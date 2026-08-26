/तिब्बत में पहाड़ काटे, पोर्ट बनाए... नेपाल में ग्लेशियर फटने के पीछे ड्रैगन की करतूत?

हिमालय की गोद में बसे नेपाल के रसुवा जिले में बुधवार, 26 अगस्त को अचानक आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई. इस आपदा में अब तक 95 लोगों की जान जा चुकी है. तिब्बत की तरफ से भोटे कोशी नदी में आए पानी के तेज बहाव ने बस्तियों, पुलों और गाड़ियों को पलक झपकते ही तबाह कर दिया. लेकिन इस प्राकृतिक आपदा के बीच अब एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है.
रसुवा जिले में बुधवार को आई भीषण फ्लैश फ्लड को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है. नेपाल कॉरेस्पोंडेंस नाम से काम कर रहे नेपाली पत्रकारों के एक ग्रुप का आरोप है कि इस तबही की वजह कब्जे वाले तिब्बत क्षेत्र में चीन निर्माण कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से हिमस्खलन हुआ है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में नेपाल कॉरेस्पोंडेंस ने दावा किया कि चीन ग्लेशियर वाले इलाकों में शियाओकांग बस्तियों का निर्माण करा रहा है. इस कारण से वहां का नाजुक पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है और वह खराब हो रहा है, इस कारण अब चीन-नेपाल सीमा पर हर साल हिमस्खलन हो रहे हैं.
ग्रुप का कहना है कि बुधवार, 26 अगस्त को आई तबाही की शुरुआत तिब्बत के ग्यारोंग शहर के पास से हुई थी. आरोप लगाया गया है कि इस शहर को पहाड़ों को काटकर और त्रिशूली नदी के प्राकृतिक बहाव को रोककर बनाया गया है. इसके साथ ही रसुवा सीमा पर बने ग्यारोंग पोर्ट को नदी के संगम पर तैयार किया गया है, जिससे नेपाल की ओर बहने वाले पानी की रफ्तार और बढ़ जाती है. पत्रकारों के ग्रुप ने इसे एक सोची समझी पारिस्थितिक आपदा बताया है और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से इस मुद्दे को चीन के सामने उठाने की मांग की है.
Ecological disaster caused by Chinese Xiaokang settlements in Glacial altitudes now trigger avalanches annually on China-Nepal
pic.twitter.com/yZvoqjP8uQ
Nepal Correspondence (@NepCorres) August 26, 2026
दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियाई नीति संस्थान के विश्लेषक नाथन रूजर ने इन दावों को खारिज किया है. उन्होंने बताया कि घटना के बाद की सैटेलाइट तस्वीरों से साफ होता है कि भूस्खलन की शुरुआत नेपाल की सीमा के अंदर स्थित लांगटांग लिरुंग के ढलानों से हुई थी. घाटी के निचले हिस्से में हुए निर्माण को छोड़कर, इस त्रासदी का चीनी बस्तियों से कोई कनेक्शन नहीं दिखाई देता.
इसी बीच, नेपाल के विदेश और रणनीतिक मामलों के पत्रकार परशुराम काफ्ले ने चीन से समय पर चेतावनी न देने को लेकर भी कड़ा ऐतराज जताया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि नेपाल के उत्तरी पड़ोसी ने इतनी बड़ी आपदा की अग्रिम सूचना न देकर देश को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे कई लोगों की जान चली गई.
काफ्ले ने सवाल उठाया कि नेपाल लगातार चीन की चिंताओं को समझता है, लेकिन चीन की तरफ से बार-बार ऐसी मुसीबतें आ रही हैं. उन्होंने पूछा कि नेपाल आखिर कब तक इस 'एकतरफा प्यार' की कीमत चुकाता रहेगा?
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब तिब्बत की ओर से आए पानी के अचानक उफान ने रसुवा जिले में भोटे कोशी नदी को रौद्र रूप दे दिया. बाढ़ ने तिमुरे और स्याप्रु बेसी इलाकों में बस्तियों, गाड़ियों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है.
नेपाल में आई यह अचानक बाढ़ तिब्बत के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित ग्लेशियर और उनसे जुड़ी झीलों के फटने से जुड़ी मानी जाती है. जलवायु परिवर्तन के कारण तिब्बत और हिमालयी क्षेत्रों में तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है. इससे चीन के कब्जे वाले तिब्बत में स्थित ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे उनके ऊपर या आसपास बड़ी-बड़ी हिमनद झीलें बन गई हैं.
इन झीलों को रोकने वाले प्राकृतिक मलबे या बर्फ के बांध कमजोर होते हैं. भारी हिमस्खलन या भूस्खलन के कारण जब ये अस्थिर बांध अचानक टूटते हैं, तो करोड़ों क्यूबिक मीटर पानी एक साथ उफान पर आकर नीचे की नदियों में आ जाता है.
तिब्बत की ओर से आने वाली नदियां इन घटनाओं के बाद नेपाल की भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में अचानक बाढ़ का रूप ले लेती हैं. बिना किसी स्थानीय भारी बारिश के भी ऊपरी इलाकों से पानी का यह सैलाब नेपाल के रसुवा जैसे सीमावर्ती जिलों को तहस-नहस कर देता है.
नेपाल की परेशानी इसलिए और बढ़ जाती है, क्योंकि इन आपदा की शुरुआत नेपाल की सीमा के बजाय चीन के तिब्बत हिस्से में होता है, इसलिए नेपाल के प्रशासन को समय पर सटीक और वास्तविक डेटा या चेतावनी नहीं मिल पाती, जिससे बचाव का मौका नहीं बचता.
साल 2024 में नेपाल में दो बड़ी हिमनद झीलों के फटने की घटना के बाद भी यह मुद्दा जोर-शोर से उठा था.
नेपाली अधिकारियों के मुताबिक, विशेषज्ञों के पास इलाके की नई सैटेलाइट तस्वीरें और ताजा डेटा नहीं होता. संभावित घटना स्थल नेपाल-चीन सीमा से करीब 30 से 40 किलोमीटर ऊपर हो सकता है. यदि चीन रियल टाइम डेटा या अग्रिम चेतावनी समय पर दे, तो निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए 30 से 45 मिनट का समय मिल सकता है, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है.