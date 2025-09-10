DNA: नेपाल में तख्तापलट के बाद हाहाकार! 18 जेलों से 13 हजार से ज्यादा कैदी फरार, अब क्या होगा भविष्य ?
Advertisement
trendingNow12917076
Hindi Newsदुनिया

DNA: नेपाल में तख्तापलट के बाद हाहाकार! 18 जेलों से 13 हजार से ज्यादा कैदी फरार, अब क्या होगा भविष्य ?

DNA Analysis: नेपाल में आंदोलन की आड़ में जो अराजकता हुई, उसका सहारा लेकर नेपाल की जेलों पर आक्रमण किया गया और ताजा अपडेट ये है कि नेपाल की 18 जेलों से 13 हजार 572 कैदी फरार हो गए हैं. इनमें से कई हत्या के आरोपी थे . कोई रेप और गैंगरेप जैसे आरोपों में बंद था. 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 10, 2025, 11:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: नेपाल में तख्तापलट के बाद हाहाकार! 18 जेलों से 13 हजार से ज्यादा कैदी फरार, अब क्या होगा भविष्य ?

DNA Analysis: फ्रांस में जो रहा है, क्या उसका अंजाम भी वही होगा जो नेपाल में कल हुआ. Gen-Z आंदोलन के बाद जिस तरह नेपाल में तख्तपलट हुआ. क्या फ्रांस में भी ऐसा हो सकता है? ये इस समय सवाल है लेकिन तख्तापलट के बाद भी कल पूरे दिन पूरा नेपाल जलता रहा. रात के अंधेरे में भी आग की लपटें उठती रहीं. संसद से सर्वोच्च अदालत, सचिवालय से लेकर प्रमुख सरकारी इमारतें. प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति आवास सब के सब जलकर खाक हो गए. लेकिन तख्तापलट के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं. जिन्होंने नेपाल में एक नया संकट पैदा कर दिया है.

कल आंदोलन की आड़ में जो अराजकता हुई, उसका सहारा लेकर नेपाल की जेलों पर आक्रमण किया गया और ताजा अपडेट ये है कि नेपाल की 18 जेलों से 13 हजार 572 कैदी फरार हो गए हैं. इनमें से कई हत्या के आरोपी थे . कोई रेप और गैंगरेप जैसे आरोपों में बंद था. कई आतंकवादी जेल तोड़कर फरार हो गए हैं. तो कई कुख्यात गैंगस्टर भागे हैं. नेपाल में खड़े हुए इस नए संकट का आज हम विश्लेषण करने वाले हैं. लेकिन उससे पहले आपको ये देखना चाहिए कि कल की आग के बाद आज नेपाल किस तरह खाक हो गया है. उस नेपाल में तख्तापलट के बाद भविष्य क्या है. और नेपाल में जिस जेन जी के आंदोलन ने तख्तापलट करवाया. उसकी मांगें क्या हैं?

नेपाल में इस वक्त सेना का शासन है. तख्तापलट के बाद सेना ने सत्ता की कमान संभाली है, लेकिन इस बीच आज जेन जी नेताओं ने राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद जेन ज़ी समूह ने पांच मांगें की हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

1. एक निष्पक्ष, निर्विवाद, और सर्वमान्य व्यक्ति के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया जाए. वर्तमान में संसद में मौजूद दलों को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाए. अंतरिम सरकार में जेन ज़ी नेताओं को शामिल होने की अनुमति दी जाए.
2. राजनीतिक स्थिरता के लिए 6 महीने के अंदर चुनाव करवाया जाए.
3. 1989 के बाद से बने हर सांसद और सरकारी अधिकारी की संपत्तियों की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाए.
4. भविष्य में देश का मार्गदर्शन करने के लिए एक उच्च स्तरीय, सर्वदलीय और नागरिक नेतृत्व वाली व्यवस्था बनाई जानी चाहिए.
5. राष्ट्रीय धरोहर और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाली साजिश का पर्दाफाश करने के लिए एक निष्पक्ष आयोग का गठन करना चाहिए.

