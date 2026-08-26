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तिब्बत में पहाड़ काटे, पोर्ट बनाए... नेपाल में ग्लेशियर फटने के पीछे ड्रैगन की करतूत?

नेपाल के रसुवा में आई विनाशकारी बाढ़ के पीछे क्या चीन के निर्माण कार्य जिम्मेदार हैं? सीमा पार निर्माण कार्यों, हिमस्खलन और पूर्व चेतावनी न दिए जाने को लेकर उठे इस विवाद ने मामले को गरमा दिया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 26, 2026, 09:21 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:21 PM IST
तिब्बत में पहाड़ काटे, पोर्ट बनाए... नेपाल में ग्लेशियर फटने के पीछे ड्रैगन की करतूत?
Image Credit: क्या चीन की इस चाल से नेपाल में आई तबाही?

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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