/VIDEO: मौत से 5 सेकंड पहले जिगर के टुकड़ों को खींच लाई मां, नेपाल की इस बेबसी पर आंसू छलक पड़ेंगे

कहते हैं कि जब बात अपने जिगर के टुकड़े पर आ जाए तो एक मां मौत से भी भिड़ जाती है. नेपाल में 26 अगस्त को आए सैलाब के बीच से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. सामने सैलाब तूफानी रफ्तार से कहर बनकर आ रहा था, लेकिन एक मां अपनी जान की परवाह किए बिना मौत के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई और आखिरी पलों में अपने दोनों मासूम बच्चों को बचा लाई.
यह वीडियो जब सोशल मीडिया पर आया तो हर कोई भावुक हो गया. वीडियो में एक मां अपने दो छोटे बच्चों के साथ दिखाई देती है, जो स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए हैं. अचानक आस-पास भगदड़ मचती है और लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं. खतरे की आहट मिलते ही मां बिना एक पल गंवाए दोनों बच्चों के हाथ कसकर थाम लेती है और ऊंचाई वाले सुरक्षित रास्ते की ओर दौड़ लगा देती है.
इसी दौरान हड़बड़ाहट में वह गिरती भी है, लेकिन बच्चों का हाथ नहीं छोड़ती. कुछ ही सेकंड में उठकर वह बच्चों को खींचते हुए पूरी ताकत से आगे बढ़ती है.महिला के सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंचते ही, ठीक पीछे से पत्थरों, धूल और मलबे का एक खौफनाक सैलाब उस पूरी जगह को लील जाता है.
सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे '5 सेकंड का चमत्कार' कह रहे हैं. वीडियो तो 22 सेकंड का है, लेकिन उसे देखकर पता चलता है कि अगर वह मां 5 सेकंड भी देर कर देती या हिम्मत हार जाती, तो तीनों उस मलबे के नीचे समा गए होते.
वीडियो का बैकग्राउंड, स्थानीय पहनावा और मलबे का विकराल रूप नेपाल के प्रभावित पहाड़ी इलाकों से पूरी तरह मेल खाता है. हालांकि, अब तक उस बहादुर मां और उसके बच्चों की आधिकारिक पहचान सामने नहीं आ सकी है. इस वीडियो को अलग-अलग यूजर्स ने शेयर किया है. लोग कह रहे हैं कि कुदरत के इस महाविनाश के आगे मौत भले ही तेजी से दौड़ी, लेकिन एक मां की ममता उससे भी तेज निकली.