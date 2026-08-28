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चारों तरफ मलबा, नीचे तेज बहता पानी... नेपाल बाढ़ में मकान की बालकनी में फंसे लोग, सामने आया डरावना Video

Nepal-Tibet Border Flood: नेपाल में इन दिनों भारी बाढ़ के चलते कई मकान पानी में बह गए. इस बीच इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बाढ़ के पानी के बीच खड़ा एक मकान नजर आ रहा है. इस बिल्डिंग में कई लोग डरे-सहमे खड़े नजर आ रहे हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 28, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:05 PM IST
चारों तरफ मलबा, नीचे तेज बहता पानी... नेपाल बाढ़ में मकान की बालकनी में फंसे लोग, सामने आया डरावना Video

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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