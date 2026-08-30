/DNA सैंपल, 1.5 मीटर गहरा गड्ढा और यूनिक ID: नेपाल में बाढ़ के शिकार अज्ञात शवों की कैसे होगी भविष्य में पहचान?

Nepal Flash Floods: नेपाल में 26 अगस्त को आई प्राकृतिक आपदा में 700 से अधिक लोगों की जान गई है. इस त्रासदी के कारण 1000 से अधिक लोग नेपाल के अलग-अलग हिस्सों में फंस गए हैं. रस्क्यू टीम मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम कर रही है. इस बीच नेपाल की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है.
दरअसल, नेपाल का कहना है कि वह इस हफ्ते से उन लाशों को दफनाना शुरू करेगा, जिनकी पहचान नहीं हो पाई है. उन सभी लाशों को दफनाया जाएगा, जिनका कोई दावेदार नहीं है. माना जा रहा है कि संक्रमण फैलने के डर और लाशों की बिगड़ती हालत को देखते हुए नेपाल प्रशासन ने ये फैसला लिया है.
बुधवार (26 अगस्त) को नेपाल-चीन सीमा रासुवा नदी में आए 'जलसैलाब' में कम से कम 734 लोगों की लाश मिल चुकी है. भारत से सटे नेपाल के चितवन जिले में अकेले 250 से अधिल लाशें मिली हैं. रेस्क्यू टीम अभी भी राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं. माना जा रहा है कि मृतकों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है.
नेपाल प्रशासन ने बताया कि अस्पताल में जगह और सुविधाओं की कमी कारण चितवन में लाशों के सड़ने से बचाने में मुश्किल हो रही है. इन्हीं समस्याओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने लाशों को दफनाने का फैसला किया है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अस्थायी इंतजामों के अंतर्गत रखी गई लाशों के सड़ने और उनसे आने वाली बदबू से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है.
नेपाल के एक अधिकारी ने कहा कि जैसे-जैसे लाशों की संख्या बढ़ती गई, हमने एक घर का इस्तेमाल कूलिंग सेंटर के तौर पर किया, जहां पर लाशें रखी गईं. जब उस घर में भी जगह कम पड़ गई, तो उन्हें दफनाने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं बचा. हालांकि, लाशों का डीएनए सैंपल रखा जाएगा. ऐसे में अधिकारी लाशों को दफनाने से पहले उनसे लाशों का सैंपल ले रहे हैं.
लाशों से लिए जा रहे डीएनए सैंपल को भविष्य में पहचान आसान बनाने के लिए रखा जा रहा है. हर एक लाश के डीएनए सैंपल भविष्य में पहचान आसान बनाने के लिए पहचान या रेफरेंस नंबर का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड भी रख रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि हर एक लाश को खास पहचान नंबर और लोकेशन टैग दिया गया, ताकि डीएनए मैच होने के बाद लाशों को दोबारा निकाल कर उनके परिजनों या रिश्तेदारों को सौंपा जा सके.
अधिकारियों ने बताया कि शनिवार दोपहर तक 100 से अधिक लाशों की डीएनए प्रोफाइलिंग पूरी की जा चुकी थी और उन्हें दफनाने की लगभग तैयारी पूरी कर ली गई थीं. लाशों को दफनाने के लिए 1.5 मीटर गहरे गड्ढे खोदे जा रहे हैं. उनके बीच 40 CM दूरी रखी जा रही है, जिससे डीएनए मैंचिंग से पहचानी गई खास लाश को निकाला जा सके.
अधिकारियों का कहना है कि लाशों को पहचान नंबर वाले एक विशेष बैग में पैक किया जा रहा और बैग सहित उन्हें दफनाया जाएगा. इसके साथ ही दफनाने की जगह पर साइनबोर्ड के साथ एक कंक्रीट का प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जिसपर लाश का पहचान नंबर भी लिखा होगा. इसके साथ ही जहां पर लाशों को दफनाने की पूरी प्रक्रिया की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की जाएगी.
अधिकारियों का कहना है कि लापता रिश्तेदारों की तलाश कर रहे लोगों को देशभर के अलग-अलग अस्पतालों में डीएनए सैंपल देने होंगे. डीएनए टेस्ट के नतीजे सामने आने के बाद नेपाल का हेल्थ डिपार्टमेंट शवों के डीएनए से उनका मिलान करेगा, जिससे शव की सही पहचान की जा सके. ऐसे में उस नंबर के आधार पर पुलिस रिकॉर्ड देखकर पता लगाएगी कि शव को कहां दफनाया गया है.
इसके बाद शव को बाहर निकालकर परिजनों को सौंपा जाएगा. पुलिस ने उन सभी शवों की की जानकारी को एक वेबसाइट पर पोस्ट किया है, जिनकी पहचान नहीं हो सकी है. अधिकारियों का कहना है कि नेपाल में अभी भी 2400 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें सैकड़ों विदेशी शामिल हैं.