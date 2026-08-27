/VIDEO: नेपाल के इन 5 जिलों में महाविनाश: सिर्फ चितवन में 132 लाशें मिलीं, नवलपरासी, धाडिंग में भी तबाही

नेपाल में आए जलप्रलय से हाहाकार मचा हुआ है. 26 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे अचानक आई बाढ़ ने ऐसा तांडव मचाया है कि हंसती-खेलती बस्तियां पल भर में मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं. भोटेकोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ ने घरों, बाजारों और रास्तों का नामोनिशान मिटा दिया है. सबसे ज्यादा तबाही चितवन जिले में हुई, जहां अब तक सबसे ज्यादा शव बरामद हुए हैं.
नेपाल पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, इस त्रासदी में अब तक 359 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 1,500 लोग अभी भी लापता हैं. लापता लोगों में 288 भारतीय भी शामिल हैं. तबाही का दायरा इतना बड़ा है कि 8 अलग-अलग जिलों से लगातार शव निकाले जा रहे हैं. आइए जानते हैं सबसे ज्यादा प्रभावित 5 जिलों के बारे में.
भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के निचले इलाके में होने की वजह से चितवन में बाढ़ और मलबे ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है. ऊपर से आए तेज बहाव में कई इलाके डूब गए. यहां से अब तक सबसे अधिक 132 शव निकाले जा चुके हैं. प्रशासन और सेना की टीमें अभी भी नदी किनारे और कीचड़ में लापता लोगों की तलाश कर रही हैं.
तेज बहाव के साथ बहकर आए पानी और मलबे ने यहां के निचले इलाकों को पूरी तरह तबाह कर दिया है. मकानों के बहने और चारों तरफ कीचड़ जमा होने के बीच अब तक 82 शव निकाले जा चुके हैं. राहत टीमें नावों और मशीनों की मदद से मलबे में फंसे लोगों की लगातार तलाश कर रही हैं.
मुख्य राजमार्गों और नदी किनारे बसे गांवों के तबाह होने से धाडिंग जिले में संपर्क पूरी तरह टूट गया. मलबे और पत्थरों के भारी सैलाब की चपेट में आने से यहां अब तक 33 लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है. पहाड़ी रास्ते और पुल टूटने की वजह से यहां बचाव टीमों को ग्राउंड जीरो तक पहुंचने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है.
त्रिशूली बाजार और आसपास की रिहायशी बस्तियां देखते ही देखते मलबे और पत्थरों के ढेर में तब्दील हो गईं. चीन बॉर्डर से अचानक आए पानी के तेज प्रवाह ने लोगों को संभलने का मौका नहीं दिया, जिसमें 28 लोगों के शव मिले हैं. कई घर और बाजार पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं, जिससे सैकड़ों परिवार बेघर होकर खुले आसमान के नीचे आ गए हैं.
यह जिला नेपाल के गण्डकी प्रदेश में स्थित एक समृद्ध पहाड़ी जिला है. यहां पानी के तेज बहाव में बहकर आए लोगों में से अब तक 22 शव बरामद किए जा चुके हैं. लापता लोगों की तलाश के लिए गोताखोरों और सुरक्षा बलों की टीमें नदी के अलग-अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं.
शुरुआत में इस तबाही की वजह भूकंप या किसी हिमनद झील (GLOF) के फटने को माना जा रहा था, क्योंकि बाढ़ के समय धरती में कंपन भी दर्ज हुआ था, लेकिन अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) और सैटेलाइट तस्वीरों की जांच से खौफनाक सच सामने आया.
बताया जा रहा है कि नेपाल-तिब्बत सीमा के पास 'लिरुंग ग्लेशियर' का एक विशाल हिस्सा टूटकर करीब एक किलोमीटर नीचे घाटी में गिरा था. बर्फ और पत्थरों के इस भारी मलबे के गिरने से ही जमीन में कंपन हुआ था, जिसे भूकंप समझ लिया गया था. इसी मलबे और बर्फ ने खतरनाक सैलाब का रूप ले लिया और भोटेकोशी नदी में अचानक बाढ़ आई, जिसने सबकुछ बर्बाद कर दिया.
नेपाल पुलिस के गुरुवार शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार की बाढ़ में 359 लोगों की मौत हो चुकी है. 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं. सबसे ज्यादा चितवन जिले में 132 शव मिले हैं. बाढ़ के बाद करीब 1,500 लोग लापता हैं. इनमें 288 भारतीय भी शामिल हैं. वहीं, 21 भारतीयों को बचाया गया है.
नेपाल में बुधवार की भीषण बाढ़ के बाद चीन ने भोटेकोशी नदी में फिर बड़ी बाढ़ की चेतावनी दी है. चीन से मिली जानकारी के मुताबिक, रसुवागढ़ी बॉर्डर से करीब 18 किमी ऊपर ल्हेंदे नदी में पानी रुकने से झील बन गई है, जो कभी भी फट सकती है. नेपाल प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को नदी किनारे से दूर सुरक्षित जगह जाने की सलाह दी है, क्योंकि झील के टूटने पर भोटेकोशी में फिर तेज बाढ़ आ सकती है.