Nepal Political crisis: 'न भागा था न भागूंगा मैं...' निर्वासित नेपाली PM ओली का बड़ा बयान

Nepal Gen Z Protest: नेपाल की नई अंतरिम सरकार जीरो स्टेट के रूप में देश का कामकाज संभाल चुकी है. ज़ेन Z के आंदोलन से हुए तख्तापलट के बाद सुशीला कार्की काठमांडू की सियासी हालात पटरी पर लाने के लिए काम कर रही हैं. भीड़ के डर से उस समय चॉपर से भागे अपदस्थ पीएम केपी ओली ने बड़ा बयान दिया है.
KP Sharma Oli Nepal: नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और सीपीएन-यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने देश छोड़कर भागने की अपनी योजना की अफवाहों को खारिज कर दिया है. ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने मौजूदा सरकार पर उनकी सुरक्षा और आधिकारिक विशेषाधिकार छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. देश छोड़ने के दावों के बीच भक्तपुर के गुंडू में अपनी पार्टी की युवा शाखा, युवा संघ नेपाल की एक सभा में बोलते हुए, ओली ने साफ किया है कि वो यहीं रहकर राजनीतिक रूप से संघर्ष करेंगे.
सिंहासन खाली करो कि जनता आती है...
अपने समर्थकों की भीड़ में ओली ने कहा, 'क्या आपको लगता है कि हम देश को इस आधारहीन सरकार के हवाले करके भाग जाएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं हम नेपाल में शांति, सुशासन और एक संवैधानिक व्यवस्था बहाल करने के लिए दृढ़संकल्पित हैं. आपको बताते चलें कि 9 सितंबर को जेन जी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान सत्ता छिनने के बाद ओली ने बलुवतार स्थित प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास खाली कर दिया था.
हिंसा भड़काने को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी
नेपाल की अंतरिम सरकार जीरो से काम शुरू कर रही है क्योंकि सरकारी दस्तावेजों में मौजूद तमाम रिकॉर्ड्स जल गए हैं. कोर्ट कचहरी से लेकर थानों तक का कोई डाटा नहीं बचा है. इस बीच तमाम मानवाधिकार समूहों ने उन्हें और तत्कालीन नेपाली गृह मंत्री रमेश लेखक को अत्यधिक बल प्रयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया है. उनका कहना है कि युवाओं पर सख्ती यानी गोली न चली होती तो शायद हालात इतने बुरे न होते, क्योंकि पुलिसिया एक्शन के बाद पैदा हुए हालातों में दर्जनों लोग मारे गए थे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ओली की पूर्ववर्ती सरकार विरोध प्रदर्शनों की तीव्रता का अनुमान लगाने में नाकाम रही. वहीं सुरक्षा बलों के गिरते मनोबल के कारण भारी जनहानि और क्षति हुई. रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 8 सितंबर को विरोध प्रदर्शन का पहला दिन शांतिपूर्ण रहा लेकिन अगले दिन पुलिस गोलीबारी के कारण व्यापक हिंसा भड़क उठी थी (इनपुट: एएनआई से)