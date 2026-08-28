/चारों तरफ मलबा, नीचे तेज बहता पानी... नेपाल बाढ़ में मकान की बालकनी में फंसे लोग, सामने आया डरावना Video

बता दें कि नेपाल में 26 अगस्त 2026 को रासुवा जिले और चीन के तिब्बत इलाके से सटे हिमालयी क्षेत्र में बाढ़ आई. शुरुआती जानकारी के अनुसार, ऊंचाई वाले क्षेत्र में ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटने से यह आपदा आई. ग्लेशियर के साथ बर्फ और चट्टानों का मलबा नदी तक पहुंचा. इससे अचानक पानी का बहाव बेहद तेज हो गया, जो ल्हेन्दे खोला से होते हुए भोटे कोशी और फिर त्रिशूली नदी की तरफ बढ़ा. इससे कुछ ही मिनटों में नदी का जलस्तर 9 मीटर तक बढ़ गया. बाढ़ के इस रौद्र रूप से धादिंग और नुवाकोट जैसे कई क्षेत्र प्रभावित हुए.