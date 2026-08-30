/नेपाल बाढ़: 1643 बच्चों का मसीहा बना प्रिंसिपल, स्कूल ढहने से पहले यूं बचाई मासूमों की जान, दुनिया कर रही सलाम

पहाड़ों को चीरता हुआ मौत का सैलाब तेजी से नीचे उतर रहा था. एक स्कूल की छत के नीचे 1,643 मासूम जिंदगियां बैठी थीं. जिंदगी और मौत के बीच का फासला सिर्फ चंद सांसों का था. मगर कुदरत के इस तांडव के आगे एक स्कूल प्रिंसिपल की सूझबूझ ढाल बनकर खड़ी हो गई. कुछ ही मिनटों बाद वह पूरी इमारत मलबे के साथ पानी में समा गई, लेकिन प्रिंसिपल द्वारा सही वक्त पर लिए गए एक साहसी फैसले ने सैकड़ों परिवारों के घरों का चिराग बुझने से बचा लिया. ये कहानी उस शिक्षक की है, जिसने 1,643 बच्चों को मौत के मुंह से निकाल लिया.
दरअसल, बुधवार की सुबह करीब 9:20 बजे नुआकोट के त्रिभुवन त्रिशूली सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य राजेंद्र दवाड़ी का फोन बजा. कॉल उनके दोस्त की थी. दोस्त ने कांपती आवाज में बस इतना कहा 'नदी ने पूरा गांव बहा दिया है, तुरंत भागो!'
रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआत में राजेंद्र को लगा नदी से करीब 60 मीटर की ऊंचाई पर बनी तीन मंजिला मजबूत इमारत महफूज है, जो कंक्रीट से बनी है. उधर पानी लगातार बढ़ता जा रहा था और कई गांव तबाह हो चुके थे. फिर एक अभिभावक स्कूल पहुंचे और उन्होंने एक और चेतावनी दी. उन्होंने बिना एक पल गंवाए स्कूल की घंटी बजवा दी और शिक्षकों को फौरन सारे क्लासरूम खाली कराने के निर्देश दिए.
स्कूल खाली कराने के साथ ही प्रिंसिपल ने बस चालकों को गाड़ियां तुरंत मोड़ने को कहा, हालांकि पुल पार कर चुकी एक बस को वे नहीं रोक सके. फरा-तफरी के बीच एक छात्रा डर से बेहोश होने लगी, जिसे बाइक पर बैठाकर तुरंत पहाड़ी की सुरक्षित ऊंचाई पर भेजा गया, जहां उसकी जान बचाई जा सके. बाकी छात्र-छात्राएं जान बचाने के लिए तेजी से ऊपर की ओर भागे. प्रिंसिपल राजेंद्र खुद सबसे पीछे चल रहे थे, ताकि यह पक्का कर सकें कि कोई भी बच्चा पीछे न छूट जाए.
सभी बच्चे भागते हुए पहाड़ी पर स्थित एक बोधि वृक्ष के नीचे पहुंचकर सांस ले ही रहे थे कि प्रलयंकारी सैलाब ने स्कूल पर धावा बोल दिया, जिस कंक्रीट की इमारत में कुछ मिनट पहले पढ़ाई का शोर था, वह पानी के भयानक थपेड़ों में तिनके की तरह बह गई, वहां सिर्फ दलदल और मलबा बचा.
अपनी सूझबूझ से शिक्षक राजेंद्र दवाड़ी ने 1,643 बच्चों और शिक्षकों को तो मौत के जबड़े से खींच लिया, मगर वे अपने दो साथियों को नहीं बचा सके. स्कूल में हिस्ट्री पढ़ाने वाले 32 साल के शिक्षक संतोष परियार, जो सुबह नाश्ता बनाने नदी किनारे स्थित अपने कमरे पर गए थे, तेज लहरों के साथ बह गए. उनके अलावा स्कूल का चौकीदार सुल्तान लामा, जो भागने से पहले स्कूल का मुख्य गेट बंद करने वापस गया था, सैलाब में समा गया.
1643 बच्चों की जिंदगी बचाने वाले शिक्षक राजेंद्र दवाड़ी को आज पूरा क्षेत्र फरिश्ते का दर्जा दे रहा है, मगर वे खुद बहुत शांत हैं. मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके स्कूल को देखकर वे सिर्फ इतना कहते हैं 'उस वक्त मैं और करता भी क्या? मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही फिक्र थी कि लहरों के यहां पहुंचने से पहले मुझे इन बच्चों को सुरक्षित ऊंचाई पर ले जाना है.'
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