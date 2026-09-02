Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /नेपाल में जलप्रलय! 22 लाख टन मलबे के नीचे दबी 2359 इमारतें, 84000 लोग बेघर; खौफनाक तस्वीरों ने दहलाया दिल

नेपाल में जलप्रलय! 22 लाख टन मलबे के नीचे दबी 2359 इमारतें, 84000 लोग बेघर; खौफनाक तस्वीरों ने दहलाया दिल

नेपाल में भीषण जलप्रलय और भूस्खलन से भारी तबाही. 22 लाख टन मलबे में 2300 से अधिक इमारतें जमींदोज हो गईं और 84 हजार से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं. जानिए बचाव कार्य, जमीनी हालात और प्रभावित इलाकों का पूरा ब्योरा.

Written ByRavindra Singh
Published: Sep 02, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:53 PM IST
नेपाल में जलप्रलय! 22 लाख टन मलबे के नीचे दबी 2359 इमारतें, 84000 लोग बेघर; खौफनाक तस्वीरों ने दहलाया दिल
Image Credit: नेपाल में आई जलप्रलय ने सिर्फ घरों और सड़कों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी अस्त-व्यस्त कर दी है. (X-Video Grab)

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
छत्तीसगढ़ के इस गांव में मचा हड़कंप, अचानक सामने आए किडनी के 9 मरीज
2
3
4
5