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नेपाल बाढ़ में बह गया घर, तबाह हो गई जमापूंजी, क्या इंश्योरेंस कंपनी देगी मुआवजा?

Nepal Floods: नेपाल बाढ़ में लोगों ने जिंदगी भर की जमा पूंजी, घर और रिश्तेदारों को खो दिया. लेकिन सवाल है कि जब पानी कम हो जाएगा और राहत एवं बचाव दल वापस चला जाएगा तो जान-माल के नुकसान की भरपाई कौन करेगा?

Written ByRachit Kumar
Published: Sep 02, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 01:22 PM IST
नेपाल बाढ़ में बह गया घर, तबाह हो गई जमापूंजी, क्या इंश्योरेंस कंपनी देगी मुआवजा?

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Rachit Kumar

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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