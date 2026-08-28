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'हमें मदद की जरूरत नहीं...', नेपाल ने विदेशी रेस्क्यू टीमों की पेशकश को ठुकराया; क्या 2015 के भूकंप से लिया सबक?

भारी आपदा से जूझ रहे नेपाल ने विदेशी रेस्क्यू टीमों की मदद को ठुकरा दिया है. दावा किया जा रहा है कि नेपाल ने साल 2015 में आए भूकंप से सबक ली है. नेपाली विदेश मंत्रालय ने कहा कि दुनिया की कई देशों से रेस्क्यू टीमें भेजने की पेशकश की गई.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 28, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 01:45 PM IST
'हमें मदद की जरूरत नहीं...', नेपाल ने विदेशी रेस्क्यू टीमों की पेशकश को ठुकराया; क्या 2015 के भूकंप से लिया सबक?
Image Credit: नेपाल की मदद के लिए दुनिया के कई देशों ने रेस्क्यू टीमें भेजने की मदद की. (फोटो- सोशल मीडिया)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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