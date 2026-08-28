/WATCH: बॉडी को बालों से पकड़कर खींचा और निकाल ली बालियां, नेपाल में त्राहिमाम के बीच मानवता शर्मसार

नेपाल में आई इस आपदा में बड़ी संख्या में भारतीय भी लापता हैं. गुरुवार को विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि 290 भारतीयों से अभी संपर्क नहीं हो सका है. वहीं, भारत की ओर से आपदा के बाद बड़े स्तर अभियान शुरू किया गया और सबसे पहले नेपाल को मदद भेजी गई. इसके अलावा लापता लोगों की तलाश के लिए कोशिशें जारी हैं. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काठमांडू और बीजिंग में भारत के राजदूतों के साथ वर्चुअल बैठक की है. वहीं, पीएम मोदी ने भी नेपाल को हर संभव मदद देने की बात कही है.