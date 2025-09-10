हम भूखे मर जाएंगे, बचा लो भारत सरकार..., नेपाल हिंसा में फंसे कई पर्यटक, मारे जा रहे निर्दोष लोग? टूरिस्ट ने बताया रूह कंपाने वाला मंजर

MEA urges Indians to defer travel to Nepal: नेपाल की राजधानी काठमांडू में Gen-Z यानी युवा पीढ़ी ने ऐसा तांडव मचाया कि प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा को अपनी कुर्सी छोड़ देनी पड़ी. अब तक प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों की झड़प में 22 लोगों की मौत और 500 से ज्यादा घायल होने की खबर है. सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन ने सरकार के खिलाफ बगावत का ऐसा ‌बिगुल फूंका कि पूरे नेपाल में तांडव मच गया.

नेपाल में मचा तांडव

नेपाल की राजधानी काठमांडू में तो हिंसक प्रदर्शनों ने कोहराम मचा रखा है. सड़कों पर आगजनी, पथराव और कर्फ्यू ने हालात को इतना भयावह बना दिया है कि लोग मौत से कांप रहे हैं. इस हिंसा में कई भारतीय और विदेशी पर्यटक फंस गए हैं. डरे-सहमे पर्यटक भारतीय दूतावास से मदद की गुहार लगा रहे हैं. भारतीय पर्यटक और जर्मन पर्यटक ने जो मंजर बताए हैं उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

भारत सरकार बचा लो मुझे

नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद फंसे एक भारतीय पर्यटक ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, "हमने यहां से निकलने के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क किया है. उन्होंने हमें अपने होटल में ही रहने की सलाह दी. यहां स्थिति बहुत तनावपूर्ण है और हम बेहद डरे हुए हैं." एक अन्य नागिरक ने कहा, "नेपाल में स्थिति काफी खराब है. पथराव और आगजनी की घटनाएं भी देखने को मिल रही है. मैं अपने दोस्तों के साथ 8 सितंबर को नेपाल घूमने के लिए आया था. यहां के हालात बिगड़ने के बाद भारतीय दूतावास से संपर्क किया और उन्होंने सुरक्षित जगह पर रुकने के लिए कहा है."

हम भूखे मर जाएंगे

एक भारतीय पर्यटक ने कहा, "मैं दोस्तों के साथ नेपाल घूमने के लिए आया था, लेकिन हमारे पहुंचने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया. अब स्थिति बहुत ही बढ़ गई है. जितनी जल्दी हम सुरक्षित रूप से यहां से निकल सकें, उतना बेहतर होगा. हमें यहां खाने-पीने के लिए भी परेशानी उठानी पड़ रही है." बस सरकार से अनुरोध है कि यहां से किसी तरह बचा लें.

निर्दोष मारे जा रहे, जल रहे थे लोग

नेपाल में भड़के हिंसक प्रदर्शनों और कर्फ्यू के बीच काठमांडू में फंसे एक जर्मन पर्यटक ने स्थिति पर गहरी चिंता जताई है. जर्मन पर्यटक ने कहा, "स्थिति बहुत खराब है. कल मैंने

होटलों से बहुत सारा धुआं उठता देखा. वे जल रहे थे और यहां निर्दोष लोग मर रहे हैं. बहुत लोग जिंदा जल गए. यह बहुत दुखद है. मैं कामना करता हूं कि जल्द ही हालात सामान्य होंगे."

नेपाल मत जाइए, घरों में रहिए, भारत सरकार की अपील

इस बीच, भारत सरकार ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे स्थिति सामान्य होने तक नेपाल की यात्रा स्थगित करें और जो पहले से वहां हैं, वे घरों में रहें और स्थानीय प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें. बता दें कि नेपाल के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर को बढ़ते हिंसक प्रदर्शनों के कारण बुधवार को दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिया गया है. मंदिर परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शांति बनाए रखने के लिए नेपाल सेना को तैनात किया गया है.