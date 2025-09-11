राजनीति से लेकर लव स्टोरी तक...नेपाल के चर्चित मेयर बालेन शाह, जिनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं!

Nepal Mayor Balen SHah: नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेन शाह और उनकी पत्नी सबीना काफले की प्रेम कहानी किसी फिल्म जैसी ही लगती है. इनकी लव स्टोरी सुन कर आपको लगेगा जैसे आप किसी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ या सुन रहे हैं. कविताओं से शुरू हुआ दोनों का रिश्ता धीरे-धीरे प्यार में बदल गया और 2018 में इन दोनों ने शादी कर ली.

चर्चा में हैं बालेन शाह

नेपाल इस समय राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है. PM KP SHARMA OLI के इस्तीफे के बाग बालने शाद काफी चर्चा में हैं. GenZ युवाओं में उनके लिए जबरदस्त उत्साह है और उन्हें अगला प्रधानमंत्री बनाने की भी मांग जोर-शोर से उठ रही है. इस सियासी माहौल के बीच बालेन शाह की पत्नी सबीना काफले भी सोशल मीडिया पर खूब सूर्खियों में हैं. अब लोग जानना चाहते हैं कि सबीना कौन हैं और उनकी प्रेम कहानी कैसी है.

कौन हैं सबीना काफले?

आपको बता दें कि सबीना काफले नेपाल के मोरंग जिले के उरलाबारी की रहने वाली एक लेखिका हैं. उन्होंने नोबल कॉलेज से पब्लिक हेल्थ में ग्रेजुएशन किया है और दीपलता नाम की एक नॉवेल भी लिखी है. वह सोशल मीडिया पर प्रेम कविताएं लिखती थीं जिनसे बालेन शाह बहुत प्रभावित हुए. खुद एक मशहूर रैपर और गीतकार होने के बावजूद बालेन शाह सबीना की लेखनी के दीवाने हो गए और यहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई.

दोनों पहली बार कहां मिले?

बालेन शाह और सबीना काफले की पहली मुलाकात 2017 में एक साहित्यिक कार्यक्रम के दौरान हुई थी. बालेन ने बाद में बताया कि सबीना की सादगी और उनकी कविताओं ने उन्हें बहुत प्रभावित किया. इसके बाद जल्द ही दोनों की बातचीत शुरु हुई और ये बातचीत प्यार में बदल गई. फरवरी 2018 में दोनों में मोरंग के उरलबारी में बहुत सादगी से शादी कर ली जिसमें सिर्फ करीबी रिश्तेदार ही शामिल थे. 2023 में सबीना और बालेन को एक बेटी हुई.

कब बने काठमांडू के मेयर?

सियासत में बालेन शाह का कद बहुत तेजी से बढ़ा है. 2022 में उन्होंने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में काठमांडू का मेयर चुनाव जीता और एक युवा नेता के तौर पर उभरकर सामने आए. उनकी निजी जिंदगी में सबीना काफले हमेशा उनकी ताकत बनकर खड़ी रहीं. बालेन शाह 'कंसल्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन' के मालिक भी हैं और उनकी कुल संपत्ति 55 मिलियन एनआरपी है.