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नेपाल की त्रासदी के बीच चमत्कार, 3 दिन मलबे में दबे रहने के बाद भी जिंदा बची 6 साल का बच्ची; रोने की आवाज के बाद रेस्क्यू टीम ने बचाया

नेपाल के भोटे कोशी नदी की तबाही के बीच एक सुखद और राहत भरी खबर सामने आई है. बचावकर्मियों ने एक 6 साल की बच्ची को मलबे में जिंदा पाया, जिसको बचाकर उपचार के लिए भेजा गया है. नेपाल में आई इस आपदा में 600 से अधिक लोगों की जान गई है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 30, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:54 AM IST
नेपाल की त्रासदी के बीच चमत्कार, 3 दिन मलबे में दबे रहने के बाद भी जिंदा बची 6 साल का बच्ची; रोने की आवाज के बाद रेस्क्यू टीम ने बचाया
Image Credit: बच्ची को उपचार के लिए काठमांडू भेजा गया है. (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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