नेपाल में राष्ट्रपति के साथ जेन ज़ी की बैठक के अलावा एक और बैठक हुई. इस बैठक में क्या चर्चा हुई. क्या हुआ, अब हम आपको इसकी इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं. नेपाल में सत्ता की कमान कौन संभालेगा, इसे लेकर Gen-Z आंदोलनकारियों ने वर्चुअल बैठक बुलाई. इस ऑनलाइन सभा में 8000 युवाओं ने हिस्सा लिया. 5 घंटे तक चली इस बैठक में अगले प्रधानमंत्री के नाम पर चर्चा चली. इस बैठक में दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहे. पहले तो बालेन शाह, लेकिन दूसरा नाम है नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का. इस मीटिंग में कार्की को 2,500 लोगों ने समर्थन दिया.

 सुशीला कार्की कौन हैं?

अगर सुशीला कार्की अंतरिम सरकार की मुखिया बनने का प्रस्ताव स्वीकार करती हैं, तो माना जा रहा है कि वह पहले सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल से मुलाकात करेंगी, जिसके बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की औपचारिक मंजूरी जरूरी होगी. यहां आपको ये भी जानना चाहिए कि सुशीला कार्की हैं कौन?

वो नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्होंने 2016 में पद संभाला. कार्की भ्रष्टाचार के मामलों में बेखौफ और सख्त रुख के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट की डिग्री हासिल की है. 2017 में उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था. सुशीला कार्की पर पूर्वाग्रह और कार्यपालिका में हस्तक्षेप के आरोप लगे थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुशीला कार्की ने भी अंतरिम PM की जिम्मेदारी संभालने के लिए सहमति दे दी है. कल तक बालेन शाह का नाम सबसे आगे था. आज सुशीला कार्की का नाम सामने आया है. लेकिन नेपाल की कमान किसको मिलेगी, इसे लेकर कुछ साफ नहीं है.

ओली ने जेन जी से ये अपील की

साफ तो ये भी नहीं है कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कहा हैं. ओली को आखिरी बार सेना के हेलीकॉप्टर में सवार होकर भागते हुए देखा गया था. इसके बाद से वो कहां हैं, इसकी कोई खबर नहीं है, ओली नेपाल में ही हैं या फिर विदेश भाग गए हैं, ये भी साफ नहीं है. हालांकि कुछ नेपाली अखबारों का दावा है कि उन्हें सेना ने अपनी किसी छावनी में छिपा रखा है. इसी बीच ओली ने जेन जी के नाम एक पत्र लिखा है.

ओली ने युवाओं से अपील की है कि वे देश की व्यवस्था को बचाने के प्रति संवेदनशील रहें. ओली ने लिखा कि आंदोलन के दौरान हुए हिंसक घटनाक्रम Gen-Z के मासूम हाथों से नहीं हुए बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश है. उन्होंने कार्यालयों में आगजनी और जेल से कैदियों को छुड़ाने जैसी घटनाओं को पहले से तय बताया. पत्र में उन्होंने अपना ठिकाना शिवपुरी बताया है. जो काठमांडू से 30 किलोमीटर की दूरी पर है.

नेपाल में क्या हो रहा है. नेपाल का भविष्य क्या होने वाला है वो राजधानी काठमांडू से उठते धुएं के गुबार की तरह ही धुंधला है. सवाल तो ये है कि अगर नेपाल में सरकार बन भी जाए तो सरकार चलेगी कहां से क्योंकि नेपाल की संसद को कल उग्र आंदोलनकारियों ने ऐसा फूंका है कि अभी तक धुएं का गुबार उठ रहा है. कल जो आग लगी है वो अभी तक शांत भी नहीं हो पाई है.

