमा-पार आवागमन पूरी तरह से ठप हो सकता है. ऐसे में सड़क मार्ग से कैलाश मानसरोवर जा रहे यात्रियों के लिए यह रूट फिलहाल प्रभावित हो गया होगा.
कैलाश मानसरोवर की यात्रा को आसान नहीं माना जाता है. इसके पीछे का कारण है, बहुत ज्यादा ऊंचाई, दुर्गम पहाड़ी रास्ते और तेजी से बदलता मौसम है. लगभग 14,000 से 19,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद शरीर को कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में रहना पड़ता है. इससे यात्रियों को सांस फूलने, सिर चकराने और सिरदर्द जैसी दूसरी समस्या हो सकती हैं, जिसे ऑल्टीट्यूड सिकनेस भी कहते हैं. वहीं, कैलाश की करीब 52 किलोमीटर लंबी परिक्रमा भी बड़ी चुनौती है. इसे पूरा करने में लगभग तीन दिन लगते हैं और कठिन चढ़ाई-उतराई वाले पथरीले रास्ते पैरों व शरीर पर काफी दबाव डालते हैं.
कैलाश परिक्रमा के दौरान डोलमा ला पास का हिस्सा सबसे मुश्किल पड़ावों में गिना जाता है. यहां यात्रियों को बहुत ही खड़ी और बर्फ से ढकी चढ़ाई पार करनी होती है. कम तापमान और ऊंचाई के कारण से शरीर जल्दी थकने लगता है और एनर्जी भी तेजी से कम होती है. इस इलाके में मौसम भी स्थिर नहीं रहता. अचानक चलने वाली बर्फीली हवाएं, बर्फबारी और तापमान के माइनस में पहुंचने से यात्रा और ज्यादा कठिन हो जाती है.