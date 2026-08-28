/WATCH: बॉडी को बालों से पकड़कर खींचा और निकाल ली बालियां, नेपाल में त्राहिमाम के बीच मानवता शर्मसार

नेपाल और चीन की सीमा के पास आई अचानक बाढ़ ने तबाही मचा दी है. राहत एवं बचाव कार्य तीसरे दिन भी जारी है. दावा किया जा रहा है कि अभी भी 1000 से अधिक लोग लापता हैं. इस बीच इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है.
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दो युवक बाढ़ में बहकर आई एक मृत महिला के शव से कान की बालियां निकालते दिख रहे हैं. वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और चोरी करने वाले युवकों को गिरफ्तार कर लिया. पूरी घटना नरायाणी नदी में बाढ़ में बहकर आई एक महिला की लाश से जुड़ी है.
सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ सेकंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग नदी के किनारे पर मौजूद हैं. इसी दौरान एक महिला का शव तैरते नजर आता है. ये युवक महिला के शव को पानी से बाहर खींचते नजर आ रहे हैं. बाद में वे महिला के कानों की बालियां निकाल लेते हैं. इस वीडियो पर यूजर्स ने कई रिएक्शन दिए.
तेजी से वायरल हुए इस वीडियो पर नेपाल की पुलिस ने एक्शन लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. चितवन पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान मदन गुरुङ (25) और उमेश चौधरी (38) के तौर पर हुई है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को भरतपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी-1 में पोखरा बस पार्क से गिरफ्तार किया. इस प्रकरण में आगे की जांच शुरू कर दी गई है .
मृतकको कानको मुन्द्रा चोरी गर्ने व्यक्तिहरु नियन्त्रणमा लिएको सम्बन्धमा । pic.twitter.com/pnPlnQPn9j
— Nepal Police (@NepalPoliceHQ) August 27, 2026
गौरतलब है कि नेपाल इस समय भीषण बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदा से जूझ रहा है. आपदा प्रभावित इलाकों में बचाव एवं राहत काम चल रहा है. अभी तक की जानकारी के अनुसार, 400 से अधिक लोग इस आपदा में मारे गए हैं. वहीं, 1000 से अधिक लोग लापता हैं. ऐसे मुश्किल समय से मृतकों के शव से सामान निकालने की घटना ने लोगों को हिला कर रख दिया है.
उधर, नेपाल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आपजा के पीड़ितों के साथ किसी प्रकार की लूट या अमानवी व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसी कड़ी में पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
नेपाल में आई इस आपदा में बड़ी संख्या में भारतीय भी लापता हैं. गुरुवार को विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि 290 भारतीयों से अभी संपर्क नहीं हो सका है. वहीं, भारत की ओर से आपदा के बाद बड़े स्तर अभियान शुरू किया गया और सबसे पहले नेपाल को मदद भेजी गई. इसके अलावा लापता लोगों की तलाश के लिए कोशिशें जारी हैं. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काठमांडू और बीजिंग में भारत के राजदूतों के साथ वर्चुअल बैठक की है. वहीं, पीएम मोदी ने भी नेपाल को हर संभव मदद देने की बात कही है.