">40 लाख विदेशी नेपालियों की वजह से नेपाल में हुआ विद्राेह? केपी ओली की चली गई सत्ता; पूर्व पीएम के पौत्र ने बताई सारी सच्चाई

What reason for rebellion in Nepal PM KP Oli resigns: नेपाल में इन दिनों सड़कों पर हंगामा मचा है. लाखों युवा, जिन्हें जेन-जी कहा जाता है, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं. ये विरोध अब सिर्फ नारों तक नहीं रहा, बल्कि हिंसा और आगजनी तक पहुंच गया है. संसद भवन, राष्ट्रपति आवास और प्रधानमंत्री निवास पर हमले हुए, जिसके बाद राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपनी पूरी कैबिनेट समेत इस्तीफा देना पड़ा. इस आंदोलन की असली वजह क्या है? इसे समझने के लिए हमने पूर्व प्रधानमंत्री के.आई. सिंह के पौत्र यशवंत मिश्रा की बात जानते हैं.

40 लाख विदेशी नेपालियों का हाथ कैसे?

यशवंत मिश्रा ने बताया, "नेपाल में भ्रष्टाचार सालों से चरम पर है.सरकारें आती-जाती रहीं, लेकिन जनता की समस्याएं जस की तस हैं." नेपाल की 3.2 करोड़ आबादी में से करीब 40 लाख लोग विदेशों में नौकरी करते हैं.ये लोग अपने परिवार से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं.लेकिन सरकार ने अचानक व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे 26 प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया. मिश्रा ने कहा, "यह बैन लोगों के लिए झटका था, क्योंकि सोशल मीडिया उनकी जिंदगी का हिस्सा है."

सोशल मीडिया बैन ने भड़काया आंदोलन

मिश्रा के मुताबिक, सरकार ने बिना सोचे-समझे सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, जिसे युवाओं ने अपनी आवाज दबाने की कोशिश माना. काठमांडू, पोखरा और बिराटनगर जैसे शहरों में प्रदर्शन शुरू हुए. शुरुआत में यह आंदोलन भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ था, लेकिन सोशल मीडिया बैन ने इसमें आग में घी का काम किया. मिश्रा ने कहा, "सरकार को चरणबद्ध तरीके से काम करना चाहिए था."

पुलिस की गोलीबारी ने बिगाड़े हालात

प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की सख्ती ने स्थिति को और बिगाड़ दिया.मिश्रा ने बताया, "पुलिस ने रबर बुलेट्स की जगह जानलेवा हथियारों का इस्तेमाल किया. एक स्कूली बच्चे की संसद भवन के बाहर गोली लगने से मौत हो गई." 8-9 सितंबर को हुई हिंसा में 19 से 22 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए. प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन और राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी, जिससे देश में अराजकता फैल गई.

विदेशी नेपाली और आर्थिक संकट

मिश्रा ने बताया कि 40 लाख विदेशी नेपाली देश की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं.ये लोग हर साल अरबों रुपये रेमिटेंस के जरिए नेपाल भेजते हैं. लेकिन भ्रष्टाचार के कारण यह पैसा जनता तक नहीं पहुंचता. उन्होंने कहा, "नेपाल में विदेशी निवेश, आईटी कंपनियां और पर्यटन बढ़ रहा है. पिछले महीने 88,000 विदेशी पर्यटक आए. फिर भी लोग विदेश क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार सब कुछ खा रहा है."

अंतरिम सरकार और भविष्य का रास्ता

मिश्रा ने सुझाव दिया कि नेपाल में अब एक अंतरिम सरकार बननी चाहिए. उन्होंने कहा, "2026 में आम चुनाव कराए जाएं और नई सरकार में राइट टू रिकॉल जैसे प्रावधान हों." उनका मानना है कि सरकार की गलत नीतियों और सोशल मीडिया बैन ने युवाओं के गुस्से को हवा दी.मिश्रा ने जोर देकर कहा कि हिंसा सही नहीं, लेकिन जब जनता के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो वे ऐसे कदम उठाते हैं. (इनपुट आईएएनएस से)