सड़कों पर सेना... नेपाल में अबतक क्या हुआ? 10 प्वाइंट में समझिए काठमांडू से लेकर देशभर में फैले आक्रोश की 'तस्वीर'
सड़कों पर सेना... नेपाल में अबतक क्या हुआ? 10 प्वाइंट में समझिए काठमांडू से लेकर देशभर में फैले आक्रोश की 'तस्वीर'

Nepal News: नेपाल में युवाओं का आक्रोश रोंगटे खड़े कर देने वाला है. गोरखा-भूमि में सत्ता के खिलाफ ऐसा विद्रोह हुआ, जिससे पूरा नेपाल धू-धूकर जलने लगा. PM ओली को इस्तीफा देकर भागना पड़ा. नेपाल में अबतक क्या-क्या हुआ, सब अपडेट यहां पढ़ें.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 10, 2025, 04:30 AM IST
सड़कों पर सेना... नेपाल में अबतक क्या हुआ? 10 प्वाइंट में समझिए काठमांडू से लेकर देशभर में फैले आक्रोश की 'तस्वीर'

Nepal Out rage: नेपाल में आक्रोश भड़का तो प्रदर्शनकारियों ने संसद, सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया. सत्ताधीशों के घरों को फूंक दिया. सरकारी दफ्तरों में आगजनी और तोड़फोड़ हुई. नेपाल धधक रहा है. लाखों युवा सड़क पर हैं. Gen Z ने ना सिर्फ व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई बल्कि तख्तापलट करा दिया.

