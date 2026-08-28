/नेपाल बाढ़ का खौफनाक मंजर: 500 से अधिक मौतों के बाद भरे शवगृह, अपनों की तस्वीरें लेकर अस्पतालों के बाहर भटक रहे परिजन

नेपाल में 26 अगस्त को आई अचानक बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है. अब तक 500 प्लस शव बरामद हो चुके हैं. पिछले 3 दिनों से नेपाल के 8 जिले त्रासदी झेल रहे हैं. भोटेकोशी नदी के तांडव से हर तरफ हाहाकार है. सेना रेस्क्यू में जुटी है. अब शवों को सुरक्षित रखने और उनकी पहचान को लेकर नया संकट खड़ा हो चुका है. पहाड़ों से बहकर सैकड़ों किलोमीटर दूर निचले इलाकों में पहुंच रहे शवों के चलते चितवन, पोखरा और नवलपरासी के अस्पतालों के मुर्दाघर पूरी तरह भर चुके हैं. यही वजह है कि बेबस परिजन हाथों में अपनों की तस्वीरें थामे मुर्दाघरों के बाहर भटक रहे हैं.
काठमांडू पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भीषण गर्मी में तंबू के नीचे बैठी यामन बानू अपनी दादी सकला और नानी नजाबुन निशा की खबर मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं. नुवाकोट के त्रिशूली बाजार में रहने वाली दोनों बुजुर्ग महिलाएं बाढ़ के बाद से ही लापता हैं और उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है.
वहीं, गोसाईंकुंडा तीर्थयात्रा पर गईं गोरखा जिले की माया बनिया खड़का का भी बाढ़ के बाद से कुछ पता नहीं चला है. उनके दोनों भाई, कृष्ण बहादुर और हरि बनिया, चितवन के अस्थायी केंद्र में बहन की तस्वीर लेकर जानकारी जुटाने के लिए भटक रहे हैं.
नुवाकोट, धादिंग, नवलपरासी और गोरखा जैसे जिलों के अस्पतालों के शवगृह पूरी तरह भर चुके हैं, जिसके कारण शवों को पड़ोसी जिलों पोखरा, काठमांडू और पाल्पा भेजा जा रहा है. इन हालात में प्रशासन बंद पड़ी इमारतों और सामुदायिक भवनों में एसी लगाकर अस्थायी स्टोरेज सेंटर बनाने को मजबूर हो गया है.
चितवन में नदियों के किनारे लगातार शव मिल रहे हैं. यहां के अस्पतालों में सिर्फ 30 से 50 शव रखने की जगह है, जो अब पूरी तरह भर चुकी है. हालात को देखते हुए प्रशासन भरतपुर की एक खाली इमारत में 250 शवों को रखने का अस्थायी केंद्र बना रहा है. शवों को खराब होने से बचाने के लिए कमरों में एसी और ड्राई आइस का इंतजाम किया जा रहा है. जगह कम पड़ने पर देवघाट के शवदाह गृह का भी इस्तेमाल किया जाएगा. रसुवा, नुवाकोट और गोरखा से आए लोग अपने लापता परिजनों की तस्वीरें लेकर इस केंद्र पर पहुंच रहे हैं, ताकि पता चल सके कि मिले शवों में उनके अपने तो नहीं हैं.
कास्की के मुख्य जिला अधिकारी कुमान सिंह गुरुंग ने कहा कि पोखरा में भी हालात बेहद नाजुक हैं. जिले के अस्पतालों में कुल 88 शव रखने की क्षमता है, लेकिन तनहुं, नवलपरासी पूर्व, धादिंग और गोरखा से 93 शव यहां भेजे जा चुके हैं. स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, यहां शवों को 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सिर्फ 10 से 14 दिनों तक ही सुरक्षित रखा जा सकता है. अगर लंबे समय तक अज्ञात शवों को रखना पड़ा, तो माइनस डिग्री तापमान वाली सुविधाओं की जरूरत होगी, जो फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं.
कास्की के एसपी नबीन कार्की के अनुसार, जिन शवों की पहचान नहीं हो पा रही है, उनके लिए तय नियमों के तहत प्रक्रिया पूरी की जा रही है. पुलिस सबसे पहले शवों की तस्वीरें, फिंगरप्रिंट्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और DNA सैंपल सुरक्षित कर रही है. इन DNA नमूनों को जांच के लिए काठमांडू की फॉरेंसिक लैब भेजा जा रहा है. अगर एक से दो हफ्ते के भीतर किसी शव की पहचान नहीं हो पाती है, तो उसे एक खास टैग नंबर देकर सुरक्षित जगह पर दफनाया या अंतिम संस्कार किया जाएगा.
नवलपरासी पूर्व और पश्चिम के अस्पतालों में भी शव रखने की जगह खत्म हो गई है. नवलपरासी से कई शव पोखरा और पाल्पा भेजे गए हैं, जबकि कावासोती के एक सामुदायिक भवन में एसी लगाकर उसे अस्थायी मुर्दाघर बना दिया गया है. वहीं धादिंग में मिले 37 शवों और अवशेषों को काठमांडू और पोखरा के अस्पतालों में भेजा गया है. इस बड़े संकट से निपटने के लिए प्रशासन लगातार पड़ोसी जिलों की मदद ले रहा है.