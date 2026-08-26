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कैलाश मानसरोवर की राह में आई बड़ी आफत! नेपाल की बाढ़ से यात्रा पर कितना पड़ा असर?

नेपाल में भोटे कोशी नदी की विनाशकारी बाढ़ से रसुवागढ़ी-केरुंग बॉर्डर पूरी तरह ठप हो गया है. 133 भारतीयों समेत 400 कैलाश मानसरोवर यात्री फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए नेपाली सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 26, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 07:41 PM IST
कैलाश मानसरोवर की राह में आई बड़ी आफत! नेपाल की बाढ़ से यात्रा पर कितना पड़ा असर?
Image Credit: कैलाश मानसरोवर की कठिन राह और नेपाल की बाढ़...

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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