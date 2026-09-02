/नेपाल बाढ़ में बह गया घर, तबाह हो गई जमापूंजी, क्या इंश्योरेंस कंपनी देगी मुआवजा?

सोचिए एक सुबह आप उठते हैं और जिंदगी भर की मेहनत से बनाया हुआ घर, संपत्ति सब प्राकृतिक आपदा में तबाह हो जाता है. चारों तरफ मलबा रह जाता है. नेपाल में अचानक आई भयानक बाढ़ में फंसे परिवारों के सामने यही मुश्किल सच्चाई है. इस आपदा में 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग लापता हैं. लेकिन जब बचाव दल चले जाएंगे और पानी उतर जाएगा, तो बचे हुए लोगों के सामने एक और मुश्किल सवाल होगा- बाढ़ में बह गए घर को दोबारा बनाने का खर्च कौन उठाएगा? इसका जवाब शायद इंश्योरेंस में मिल सकता है. लेकिन इसमें एक बड़ा पेच है.
NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, Elephant.in (एलायंस इंश्योरेंस ब्रोकर्स) में बिजनेस डेवलपमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चेतन वासुदेवा के मुताबिक, अगर कोई घर बाढ़ से पूरी तरह तबाह हो गया है तो उसे इंश्योरेंस कवर मिल सकता है, बशर्ते घर के मालिक के पास उन प्राकृतिक आपदाओं के लिए कोई एक्टिव पॉलिसी हो.
वासुदेवा ने बताया, 'जिन घर मालिकों के पास पहले से पॉलिसी है और उन्हें बाढ़ व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त कवरेज मिला हुआ है, उनके लिए इंश्योरेंस नुकसान की भरपाई में अहम भूमिका निभा सकता है.'
लेकिन कोई परिवार कितनी रकम वापस पा सकता है, यह पॉलिसी पर निर्भर करेगा. एक स्टैंडर्ड होम इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब यह नहीं है कि इसमें हर तरह की प्राकृतिक आपदा कवर होगी ही. पॉलिसी में खास तौर पर बाढ़, जल-भराव, भूस्खलन या तूफान जैसे जोखिमों के खिलाफ कवर की व्यवस्था होनी चाहिए.
यहीं पर कई घर मालिक के सामने कई और मुश्किलें आ सकती हैं. हो सकता है कि कोई पॉलिसी घर को कुछ खास जोखिमों से सुरक्षा दे, लेकिन दूसरों को इसमें शामिल न करे. कुछ पॉलिसी में बाढ़, जमीन खिसकने और पानी भरने जैसे जोखिमों से सिक्योरिटी मिलती है.
लेकिन घर के मालिक यह नहीं मान सकते कि सिर्फ 'होम इंश्योरेंस' खरीदने का मतलब है कि वे हर तरह की आपदा से सुरक्षित हैं. वासुदेवा ने इस बात पर जोर दिया कि क्लेम किया जा सकता है या नहीं, यह तय करने में पॉलिसी की शर्तें और उसमें शामिल जोखिम बहुत अहम होते हैं.
दूसरे शब्दों में, सवाल सिर्फ यह नहीं है कि क्या बाढ़ ने मेरा घर बर्बाद कर दिया? बल्कि सवाल यह है कि क्या मेरी पॉलिसी में उस बाढ़ से हुए नुकसान को कवर किया गया है जिसने मेरा घर बर्बाद किया?
अगर प्रॉपर्टी बह गई है और नुकसान को 'टोटल लॉस' (पूरी तरह नुकसान) माना जाता है, तो आम तौर पर क्लेम पर विचार 'सम इंश्योर्ड' (बीमा की कुल राशि) और पॉलिसी की शर्तों के आधार पर किया जाएगा.
यहीं पर खरीदे गए इंश्योरेंस की रकम मायने रखती है. जिस घर के मालिक ने अपनी प्रॉपर्टी का बीमा उसकी असल कीमत से काफी कम रकम पर कराया था, हो सकता है कि उन्हें मिलने वाला पैसा घर को दोबारा बनाने के लिए काफी न हो.
और एक और जरूरी फर्क है. घर और उसके अंदर की हर चीज, जरूरी नहीं कि एक ही तरह से कवर की गई हो.
घर के मालिक के पास घर के ढांचे (स्ट्रक्चर) का बीमा तो हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि घर के अंदर मौजूद सभी सामान का भी बीमा हो.
फर्नीचर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, घरेलू उपकरण, गहने, जरूरी दस्तावेज. इन चीज़ों के लिए अलग से 'सामान का बीमा' (contents coverage) या पॉलिसी में खास तौर पर जानकारी देने की जरूरत पड़ सकती है. यही बात अस्थायी रहने की जगह जैसे खर्चों पर भी लागू होती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसी में क्या सुविधाएं दी गई हैं.
इसलिए, भले ही बीमा कंपनी नुकसान हुए ढांचे के लिए क्लेम मंजूर कर ले, लेकिन परिवार को यह नहीं मान लेना चाहिए कि बाढ़ में खोई हर चीज का मुआवजा अपने-आप मिल जाएगा.
बाढ़ से प्रभावित लोगों को आपदा के बाद क्या करना चाहिए?
यहीं पर दस्तावेज बहुत ज़रूरी हो जाते हैं. चेतन वासुदेवा ने कहा कि पॉलिसीधारकों को बाढ़ के बाद सबसे पहले अपनी सुरक्षा देखते हुए तुरंत अपनी बीमा कंपनी या ब्रोकर को जानकारी देनी चाहिए. उन्हें जो भी सबूत अभी भी मौजूद हैं, उन्हें संभालकर रखना चाहिए. इनमें ये चीजें शामिल हो सकती हैं:
नुकसान की तस्वीरें और वीडियो
जगह की जानकारी
मालिकाना हक का सबूत
बीमा पॉलिसी के दस्तावेज़
पॉलिसी शेड्यूल
खरीद की रसीदें
नुकसान हुए सामान की लिस्ट
कोई भी अन्य रिकॉर्ड जो नुकसान को साबित कर सके
ऐसी आपदा में जहां पूरी इमारत पानी और मलबे में डूब सकती है, वहां भौतिक सबूत मिलना मुश्किल हो सकता है. लेकिन जो कुछ भी बचा हो, उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए. वासुदेवा ने कहा, 'तुरंत सूचना देने और नुकसान के रिकॉर्ड रखने से मदद मिल सकती है.'