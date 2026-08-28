/चेतावनी नजरअंदाज, नतीजा महाविनाश! 5 महीने पहले ही मिल गया था नेपाल जल-प्रलय का रेड सिग्नल

नेपाल में जलप्रलय से तबाही मची हुई है. भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ ने सबकुछ बर्बाद कर दिया है. वैज्ञानिक इस जल-प्रलय की तह तक जाने में जुटे हैं. इस बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इस भीषण आपदा की आहट करीब पांच महीने पहले मार्च में ही आ गई थी. काठमांडू की अंतरराष्ट्रीय संस्था ICIMOD ने अपनी दो रिपोर्टों में पहले ही साफ कर दिया था कि हिंदू कुश हिमालय के ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे भविष्य में कभी भी ऐसी भीषण प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं.
ICIMOD हिमालय क्षेत्र के पर्यावरण पर काम करने वाली एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है. इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और इसका मुख्य कार्यालय काठमांडू (नेपाल) में है. इसका मुख्य काम हिमालय के ग्लेशियरों, जंगलों और मौसम पर रिसर्च करना है, ताकि बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं से पहाड़ों और वहां रहने वाले लोगों को बचाया जा सके. ICIMOD के सदस्य देशों में भारत, नेपाल, भूटान और चीन शामिल हैं.
ICIMOD ने अपनी रिपोर्ट HKH Glacier Outlook 2026 में बताया था कि 38 ग्लेशियरों के अध्ययन से पता चला है कि साल 2000 के बाद बर्फ पिघलने की रफ्तार दोगुनी हो गई है. हालात इतने गंभीर हैं कि हिमालय के कई ग्लेशियर उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं, जहां से उनकी भरपाई नामुमकिन होगी. रिपोर्ट में कहा गया था कि 1975 से लेकर अब तक हिमालयी ग्लेशियरों की 27 मीटर तक मोटी बर्फ की परत खत्म हो चुकी है. साल 2000 के बाद से बर्फ पिघलने की दर दोगुनी से भी ज्यादा तेज हो गई है.
दूसरी रिपोर्ट में बताया गया था कि जिन 38 ग्लेशियरों की निगरानी की जा रही है, उनमें से सिर्फ 7 ही वैश्विक मानकों (WGMS) पर खरे उतरते हैं. काराकोरम, सिक्किम, ज़ांस्कर और भूटान जैसे विशाल ग्लेशियर वाले इलाकों में अभी भी ठीक से निगरानी नहीं हो पा रही है. रिपोर्ट में आगे बताया गया था कि 1990 से 2020 के बीच हिंदू कुश हिमालय के ग्लेशियरों ने अपने कुल क्षेत्रफल का करीब 12% हिस्सा और 9% बर्फ का भंडार खो दिया है. यह स्थिति निचले इलाकों में रहने वाले करीब 2 अरब लोगों के जीवन, पानी और खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन रही है.
नेपाल की भोटेकोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ के कारणों का पता लगाने के लिए ICIMOD के वैज्ञानिक ग्राउंड पर जांच कर रहे हैं. वैज्ञानिकों का शुरुआती आकलन है कि ऊंचाई वाले इलाके में भारी हिमस्खलन (एवलांच) हुआ, जिसके चलते बर्फ, चट्टानें और मलबा भोटेकोशी की सहायक नदी 'लेंडे खोला' में आ गिरा. इस रुकावट के अचानक टूटने से पानी, भारी गाद और पत्थरों का एक प्रचंड सैलाब नीचे की बस्तियों पर कहर बनकर टूटा.
ICIMOD के वरिष्ठ क्रायोस्फीयर विशेषज्ञ और IIT इंदौर में एसोसिएट प्रोफेसर मोहम्मद फारूक आज़म ने इस आपदा को सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन से जुड़ा बताया. प्रोफेसर आज़म के मुताबिक, "ग्लेशियर तेजी से पिघलकर पीछे हट रहे हैं, जिससे बर्फ की चादरें कम हो रही हैं. बर्फ हटने से नीचे की बंजर और पथरीली जमीन सीधे धूप के संपर्क में आती है और ज्यादा गर्मी सोखती है, इससे पहाड़ों की ढलानें बेहद कमजोर और संवेदनशील हो जाती हैं." उन्होंने स्पष्ट किया कि बाढ़ के सटीक कारणों की अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन शुरुआती संकेत साफ तौर पर तेजी से सिकुड़ते ग्लेशियरों, पर्माफ्रॉस्ट (जमी हुई जमीन) के कमजोर होने और बर्फ की लगातार घटती मात्रा की ओर इशारा कर रहे हैं.
ICIMOD के अनुसार, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बाद दुनिया में बर्फ का सबसे बड़ा भंडार हिंदू कुश हिमालय (HKH) क्षेत्र में है. यहां 55,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 63,700 से ज्यादा ग्लेशियर मौजूद हैं. ये ग्लेशियर एशिया की 10 प्रमुख नदी प्रणालियों का मुख्य स्रोत हैं और अरबों लोगों की आजीविका, भोजन, स्वच्छ पानी व ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ हैं.
आईसीआईएमओडी ने मार्च में प्रकाशित अपनी रिपोर्टों '1990 से 2020 तक हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों की बदलती गतिशीलता' और 'एचकेएच ग्लेशियर आउटलुक 2026: हिमालयी ग्लेशियर निगरानी के 50 वर्षों से प्राप्त अंतर्दृष्टि' में कहा है कि 4,500 से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस बर्फीले क्षेत्र का लगभग 78 प्रतिशत हिस्सा ऊंचाई पर तेजी से बढ़ रही ग्लोबल वॉर्मिंग की सीधी चपेट में है.
आईसीआईएमओडी की रिपोर्ट के मुताबिक, क्षेत्रफल के आधार पर बर्फ का सबसे बड़ा नुकसान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में दर्ज हुआ है. इस पूरे क्षेत्र के 74 प्रतिशत से अधिक ग्लेशियर इन्हीं बेसिनों में आते हैं, जिससे यहां के करोड़ों लोगों पर भविष्य में बड़े जल संकट का खतरा मंडरा रहा है.