  1. सेना ने संभाला देश, कहां है पीएम ओली: नेपाल में बवाल के बीच सेना ने कमान संभाल ली है. सेना प्रमुख ने प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की है. देश में शांति बनाए रखने के लिए बातचीत की पेशकश की गई है. हिंसा के बाद नेपाली पीएम ओली हेलीकॉप्टर से भागे. सेना ने PM आवास से सुरक्षित निकाला लेकिन ओली की लोकेशन का खुलासा नहीं हुआ है. 
  2. पशपतिनाथ मंदिर सुरक्षित: पशुपतिनाथ मंदिर को सेना ने प्रदर्शनकारियों से सुरक्षित बचा लिया है. मंदिर के बाहर सेना तैनात है. आपको बताते चलें कि उपद्रवियों ने मंदिर में घुसने की कोशिश की थी.
  3. Gen Z आक्रोश 36 साल पुरानी तस्वीर वायरल: संसद-सुप्रीम कोर्ट पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है. सबसे चौंकाने वाली तस्वीर तब देखने को मिली. जब एक प्रदर्शनकारी सेना के ट्रक के नीचे लेट गया. जैसे उनके दिल में मरने का खौफ बाकी ना रह गया हो. इस तस्वीर के सामने आते ही साल 1989 में चीन की वो तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई. जिसमें चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने लोकतंत्र की मांग करने वाले छात्रों पर टैंक चला दिए थे, जिससे कई छात्र कुचल गए थे.
  4. ना मरने का डर, ना जीने की ख़्वाहिश: मुल्क की अवाम जब सिर पर कफ़न बांध लेती है तो हालात कितने खतरनाक हो जाते हैं. इसे पूरी दुनिया ने देखा. सामने हथियार थामे नेपाल की पूरी फोर्स खड़ी है और उसके ठीक सामने जान देने को तैयार खड़ा है एक शख्स. लेकिन ये शख्स डरने के बजाय डरा रहा है. नेपाली सुरक्षाबलों तो धमका रहा है. मानों मौत का डर मन से काफूर हो गया. 
  5. सेना के हथियार लूटे, सिंह दरबार जला दिया: राजधानी काठमांडू में खौफनाक तस्वीर तब दिखी जब गुस्साई भीड़ ने सुरक्षाबलों से हथियार लूट लिए. सुरक्षाबलों के सामने उनके हथियार लहराने लगे. कम्युनिस्ट पार्टी दफ्तर फूंकने के बाद छत पर लगा झंडा उखाड़ फेंका. सुरक्षाबल जान बचाते नजर आए. प्रदर्शनकारियों ने सिंह दरबार पहुंचकर गार्ड्स की बंदूके छीन ली.
  6. नोटो की गड्डियां उड़ाईं नेताओं को पीटा: नेपाली उर्जा मंत्री दीपक खड़का के घर से बरामद नोटों को दुनिया ने देखा. इसके बाद चुन-चुनकर नेपाली सरकार के मंत्रियों और भ्रष्ट अधिकारियों को निशाना बनाया गया. वित्त मंत्री को बीच सड़क पीटा गया. पूर्व पीएम देउबा, उनकी पत्नी को भी पीटा. पूर्व प्रधानमंत्री झालानथ खनाल की पत्नी को भी भीड़ ने आग के हवाले कर दिया, उनकी मौत हो गई. 
  7. बालेंद्र शाह का संदेश: Gen Z आंदोलन के बीच एक चेहरा बालेंद्र शाह हर किसी के सामने उभर कर आया. काठमांडू के मेयर शाह को लेकर दावा किया गया कि शाह ने पर्दे के पीछे से आंदोलन की अगुवाई की. PM ओली का इस्तीफा आते ही शाह का प्रदर्शनकारियों के नाम पैगाम आया- Gen-Z, आपके हत्यारे का इस्तीफा आ चुका है. नई पीढ़ी को देश की लीडरशिप संभालनी होगी, पहले संसद भंग करना जरूरी है. युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता और पारंपरिक राजनीतिक दलों से नेपाली युवाओं के बढ़ते मोहभंग ने बालेंद्र को नायक बना दिया.
  8. 26 घंटे में सरकार का सरेंडर: नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा रखा था तो युवा राजधानी काठमांडू तक कैसे पहुंचे? 3 सितंबर की रात सोशल मीडिया पर बैन लगा. हामी नेपाल ग्रुप ने 8 सितंबर को इसके विरोध में प्रोटेस्ट की कॉल दी. सोशल मीडिया बैन था तो सरकार रिलैक्स थी कि ज्यादा उत्पात न होगा, मगर Gen Z की तैयारी ओली सरकार की सोच से बड़ी निकली. भीड़ जुटाने के लिए उन प्लेटफॉर्म्स को यूज किया गया जो बैन नहीं थे. TikTok बैन नहीं था तो नेपो बेबी ट्रेंड चलाया जिसमें नेपाली नेताओं के बच्चों के ऐशो आराम की तस्वीरें-वीडियो पोस्ट करके करप्शन दिखाया गया, इतनी भीड़ जुटी की मुल्क घुटनों में आया और सरकार भरभराकर गिर गई.
  9. Gen Z और नेपाल का सोशल मीडिया स्कैन: छात्र आंदोलन को 52% नेपाली युवाओं का खुला समर्थन मिला. यहां फेसबुक यूजर्स 1 करोड़ 40. Instagram पर यूजर्स की तादाद 39 लाख. लिंक्डइन के 20 लाख तो 4 लाख एक्स यूजर हैं. 85 लाख यू-ट्यूब इस्तेमाल करते हैं. 60 लाख व्हाटसऐप चलाते हैं. टिकटॉक के 22 लाख यूजर्स हैं. ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई तो आंदोलकारियों ने सरकार उखाड़ फेंकी.
  10. Gen-Z आंदोलन की 5 बड़ी वजहें और नेपाल का फ्यूचर क्या होगा: सोशल मीडिया बैन. भ्रष्टाचार के मामले. सियासी अस्थिरता. बेरोजगारी और असमानता और भाई-भतीजावाद. बैंक लूटे गए. जेल से 1500 कैदी फरार हैं. भविष्य में क्या होगा, इस सवाल ने 3 करोड़ नेपालियों की चिंता बढ़ा दी है. बालेंद्र एक्शन मोड में हैं. राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष रबि लामिछाने भी जेल से बाहर आ गए हैं. कहा जा रहा है कि रबि लामिछाने और बालेंद्र शाह के बीच अंतरिम सरकार बनाने पर बात हुई है. अराजकता के रसातल से देश को निकालने की कोशिशें जारी है. सेना प्रमुख, चीफ जस्टिस और चीफ सेक्रेट्री ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा- हम नागरिक सरकार बनाने को तैयार है, जिसे Gen Z का समर्थन हो.
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

Nepal Protestnepal gen z protest

;