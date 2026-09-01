/एक ड्रोन, एक स्पीकर और उम्मीद का गाना... नेपाल बाढ़ में ये है अब तक का सबसे अनोखा रेस्क्यू ऑपरेशन!

नेपाल में 26 अगस्त को ग्लेशियर टूटने से अचानक आई बाढ़ ने सबकुछ बर्बाद कर दिया. इस भीषण बाढ़ के चलते भोटेकोशी नदी के आसपास का इलाका मलबे में तब्दील हो गया. सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए, जबकि हजारों लापता हैं. इस आपदा के दौरान जब हर तरफ सिर्फ तबाही दिख रही थी, तब आसमान में उड़ते ड्रोन लोगों के लिए फरिश्ता बनकर सामने आए. जिन जगहों पर राहत टीमों का पहुंचना मुश्किल था, वहां इन ड्रोन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया.
यह एक अनूठा रेस्क्यू था, जिसमें ड्रोन ने आवाज देकर और गाने बजाकर पहाड़ी ढलानों पर फंसे लोगों को ढूंढ निकाला और उनकी जान बचाई. हालांकि असली मुश्किल अब हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स की सुरंगों में आ रही है. इन सुरंगों में कीचड़ और मलबा बुरी तरह भरा हुआ है, जिससे वहां फंसे सैकड़ों मजदूरों तक पहुंचना ड्रोन और बचाव दल दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है.
26 अगस्त को हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने से आई अचानक बाढ़ ने नेपाल और तिब्बत में भारी तबाही मचाई थी. लगभग 12 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट मलबे में दब गए हैं, जहां से 900 कर्मचारी लापता हैं और इनमें से करीब 500 मजदूरों के सुरंगों में फंसे होने की आशंका है.
फिल्ममेकर और ड्रोन पायलट मनीष महर्जन आपदा के अगले ही दिन नेपाल सेना के बचाव अभियान से जुड़ गए थे. उन्होंने ड्रोन के जरिए पहाड़ी इलाकों में फंसे लोगों को खोजने के लिए अनोखा तरीका अपनाया.
मनीष महर्जन ने इस अनूठे रेस्क्यू अभियान के बारे में बताया कि 'हमने फंसे हुए लोगों को आवाज देने के लिए ड्रोन पर लगे माइक्रोफोन और स्पीकर्स का इस्तेमाल किया, कुछ जगहों पर हमने ड्रोन से गाने भी बजाए और फिर लोगों की प्रतिक्रिया (रिस्पॉन्स) का इंतजार किया. यह तरीका कई मामलों में कारगर रहा और हमें लोगों की सटीक लोकेशन ढूंढने में बड़ी मदद मिली.'
ड्रोन की मदद से पहाड़ों पर लोगों की जान तो बच गई, लेकिन हाइड्रोपावर प्लांट्स की सुरंगों के भीतर ड्रोन को भी मुश्किल हो रही है. मनीष थर्मल कैमरों वाले ड्रोन से सुरंगों के अंदर फंसे लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां का नजारा बेहद भयावह है.
मनीष ने बताया कि 'सुरंगें कीचड़ और मलबे से इस कदर भरी हुई हैं जैसे किसी ट्यूब के अंदर टूथपेस्ट भरा हो. अंदर कोई खाली या खोखली जगह ही नहीं बची है. इसी के चलते सुरंगों के भीतर ड्रोन उड़ाने में मुश्किल हो रही है. उन्होंने बताया 'मैं केवल उन्हीं सुरंगों में ड्रोन उड़ा सकता हूं, जो लंबी और बिल्कुल सीधी हैं. जहां भी सुरंगों में मोड़, घुमाव या टेढ़े-मेढ़े (जिग-जैग) रास्ते आते हैं, वहां ड्रोन को ऑपरेट करना बेहद मुश्किल हो जाता है.'
मनीष ने बताया कि उन्होंने सोमवार को रसुवागढ़ी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंग में ड्रोन को काफी गहराई तक और सीधे आखिरी छोर तक भेजा, लेकिन वहां जिंदगी का कोई सुराग नहीं मिला. उन्होंने कहा 'हमने बार-बार जांच की, लेकिन पूरी सुरंग कीचड़ और मलबे से पटी हुई थी, उस मंजर को देखकर मैं सिर्फ यह अंदाजा लगा सकता था कि बाढ़ का बहाव कितना भयानक रहा होगा.'
इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन कुमार डांगी के अनुसार, आपदा आने के समय सुरंगों में फंसे कुछ कर्मचारियों ने मदद के लिए फोन किया था, लेकिन इसके बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है. समय बीतने के साथ राहत और बचाव दल के लिए इन लापता लोगों तक पहुंचना एक बेहद कठिन चुनौती बनता जा रहा है.