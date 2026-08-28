/नेपाल में तीसरी झील फटने को तैयार! चीनी दूतावास ने जारी किया नया अलर्ट, 3 दिन की तबाही में 538 मौतें और हजारों लापता

Nepal Flood 2026: नेपाल पिछले 3 दिन से त्रासदी की मार झेल रहा है. 26 अगस्त की सुबह करीब 8 बजे कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि सब कुछ बर्बाद हो गया. पिछले लगातार तीन दिन से नेपाल को संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा. 26 अगस्त को पहले ग्लेशियर फटा, जिससे भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ ने 8 जिलों में तबाही मचाई. फिर 28 अगस्त की सुबह एक विशाल झील टूट गई, जिसने निचले इलाकों में जलप्रलय ला दिया और अपने साथ सब कुछ बहा ले गई. अभी लोग इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि अब चीन ने एक बेहद डरावनी चेतावनी जारी कर दी है.
काठमांडू पोस्ट और अलजजीरा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि नेपाल-चीन सीमा के पास हिमस्खलन और चट्टानों के मलबे से एक नई बैरियर झील बन गई है. चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता ने बताया कि हिमस्खलन चीन-नेपाल सीमा नदी के ऊपरी हिस्से में नेपाली तरफ स्थित एक सहायक नदी में हुआ, जिससे नदी अवरुद्ध हो गई और भूस्खलन से एक झील बन गई. यह नदी भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों के ऊपरी हिस्से में बह रही है, जो दक्षिण की ओर काठमांडू तक पानी ले जाती हैं.
काठमांडू स्थित चीनी दूतावास ने चेतावनी दी है कि नई झील में पानी तेजी से ओवरफ्लो हो रहा है और यह कभी भी टूट सकती है. दूतावास ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से नदी के जलस्तर पर नजर रखने, पूरी तरह सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है. चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार, इस झील में करीब 25 लाख क्यूबिक मीटर (लगभग 2.5 अरब लीटर) पानी जमा हो चुका है और अगले तीन दिनों में 30 लाख क्यूबिक मीटर और पानी आने का अनुमान है.
दरअसल, बीते बुधवार को ग्लेशियर टूटने से भारी भूस्खलन हुआ, जिसके साथ भारी मात्रा में चट्टानें, बर्फ, कीचड़ और मलबा नदियों में बहकर आ गया. इस मलबे के कारण नदी का प्राकृतिक रास्ता रुक गया और पीछे पानी जमा होने से यह झील बन गई. नेपाल-चीन सीमा पर जिस जगह यह झील बनी है, वह इतनी दुर्गम है कि वहां बचाव दल या भारी मशीनें ले जाना नामुमकिन जैसा है.
अलजजीरा ने अपनी रिपोर्ट में त्रिभुवन विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर पवन भट्टराई के हवाले से बताया कि "यह नई झील हिमस्खलन से बनी अवरोधक झील (बैरियर लेक) लगती है, बर्फ और चट्टानों के भारी मलबे ने नदी घाटी के पानी की निकासी को बुरी तरह रोक दिया. इसके बाद इस प्राकृतिक रुकावट के पीछे पानी भर गया और झील बन गई. सैटेलाइट तस्वीरों और चीनी मीडिया की रिपोर्टों ने भी इस झील की पुष्टि की है."
ग्लेशियर बाढ़ विशेषज्ञ और शोधकर्ता नितेश खड़का ने बताया, "सैटेलाइट तस्वीरों और ड्रोन वीडियो से पता चलता है कि इस घटना के बाद दो झीलें बनी हैं. एक ऊपरी हिस्से (चीन की तरफ) में और दूसरी ल्हेंदे नदी में. चीन की तरफ वाली ऊपरी झील ग्लेशियर पिघलने और पानी की निकासी रुकने से बनी है, जबकि ल्हेंदे नदी वाली झील भूस्खलन और मलबे से रास्ता बंद होने के कारण बनी है. यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे रोका नहीं जा सकता."
विशेषज्ञों का कहना है कि यह नई झील सिर्फ ढीली चट्टानों, मिट्टी और बर्फ के मलबे पर टिकी है, जो कभी भी टूट सकती है. अगर यह बैरियर टूटा, तो मलबे से भरी विनाशकारी बाढ़ सीधे भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों के जरिए काठमांडू और निचले मैदानी जिलों की तरफ तेजी से बढ़ेगी, जिससे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा.
नेपाल में तबाही की शुरुआत 26 अगस्त को हुई, जब पहाड़ों पर अचानक ग्लेशियर ढह गया. इसके साथ लाखों टन बर्फ, कीचड़ और भारी चट्टानें सैलाब बनकर नीचे उतरीं. भोटेकोशी और त्रिशूली नदी में आए इस अचानक जलप्रलय ने बस्तियों, पुलों और जलविद्युत परियोजनाओं को अपनी चपेट में ले लिया. भारी मलबे के कारण ल्हेंदे नदी घाटी का प्राकृतिक बहाव पूरी तरह रुक गया और पहाड़ों के बीच पानी जमा होना शुरू हो गया. आपदा के दूसरे दिन यानी 27 अगस्त तक प्रभावित क्षेत्र में चीख-पुकार मची रही. सैलाब के कारण नदियों के तटीय इलाकों से लगातार शव बरामद होने लगे और सुरंगों में सैकड़ों मजदूर फंस गए. नेपाली सेना, पुलिस और सशस्त्र बल रेस्क्यू में जुटा रहा.
पिछले तीन दिनों की इस लगातार त्रासदी में अब तक 579 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1900 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं. रसुवा और भोटेकोशी क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ से भारी तबाही मची है. सबसे ज्यादा 222 मौतें चितवन में हुई हैं. ग्राउंड पर तैनात सेना और 4,489 पुलिसकर्मियों की टीमों ने अब तक 1,473 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है. नई झील के खतरे को देखते हुए नदी किनारे बसे सभी गांवों को खाली कराने और रेस्क्यू टीमों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं.