राजनीति से लेकर लव स्टोरी तक...नेपाल के चर्चित मेयर बालेन शाह, जिनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं!
Advertisement
trendingNow12917281
Hindi Newsदुनिया

राजनीति से लेकर लव स्टोरी तक...नेपाल के चर्चित मेयर बालेन शाह, जिनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं!

Nepal Social Media Ban: नेपाल की राजनीति में इस समय काफी हलचल का दौर चल रहा है. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद, काठमांडू के मेयर बालेन शाह इस समय चर्चा में हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 11, 2025, 08:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राजनीति से लेकर लव स्टोरी तक...नेपाल के चर्चित मेयर बालेन शाह, जिनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं!

Nepal Mayor Balen SHah: नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेन शाह और उनकी पत्नी सबीना काफले की प्रेम कहानी किसी फिल्म जैसी ही लगती है. इनकी लव स्टोरी सुन कर आपको लगेगा जैसे आप किसी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ या सुन रहे हैं. कविताओं से शुरू हुआ दोनों का रिश्ता धीरे-धीरे प्यार में बदल गया और 2018 में इन दोनों ने शादी कर ली. 

चर्चा में हैं बालेन शाह
नेपाल इस समय राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है. PM KP SHARMA OLI के इस्तीफे के बाग बालने शाद काफी चर्चा में हैं. GenZ युवाओं में उनके लिए जबरदस्त उत्साह है और उन्हें अगला प्रधानमंत्री बनाने की भी मांग जोर-शोर से उठ रही है. इस सियासी माहौल के बीच बालेन शाह की पत्नी सबीना काफले भी सोशल मीडिया पर खूब सूर्खियों में हैं. अब लोग जानना चाहते हैं कि सबीना कौन हैं और उनकी प्रेम कहानी कैसी है. 

यह भी पढ़ें: नेपाल में अंतरिम नेता पर अभी तक नहीं बनी सहमति; GEN Z-सेना वार्ता ठप; हिंसा में अबतक गई 30 लोगों की जान

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं सबीना काफले?
आपको बता दें कि सबीना काफले नेपाल के मोरंग जिले के उरलाबारी की रहने वाली एक लेखिका हैं. उन्होंने नोबल कॉलेज से पब्लिक हेल्थ में ग्रेजुएशन किया है और दीपलता नाम की एक नॉवेल भी लिखी है.  वह सोशल मीडिया पर प्रेम कविताएं लिखती थीं जिनसे बालेन शाह बहुत प्रभावित हुए. खुद एक मशहूर रैपर और गीतकार होने के बावजूद बालेन शाह सबीना की लेखनी के दीवाने हो गए और यहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई.

दोनों पहली बार कहां मिले?
बालेन शाह और सबीना काफले की पहली मुलाकात 2017 में एक साहित्यिक कार्यक्रम के दौरान हुई थी. बालेन ने बाद में बताया कि सबीना की सादगी और उनकी कविताओं ने उन्हें बहुत प्रभावित किया. इसके बाद जल्द ही दोनों की बातचीत शुरु हुई और ये बातचीत प्यार में बदल गई. फरवरी 2018 में दोनों में मोरंग के उरलबारी में बहुत सादगी से शादी कर ली जिसमें सिर्फ करीबी रिश्तेदार ही शामिल थे. 2023 में सबीना और बालेन को एक बेटी हुई.

कब बने काठमांडू के मेयर?
सियासत में बालेन शाह का कद बहुत तेजी से बढ़ा है. 2022 में उन्होंने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में काठमांडू का मेयर चुनाव जीता और एक युवा नेता के तौर पर उभरकर सामने आए. उनकी निजी जिंदगी में सबीना काफले हमेशा उनकी ताकत बनकर खड़ी रहीं. बालेन शाह 'कंसल्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन' के मालिक भी हैं और उनकी कुल संपत्ति 55 मिलियन एनआरपी है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

nepal gen z protest

Trending news

CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
#Punjab
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
वो शहीद भारतीय सैनिक, जिसकी आत्मा आज भी नाथूला दर्रे पर रखती है चौकस निगाहें!
Baba Harbhajan Singh Temple
वो शहीद भारतीय सैनिक, जिसकी आत्मा आज भी नाथूला दर्रे पर रखती है चौकस निगाहें!
उपराष्ट्रपति चुनाव में 20 करोड़ में 1-1 वोट खरीदे गए? क्रॉस-वोटिंग के बाद बड़ा दावा!
Vice President Elections 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में 20 करोड़ में 1-1 वोट खरीदे गए? क्रॉस-वोटिंग के बाद बड़ा दावा!
Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
Air India News
Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
Tejashwi Yadav
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
Jitan Ram Manjhi
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
;