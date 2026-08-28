/कैमरे में दिखी नेपाल बाढ़ की प्रचंड तबाही, पल भर में जमींदोज हो गया नदी के पास बना गांव

Nepal News: नेपाल में कितनी जबरदस्त तबाह हुई है, उसके खौफनाक मंजर अब सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें मलबे का एक खौफनाक बहाव नदी के किनारे बसी पूरी बस्ती को तबाह करता हुआ दिखाई दे रहा है. इस बड़ी आपदा के बाद 1,500 से ज्यादा लोग लापता हो गए और 392 लोगों की मौत की पुष्टि हुई.
इस डरावने फुटेज में बाढ़ को भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों के किनारे बसी बस्तियों से तेजी से गुजरते हुए देखा जा सकता है. पानी और गाद को किनारों से ऊपर बहते और इमारतों के पास से गुजरते हुए देखा जा सकता है. इससे पुल, सड़कें और गाड़ियां तबाह हो गईं या बह गईं, और कई इलाके मोटी कीचड़ के नीचे दब गए. नदी के किनारे बसी पूरी बस्ती कीचड़ और मलबे के मैदान में बदल गई और बहाव आगे की ओर बढ़ता चला गया.
Bright daylight, clear skies, and then suddenly a tsunami like wave crashes into a village. These scenes from Nepal today are beyond horrific. Everything feels like a doomsday scene.95+ people reported killed and 500+ still missing. Prayers for everyone #Nepal https://t.co/0aIccVPsd8 pic.twitter.com/zSOXpiA0nK
— Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026
हिमालय पर्वत की पहाड़ियां के नीचे की खड़ी ढलानें और हरी-भरी घाटियां बाढ़ और भूस्खलन को लेकर बहुत संवेदनशील हैं. इंसानों की वजह से हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों का पिघलना आम हो गया है. नेपाल के अधिकारियों ने बताया कि दर्जनों पुल टूट चुके हैं और लगभग 40 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिससे खोज अभियान में मुश्किलें आ रही हैं.
काठमांडू स्थित 'इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट' के एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स का कहना है कि बुधवार को आई अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) का कारण संभवतः ग्लेशियर से हुआ हिमस्खलन था. एक बयान में उन्होंने कहा कि त्रिशूली नदी में एक जगह पर पानी का स्तर आधे घंटे में 9 मीटर तक बढ़ गया. रसुवा जिले में हुई इस त्रासदी के बाद नेपाल में बचाव और राहत कार्य जारी हैं. गुरुवार को विदेश मंत्रालय (MEA) ने बताया कि 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जबकि अब तक 84 भारतीयों को बचाया जा चुका है.
इन 290 भारतीय नागरिकों में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए कई समूह, त्रिशूली 1 बिजली परियोजना के कर्मचारी और भारत के विभिन्न राज्यों के पर्यटक शामिल हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार लापता भारतीयों से संपर्क करने और प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों का पता लगाने के लिए नेपाल के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है. हिमालयी बर्फ प्रणाली को धरती का 'तीसरा ध्रुव' कहा जाता है. अगर वो अस्थिर होता है तो नीचे की ओर रहने वाले लगभग दो अरब लोगों के लिए एक गंभीर और सिलसिलेवार संकट पैदा होता है.
इस इलाके में अगस्त 2025 में भी ऐसी ही अचानक बाढ़ आई थी, जब तिब्बत में एक ग्लेशियर झील का पानी अधिक तापमान के कारण ओवरफ्लो हो गया था. उस घटना में नौ लोगों की मौत हो गई थी और नेपाल और चीन को जोड़ने वाले पुल सहित अहम बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा था.