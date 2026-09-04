/नेपाल में तबाही के बीच बड़ा चमत्कार, भीषण बाढ़ के 9 दिन बाद त्रिशुली टनल में फंसे 2 मजदूर जिंदा निकले; VIDEO

कुछ दिन पहले नेपाल में आई त्रासदी ने सदियों का जख्म दे दिया. त्रिशुली और रासुवा नदी में आई अचानक बाढ़ में नेपाल का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया. इस प्रकृतिक आपदा में लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है, तो मृतकों का आंकड़ा 1200 को पार कर गया है. इस बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं लग रही है.
दरअसल, नेपाल में आई इस आपदा के करीब 9 दिन बाद रेस्क्यू टीम ने त्रिशूली 3A हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंग से 2 मजदूरों को सुरक्षित तरीके से बाहर निराल लिया. बता दें कि यह वही टनल है, जिसमें आपदा के दौरान बड़ी संख्या में मजदूर फंस गए थे और उनके बचने की उम्मीदें धीरे-धीरे कम होती जा रही थी. हालांकि, रेस्क्यू टीम की ओर से बचाए गए दो मजदूरों के बाद इसको एक चमत्कार माना जा रहा है.
सुंरग से बचाए गए दो मजदूरों की तस्वीर भी सामने आई है. सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि कीचड़ में सने एक मजदूर को रेस्क्यू कर्मचारी अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं. दोनों मजदूरों के जिंदा मिलने के बाद रेस्क्यू टीम ने भी राहत की सांस ली है. हालांकि, इस टनल में अभी भी मजदूर फंसे हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश जारी है. त्रिशूली 3ए प्लांट की करीब 4 किलोमीटर लंबी सुरंग में फंसे 42 मजदूरों को निकालने के लिए ड्रिल किया गया.
इसी दौरान बचावकर्मियों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो मजदूरों को बाहर निकाल लिया है. रेस्क्यू टीम ने बताया कि जमीन के एक छोटे से छेद के जरिए दोनों मजदूरों को बाहर निकाल गया. सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दर्जन से अधिक बचावकर्मी एक व्यक्ति को जमीन पर बने एक छोटे से छेद से बाहर खींचते हुए नजर आ रहे हैं.
#WATCH | Trishuli, Nepal | Rescue workers have rescued two persons from inside the tunnel of the Trishuli 3A hydropower project ten days after the floods struck Nepal on August 26
According to the rescue team, voices of more than one person were heard from inside the tunnel… pic.twitter.com/7AjhEgzP5I
— ANI (@ANI) September 4, 2026
रेस्क्यू कर रहे बचावकर्मियों ने टनल के भीतर से आ रही कुछ आवाजें सुनीं, जिसके बाद मेडिकल की टीमें वहां पर पहुंची. टनल के भीतर से आ रही आवाज को सुनने के बाद के रेस्क्यू टीम की उम्मीद बढ़ी और फिर मजदूर को निकाला गया. नेपाल सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल राजा राम बसनेट ने अभियान के दौरान इस बात की जानकारी दी है. बता दें कि ये टनल कुल चार किलोमीटर लंबी है. जिस दौरान ये भीषण बाढ़ आई थी, उस वक्त वहां पर बड़ी संख्या में मजदूर मौजूद थे.
गौरतलब है कि स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि नेपाल की 12 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट से करीब 1200 से अधिक मजदूर अभी भी लापता हैं. इसमें से करीब 500 मजदूरों के अलग-अलग सुरंगों में फंसे होने की संभावना है. नेपाल में लापता लोगों में बड़ी संख्या में विदेशी भी शामिल हैं.
26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत सीमा पर ग्लेशियर टूटने के बाद आई अचानक बाढ़ के कारण कम से कम 1259 लोगों की जान गई है. वहीं, 5000 से अधिक लोग लापता हैं. वहीं, चीन का कहना है कि तिब्बत में इस बाढ़ के कारण कम से कम 21 लोग मारे गए हैं और 541 लोग लापता हैं. आपदा के बाद से रेस्क्यू का काम जारी है.