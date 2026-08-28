/चारों तरफ मलबा, नीचे तेज बहता पानी... नेपाल बाढ़ में मकान की बालकनी में फंसे लोग, सामने आया डरावना Video

Nepal Flood: नेपाल में इन दिनों तबाही फैली हुई है. यहां बीते 26 अगस्त 2026 को आई बाढ़ से अबतक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1,000 लोग लापता है. इस तबाही के बीच इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें फ्लैश फ्लड के बीचोंबीच स्थित एक मकान की बालकनी में कई फंसे हुए नजर आ रहे हैं. यहां हर तरफ तेज बहता पानी और मलबा दिख रहा है.
नेपाल-चीन सीमा के पास आई विनाशकारी बाढ़ के बीच इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बाढ़ के बीच कई लोग नीले रंग के एक मकान की बालकनी में खड़े दिखाई देते हैं. बिल्डिंग के नीचे तेज बहाव के साथ पत्थर, मलबा और मिट्टी नजर आ रहा है.
वायरल वीडियो में बिल्डिंग के आसपास हर तरफ भारी तबाही मची हुई है. कई जगहों पर दूसरी बिल्डिंग और घरों के आसपास मलबा हुआ है. घर के हर तरफ मलबा ही मलबा जमा हुआ है. मकान की दीवार, बालकनी और निचले फ्लोर पर कीचड़ की मोटी परत दिखाई दे रही है. वीडियो में कुछ लोग कमरों के अंदर बैठे हुए नजर आ रहे हैं.
वीडियो में एक शख्स बालकनी में खड़ा है, जबकि दूसरा शख्स छत पर खड़ा दिखाई दे रहा है. मकान के आसपास पूरा इलाका कीचड़ और मलबे से जमा हुआ है.
ये नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बाढ़ का डरावना दृश्य है।
सोचिए जो लोग बालकनी में फंसे हुए थे, उस वक्त उनके दिलोदिमाग पर क्या बीत रही होगी। pic.twitter.com/5UD18w9iSp
— Manraj Meena (@ManrajM7) August 28, 2026
इंटरनेट पर बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद खराब हुई स्थिति का वीडियो वायरल हो रहा है. एक तरफ जहां बाढ़ के दौरान बिल्डिंग के आसपास सबकुछ कीचड़ में बह रहा है, तो वहीं बाढ़ के बाद मकान के आसपास पूरा मलबा जमा हुआ है.
बता दें कि नेपाल में 26 अगस्त 2026 को रासुवा जिले और चीन के तिब्बत इलाके से सटे हिमालयी क्षेत्र में बाढ़ आई. शुरुआती जानकारी के अनुसार, ऊंचाई वाले क्षेत्र में ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटने से यह आपदा आई. ग्लेशियर के साथ बर्फ और चट्टानों का मलबा नदी तक पहुंचा. इससे अचानक पानी का बहाव बेहद तेज हो गया, जो ल्हेन्दे खोला से होते हुए भोटे कोशी और फिर त्रिशूली नदी की तरफ बढ़ा. इससे कुछ ही मिनटों में नदी का जलस्तर 9 मीटर तक बढ़ गया. बाढ़ के इस रौद्र रूप से धादिंग और नुवाकोट जैसे कई क्षेत्र प्रभावित हुए.