नेपाल में अगला प्रधानमंत्री किस दफ्तर में बैठकर काम करेगा?

नेपाल में जो अगला प्रधानमंत्री बनेगा. वो किस दफ्तर में बैठकर काम करेगा, क्योंकि नेपाल के जिस ऐतिहासिक सिंह दरबार में पीएम ऑफिस और तमाम सरकारी कार्यालय थे. उसकी दीवारें अभी तक तप रही हैं. जेन जी ने नेपाल के भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग की है. लेकिन सवाल उठता है कि जांच में दोषी पाए गए लोगों को सजा कौन सुनाएगा. क्योंकि नेपाल की सर्वोच्च अदालत समेत कई कोर्ट्स को तो आंदोनकारियों ने आग के हवाले कर दिया. यहां रखी तमाम फाइलें खाक हो चुकी हैं.

काठमांडू की शान माने जाने वाले हिल्टन होटल में तो ऐसी आग लगी कि ये 16 मंजिला इमारत अब काली पड़ गई है. नेपाल की राजधानी काठमांडू में कल की आग के बाद  चारों तरफ राख बिखरी पड़ी है. काठमांडू में मौजूद जी मीडिया संवाददाता प्रशांत झा ने इन हालात को अपने कैमरे में कैद किया है. नेपाल में अभी भी कई जगहों पर हिंसा जारी है. जिसकी वजह से कई लोग फंसे हुए हैं. इन्हें रेस्क्यू करने के लिए सेना को उतरना पड़ा है. आज महाराजगंज के पुलिस मुख्यालय में फंसे दो पुलिस अधिकारियों को भीड़ से रेस्क्यू करने के लिए सेना ने चॉपर का इस्तेमाल किया है. भीड़ ने चुन चुन कर सरकारी इमारतों को निशाना बनाया है. नेपाल में कई थानों पर भी हमला किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक है नेपाल की जेलों पर हमला.

कल जब उग्र आंदोलनकारी सरकारी इमारतों को जला रहे थे..तब कुछ लोग, नेपाल की अलग अलग जेलों को भी निशाना बना रहे थे. इस सिलसिले की शुरुआत हुई नेपाल की नक्खू जेल से नेपाल के महोतरी जिले में स्थित नक्खू जेल में बंद नेपाल के पूर्व गृह मंत्री रवि लामिछाने को कल प्रदर्शनकारियों ने जबरन छुड़वा लिया. लेकिन जेलब्रेक की इस घटना में सिर्फ लामिछाने ही बाहर नहीं आए, बल्कि हमले के दौरान इसी जेल में कैद 1200 कैदी भी फरार हो गए.

करीब 14 हजार कैदी जेल से फरार

नेपाल में कल एक दो नहीं 18 जेलों पर हमला किया गया और हमले के बाद इन जेलों से 13 हजार से ज्यादा कैदी भाग निकले. भागने वाले कैदियों की कुल संख्या अगर आपको बताएं तो 13 हजार 572 कैदियों के अभी तक फरार होने की खबरें सामने आई हैं. जेल ब्रेक की ये अलग अलग घटनाएं कितनी गंभीर हैं. इससे नेपाल समेत भारत के सीमावर्ती इलाकों में कितना बड़ा खतरा पैदा हो गया है. अब हम जेन जी आंदोलन के इसी पहलू का विश्लेषण करने जा रहे हैं.

