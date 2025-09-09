नेपाल में सोशल मीडिया बैन-भ्रष्टाचार पर उग्र हुआ प्रदर्शन, कई देशों के दूतावासों ने जारी किया संयुक्त बयान
दुनिया

नेपाल में सोशल मीडिया बैन-भ्रष्टाचार पर उग्र हुआ प्रदर्शन, कई देशों के दूतावासों ने जारी किया संयुक्त बयान

Nepal Gen Z Protest: नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन को लेकर विरोध प्रदर्शन उग्र हो चुका है. कई देशों के दूतावास ने प्रदर्शन को लेकर संयुक्त बयान जारी किया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 09, 2025, 01:16 PM IST
नेपाल में सोशल मीडिया बैन-भ्रष्टाचार पर उग्र हुआ प्रदर्शन, कई देशों के दूतावासों ने जारी किया संयुक्त बयान

Nepal Protest: नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार को लेकर काठमांडू में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है. बीते दिन हुए प्रदर्शन में 19 लोगों की मौत हुई थी. आज भी यह प्रदर्शन हिंसा में बदल चुका है. प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों के घरों पर तोड़फोड़ और आगजनी की है. नेपाल के कृषि मंत्री, खेल मंत्री और गृह मंत्री भी इस्तीफा दे चुके हैं. वहीं अब प्रदर्शन में हुई हिंसा को लेकर कई देशों ने संयुक्त बयान जारी किया है. 

दूतावासों ने जारी किया बयान 
ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, कोरिया गणराज्य, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावासों ने संयुक्त बयान जारी किया. इसमें कहा गया,' हम काठमांडू और नेपाल के अन्य स्थानों पर हुई हिंसा से बेहद दुखी हैं, जिसमें प्रदर्शनों के दौरान जानमाल की हानि हुई. पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना. हम शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का समर्थन करते हैं. सभी पक्षों से संयम बरतने और हिंसा रोकने का आग्रह है.' नॉर्वे और जर्मनी के दूतावासों ने भी बयान का समर्थन जताया है साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने भी हिंसा की निंदा की है.   

ये भी पढ़ें- Nepal Protest: 'इन्होंने हमारे युवाओं को मारा...,' अब पुलिस पर फूटा लोगों का गुस्सा, प्रदर्शनकारियों पर हमले का किया विरोध  

हिंसक हुआ प्रदर्शन
नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन सोमवार 9 सितंबर 2025 को हिंसक हो गया. प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर हमला किया, तोड़फोड़ और आगजनी भी की. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए फायरिंग की, जिसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 300 से अधिक घायल हुए. यह 'जेन जी' का आंदोलन है, जो न केवल सोशल मीडिया बैन, बल्कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकारी तानाशाही के आरोप लगा रहे हैं. सरकार ने 4 सितंबर 2025 को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स समेत 26 प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया था. इसका कारण बताया गया कि ये कंपनियां नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाईं और फर्जी अकाउंट्स से देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं. 

ये भी पढ़ें- 'हम सोशल मीडिया बैन के पक्ष में नहीं थे...', प्रदर्शन के बाद धीमे हुए ओली के सुर, मानी अपनी गलती  

सरकारी संपत्तियों पर तोड़फोड़ 
युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला माना. काठमांडू के मैतीघर मंडला, बनेश्वर और सिंहदरबार इलाकों में हजारों युवा सड़कों पर उतरे. जानकारी के मुताबिक हिंसा काठमांडू से बाहर पोखरा, दमक, चितवन और रूपंदेही तक फैल गई. कई जगहों पर सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़ और वाहनों में आग लगाई गई. काठमांडू जिला प्रशासन ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास के आसपास कर्फ्यू लगा दिया. कई शहरों में सेना तैनात की गई. घायलों का इलाज काठमांडू मेडिकल कॉलेज और एवरेस्ट हॉस्पिटल में चल रहा है.(इनपुट-आईएएनएस) 

 नेपाल में क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहा है? 
नेपाल में युवा भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. 

किन देशों ने बयान जारी किया है? 
नेपाल में हिंसद प्रदर्शन को लेकर ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, कोरिया, ब्रिटेन और अमेरिका के दूतावासों ने संयुक्त बयान जारी किया है. 

;