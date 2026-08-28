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WATCH: बॉडी को बालों से पकड़कर खींचा और निकाल ली बालियां, नेपाल में त्राहिमाम के बीच मानवता शर्मसार

नेपाल में बाढ़ से आई तबाही के बीच कुछ ऐसे लोग भी नजर आए, जिन्होंने मानवता को तार-तार कर दिया. नेपाल में एक नदी के किनारे दो युवकों ने महिला के शव से कान की बालियां निकाल लीं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 28, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 10:19 AM IST
WATCH: बॉडी को बालों से पकड़कर खींचा और निकाल ली बालियां, नेपाल में त्राहिमाम के बीच मानवता शर्मसार
Image Credit: नेपाल में वीडियो वायरल होने के बाद लिया गया एक्शन. (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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महिला के शव को खींचा और निकाल ली बालियां, नेपाल में आफत के बीच इंसानियत शर्मसार
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