 नेपाल में जेल ब्रेक की घटनाओं के पीछे तीन पहलू

नेपाल की चितवन जेल से 700 कैदी फरार हुए हैं, जैसा कि हमने आपको बताया ललितपुर की नक्खू जेल से लगभग 1,200 भाग निकले, सुनसरी में झुमका जेल से 1,575  कैदी फरार हुए, कंचनपुर जेल से 450 कैदी भागे तो कैलाली जेल से 612 कैदी, जलेश्वर जेल से 576 कैदी भाग निकले. नेपाल में जेलब्रेक के जो आंकड़े आ रहे हैं वो बढ़ भी सकते हैं क्योंकि उग्र भीड़ की वजह से जेल अधिकारी अपनी जान बचाकर भाग निकले. ये आंकड़े अनुमानित हैं. अब जरा सोचिए कि नेपाल के साथ साथ नेपाल से सटे भारत के इलाकों पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है कि इन जेलों में बंद कुख्यात अपराधी अब खुली हवा में सांस ले रहे हैं. लेकिन यहां एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये आंदोलन का एक साइड इफेक्ट है. या फिर नेपाल में जेल ब्रेक की इन घटनाओं के पीछे कोई सुनियोजित साजिश है. इसके तीन पहलू हैं.

पहला- आंदोलन का साइड इफेक्ट.
दूसरा- राजनीतिक साजिश.
और तीसरा- आंदोलन की आड़ में एक्टिव गैंग्स.

आंदोलन की आड़ में जेलब्रेक की साजिश

एक बार को ये कहा जा सकता है कि आंदोलन की वजह से जेलों की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुई. जिसका फायदा उठाकर कैदी जेल तोड़कर फरार हो गए. लेकिन लामिछाने का जेल से बाहर आना कई सवाल खड़े करता है. कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि आंदोलन की आड़ में रवि लामिछाने को जेल से निकालने की प्लानिंग पहले से की गई थी. और इसी के तहत भारी भीड़ नक्खू जेल के बाहर इकट्ठा हुई. और सुरक्षाबलों की मौजूदगी में ही लामिछाने को जेल से बाहर लाया गया. लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये भी उठता है कि नेपाल की बाकी जेलों को कैसे तोड़ दिया गया. क्या नेपाल में मौजूद अलग अलग गैंग्स ने आंदोलन की आड़ में जेलब्रेक की साजिश रची.

उदाहरण के रूप में बीरगंज जेल ब्रेक को ही ले लीजिए. भारत की सीमा से सटे इस इलाके में कई स्मगलर्स एक्टिव हैं. इनमें से कई सीमा पार से भारत में ड्रग्स और नकली नोट भेजने के आरोप में बंद थे. क्या अंदर बंद स्मगलर्स को उनके सहयोगियों ने बाहर निकालने के लिए जेल ब्रेक की प्लानिंग की. खैर जेल ब्रेक की थ्योरी जो भी हो. लेकिन इससे भारत के सीमावर्ती इलाकों में खतरा बढ़ गया है.

-भारत-नेपाल की 1751 किमी की सीमा पर SSB को हाई अलर्ट पर रखा गया है.
-बिहार-नेपाल बॉर्डर पर 20 पॉइंट्स पर सबसे ज्यादा तैनाती की गई है.
-यूपी के 7 जिले हाई अलर्ट पर हैं.
-जेल ब्रेक में फरार 21 नेपाली और 4 भारतीय कैदियों को सीतापुर बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है.
-यूपी के महाराजगंज से 4 फरार कैदी गिरफ्तार किए गए हैं.
-नेपाल में जेलब्रेक के बाद खड़े हुए संकट के बाद भारत तटस्थ है लेकिन सतर्क भी है.

18 जेलों से कैदी फरार

नेपाल में तख्तापलट के बाद 18 जेलों के कैदी फरार हैं. लेकिन बाकी जेलों की हालत भी बिगड़ती जा रही है. बताया जा रहा है कि 5 जेलों के अंदर इस वक्त हिंसा भड़क गई है, जिसमें कई कैदियों और जेल अधिकारियों की जान भी चली गई है. नेपाल में तख्तापलट तो हो गया है. लेकिन इसी के साथ साथ कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं. नेपाल का भविष्य क्या होगा, इस पर जेल ब्रेक से बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

DNA AnalysisNepal Protest

Trending news

बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
Tejashwi Yadav
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
Jitan Ram Manjhi
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
;