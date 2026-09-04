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नेपाल में तबाही के बीच बड़ा चमत्कार, भीषण बाढ़ के 9 दिन बाद त्रिशुली टनल में फंसे 2 मजदूर जिंदा निकले; VIDEO

नेपाल में आई भीषण बाढ़ के 9 दिन बाद एक ऐसी घटना हुई है, जो चमत्कार से कम नहीं है. त्रिशूली 3A हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे दो मजदूरों को जिंदा बचाया गया है. घटना का वीडियो भी सामने आया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 04, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 12:20 PM IST
नेपाल में तबाही के बीच बड़ा चमत्कार, भीषण बाढ़ के 9 दिन बाद त्रिशुली टनल में फंसे 2 मजदूर जिंदा निकले; VIDEO
Image Credit: नेपाल में आई भीषण आपदा में 1200 से अधिक लोगों की जान गई है. (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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