Hindi Newsदुनिया

नेपाल का 'नेपो गैंग'...पीएम की बेटी से लेकर पूर्व विदेश मंत्री की पोती तक, कौन-कौन है 'Gen Z' के निशाने पर!

Nepal Nepo Kids: नेपाल में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच युवा सोशल मीडिया पर कई नेपो किड्स की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे हैं. उनका आरोप है कि ये लोग आम जनता के पैसे पर ऐश कर रहे हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 11, 2025, 11:16 AM IST
Trending Photos

Nepal GenZ Protest: नेपाल में सरकार के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों से बड़े-बड़े नेताओं की कुर्सी खतरे में आ गई है. युवाओं का गुस्सा इतना ज्यादा था कि प्रधानमंत्री और कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा और अभी नेपाल में कोई सरकार नहीं है. यह सारा प्रदर्शन सरकार के सोशल मीडिया बैन के फैसले और नेपो किड्स को लेकर हुआ. ऐसा बताया गया कि नेपाल के युवा, नेताओं के बच्चों की अय्याशी से काफी भड़के हुए थे. यवाओं की कहना है कि, ये आम लोगों के पैसे से मजे कर रहे हैं, और इसी गुस्से में कई बड़े नेताओं और मशहूर हस्तियों के घरों में आग लगा दी गई. आइए जानते हैं कि कौन हैं नेपाल के ये नेपो किड्स?...

कौन हो रहा है सबसे ज्यादा ट्रोल?
नेपाल की पूर्व मिस नेपाल वर्ल्ड श्रृंखला खातीवाड़ा इस समय सबसे ज़्यादा ट्रोल हो रही हैं. युवाओं का गुस्सा उन पर इतना ज्यादा है कि प्रदर्शन के दौरान उनके घर को भी आग लगा दी गई. 29 साल की श्रृंखला, नेपाल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बिरोध खातीवाड़ा की बेटी हैं. उनकी महंगी लाइफस्टाइल और विदेश यात्राओं की वजह से नेपाल के युवा उन्हें Nepo Kid मानते हैं और इसी कारण खिलाफ इतना गुस्सा है.

यह भी पढ़ें: नेपाल में अंतरिम नेता पर अभी तक नहीं बनी सहमति; GEN Z-सेना वार्ता ठप; हिंसा में अबतक गई 30 लोगों की जान

कौन हैं सिंगर शिवना श्रेष्ठा?
नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की बहू हैं सिंगर शिवना श्रेष्ठा, जो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा में हैं. शिवना ने देउबा के बेटे जयवीर सिंह देउबा से शादी की है, दोनों की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें वो बहुत ही शानदार जिंदगी बिताते हुए दिख रहे हैं. इन दोनों के पास करोड़ों की संपत्ति है. 

सुप्रिया श्रेष्ठा को भी लिया आड़े हाथ
नेपाल में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान मिस नेपाल अर्थ सुप्रिया श्रेष्ठा की भी तस्वीरें वायरल हुईं. इन तस्वीरों में बताया गया कि वह विदेशों में शानदार जिंदगी जीते हैं. लोग उन्हें पूर्व विदेश सचिव और राजदूत केदार भक्त श्रेष्ठा की पोती बता रहे थे. लेकिन सुप्रिया ने खुद सोशल मीडिया पर साफ किया है कि उनका उनसे कोई रिश्ता नहीं है. अपने सरनेम और महंगी जीवनशैली के कारण सुप्रिया भी लोगों के निशाने पर आ गईं.

स्मिता दहल भी लोगों के निशाने पर
नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' की पोती स्मिता दहल भी लोगों के निशाने पर हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें शेयर करके लोग आरोप लगा रहे हैं कि वह लाखों रुपये के महंगे हैंडबैग का इस्तेमाल करती हैं और एक शानदार जीवन जीती हैं.

यह भी पढ़ें: राजनीति से लेकर लव स्टोरी तक...नेपाल के चर्चित मेयर बालेन शाह, जिनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं!

कौन हैं सौगत थापा?
नेपाल में चल रहे प्रदर्शनों के दौरान कानून मंत्री बिंदु कुमार थापा के बेटे सौगत थापा की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं. सौगत बहुत अमीर हैं और उन्हें महंगी चीजों का शौक है, जिसकी वजह से वह नेपाल के युवाओं के निशाने पर आ गए हैं.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

;