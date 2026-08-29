/दो मंजिलें पानी में डूबीं, छत पर फंसा था परिवार; जानिए मौत के सैलाब के आगे कैसे सीना ताने खड़ा रहा यह घर?

Nepal Flood: 26 अगस्त को नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने सबकुछ बर्बाद कर दिया. ग्लेशियर टूटने से आए इस भयंकर जल प्रलय ने तिब्बत और नेपाल की सीमा वाले इलाकों को मलबे में तब्दील कर दिया. इस आपदा के बीच नेपाल के त्रिशूली बाजार से आई एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. चारों तरफ तिनके की तरह बहते घरों के बीच एक तीन मंजिला मकान चट्टान की तरह अडिग खड़ा रहा, जिसकी छत पर मौजूद एक पूरा परिवार बाल-बाल बच गया. यह सिर्फ चमत्कार था या मजबूत इंजीनियरिंग और किस्मत का सटीक मेल? आइए NDA में हम इसी वायरल मकान का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे.
सैलाब की चपेट में आए त्रिशूली बाजार इलाके में मौजूद इस मकान की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है. इस मकान से पानी की ऊंची-ऊंची लहरों के साथ बड़े-बड़े पत्थर, बर्फ के टुकड़े, पेड़, गाड़ियां और दूसरे मकानों के टुकड़े टकरा रहे थे. मकान की दो मंजिलें पूरी तरह पानी में डूबी थीं, तीसरी मंजिल पर एक परिवार मौजूद था, जो मकान टूटने पर शर्तिया मौत के मुंह में समा जाता. इस मकान के आस-पास मौजूद मकान सैलाब में समा गए, लेकिन यह मकान खड़ा रहा.
नेपाल और तिब्बत की सीमा पर जो सैलाब सब कुछ बहा ले गया, उससे इस मकान ने सबसे ऊपरी मंजिल पर मौजूद परिवार की कैसे रक्षा की? अगर यह मकान सैलाब में सुरक्षित रहा तो इसकी क्या वजह थी? आज आपको यह भी समझना चाहिए कि भारत में कहां-कहां नेपाल जैसे सैलाब का खतरा है और क्या इन जगहों पर मकान इतने मजबूत बने हैं, जो सैलाब की स्थिति में नहीं गिरेंगे और क्या खुद आपका मकान इतना मजबूत है?
1. यह मकान इसलिए नहीं गिरा क्योंकि यह पक्का आरसीसी स्ट्रक्चर था. इसमें लोहे और कंक्रीट से बने मजबूत खंभे थे, नींव अच्छी और गहरी थी. इस मकान की ऊपरी मंजिल का डिजाइन भी ऐसा था कि उसका भार नीचे के ढांचे पर ठीक से बंटता था. इसकी तुलना में आस-पास के ज्यादातर घर हल्के निर्माण के थे, जो मलबे और तेज धारा के दबाव में तुरंत बह गए.
2. नेपाल से आए वीडियो में जो लहरें दिख रही हैं, वो सामान्य बाढ़ नहीं बल्कि ग्लेशियर गिरने से निकला मलबे का प्रवाह है. जिसमें पानी, कीचड़, पत्थर, बर्फ और पेड़ भी मौजूद हैं. यह मलबा पानी के साथ एक दीवार की तरह आता है और कमजोर इमारतों को ढहा देता है. जो घर बच गया, उसकी किस्मत इस मामले में भी अच्छी थी कि उससे सीधे कोई बड़ा पत्थर नहीं टकराया और स्ट्रक्चर ने दबाव झेल लिया.
3. नेपाल में सैलाब की रफ्तार और साथ बहकर आए पत्थरों के वजन से पुल टूट गए, बहुमंजिला इमारतें बह गईं और कई इलाके 1 से 2 मीटर तक कीचड़ में दब गए, लेकिन यह मकान इसलिए बच गया, क्योंकि इसके मालिक ने आस-पास की स्थितियों को समझते हुए परिवार की सुरक्षा के लिहाज से मजबूत निर्माण करवाया था. कुल मिलाकर इस मकान का बचना अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और थोड़ी किस्मत का मिश्रण है और हिमालयी इलाकों में ऐसे मजबूत घरों की जरूरत साफ दिखती है.
नेपाल-तिब्बत में 26 अगस्त को आई बाढ़ में मरने वालों का आंकड़ा 682 हो गया है. करीब 3,000 लोग अब भी लापता हैं, इनमें 287 भारतीय भी शामिल हैं. इस आपदा के बीच 88 भारतीय नागरिकों को अब तक सुरक्षित बचाया गया है. विदेश मंत्रालय के मुताबिक रसुवा के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट से 4 भारतीयों का रेस्क्यू किया गया, जो काठमांडू के लिए रवाना हो चुके हैं. 287 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, जबकि भारतीय मूल के 128 लोगों का अभी भी पता नहीं चल रहा है. शवों की पहचान के लिए भारत की 6 फॉरेंसिक टीमें काठमांडू पहुंच रही हैं.