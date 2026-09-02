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'आप लाए संकट, तो आप ही चुकाओ हर्जाना', नेपाल ने चीन और अमेरिका पर फोड़ा बाढ़ का ठीकरा; कर दी मुआवजे की मांग

आपदाग्रस्त नेपाल ने दुनिया के कई देशों से मुआवजे की मांग की है. इस लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल है. नेपाल का कहना है कि प्रदूषण फैलाने में उसका योगदान कम है, लेकिन सबसे अधिक प्राकृतिक आपदाओं का सामना उसे ही करना पड़ता है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 02, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 11:17 AM IST
'आप लाए संकट, तो आप ही चुकाओ हर्जाना', नेपाल ने चीन और अमेरिका पर फोड़ा बाढ़ का ठीकरा; कर दी मुआवजे की मांग
Image Credit: नेपाल में बाढ़ के बाद 4000 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं. (फोटो- एएनआई)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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