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DNA सैंपल, 1.5 मीटर गहरा गड्ढा और यूनिक ID: नेपाल में बाढ़ के शिकार अज्ञात शवों की कैसे होगी भविष्य में पहचान?

नेपाल में उन लाशों को दफनाया जाएगा, जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी है. अधिकारियों ने कहा कि आपदा में मारे गए कई लोगों की पहचान नहीं सकी है. इन सभी लाशों का डीएनए सैंपल रखा जाएगा.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 30, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:29 AM IST
DNA सैंपल, 1.5 मीटर गहरा गड्ढा और यूनिक ID: नेपाल में बाढ़ के शिकार अज्ञात शवों की कैसे होगी भविष्य में पहचान?
Image Credit: नेपाल की आपदा में 700 से अधिक लोगों की जान गई. (फोटो- आईएएनएस)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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