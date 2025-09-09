Nepal Protest: 'इन्होंने हमारे युवाओं को मारा...,' अब पुलिस पर फूटा लोगों का गुस्सा, प्रदर्शनकारियों पर हमले का किया विरोध

Nepal Protest: नेपाल में आज भी सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार को लेकर युवाओं का प्रदर्शन जारी है. सैकड़ों युवा काठमांडू में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं. बीते दिन हुए प्रदर्शन में 19 प्रदर्शनकारी मारे गए थे, जबकि कई घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस के रवैये की निंदा की और इसे लोकतंत्र के सिद्धांतों पर कुठाराघात बताया. लोगों का कहना है कि पुलिस इस प्रकार के दमनकारी रवैयों का सहारा लेकर युवाओं के विरोध-प्रदर्शन को नहीं दबा सकती है.

स्थानीय लोगों ने की पुलिस की निंदा

स्थानीय लोगों ने कहा कि निश्चित तौर पर इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि देश के युवा वाजिब मांगों को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. यह दुख की बात है कि बल प्रयोग कर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है. अगर सरकार ऐसा करेगी, तो देश का भविष्य अंधकारमय होगा. राम कृष्ण श्रेष्ठ नाम के एक शख्स ने कहा कि पुलिस ने जिस तरह से हमारे युवाओं पर बलप्रयोग किया उसकी जितनी निंदा की जाए कम है. उन्होंने कहा,' युवा हमारे देश के भविष्य हैं, लेकिन हम अपने आने वाले भविष्य के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं. हमें इस पर चिंतन-मंथन की आवश्यकता है. मेरी उम्र खुद 56 साल है. मैं खुद एक पिता होने के नाते पुलिस के रवैये का विरोध करता हूं. यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है. पुलिस को भी सोचना चाहिए कि यह युवा किसी के बच्चे होंगे. पुलिस के भी बच्चे होंगे.'

ये भी पढ़ें- Nepal Protest Live Update: नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर आज भी प्रदर्शन, सड़कों पर उतरेंगे Gen Z युवा

Add Zee News as a Preferred Source

'हमें लगा शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा...'

उन्होंने कहा कि हम सोच रहे थे कि युवाओं का प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो जाएगा. किसी को कुछ नहीं होगा. यह हमें जानकर बेहद दुख हो रहा है कि इस प्रदर्शन को हिंसा ने अपनी चपेट में ले लिया है. हमारे कई बच्चे घायल हो गए, जिनका अभी अस्पताल में उपचार चल रहा है. पुलिसवालों ने हमारे युवाओं को मारा है. किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है. इस देश में मानवाधिकार आयोग है. हमारे युवा आज देश के लिए सड़क पर हैं. उनके साथ हिंसात्मक रवैया किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है.

ये भी पढे़ं- Nepal Protest: नेपाल में बेकाबू हुए हालात, सरकार ने गठित की जांच समिति, 15 दिनों में मांगी रिपोर्ट

भ्रष्टाचार से परेशान जनता

सुलेमानी नाम के एक व्यक्ति ने भी पुलिस के रवैये की निंदा करते हुए कहा कि देश के युवाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि 6 लोग बुरी तरह से घायल हैं. निश्चित तौर पर देश की स्थिति बदतर हो चुकी है. भ्रष्टाचार चरम पर है. इसी के खिलाफ हमारे युवाओं ने जब अपनी आवाज बुलंद की तो राजनीतिक घराने को यह बात रास नहीं आई और उन्होंने हिंसा का सहारा लिया. उन्होंने कहा कि कई राजनीतिक घरानों के बच्चे मौजूदा समय में विदेश में लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे मध्यमवर्गीय परिवार के बच्चों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. इसकी वजह यह है कि मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार कर रही है. उन्हें देश के हितों से कोई लेना-देना नहीं है. वो लोग देश के हितों को ताक पर रखने पर आमादा हो चुके हैं. वहीं जिस तरह से युवाओं के प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की गई वो गलत है. यह दुख की बात है कि नेपाल के प्रधानमंत्री इतना सबकुछ हो जाने के बाद भी अपने आवास पर आनंद से बैठे हुए हैं. हमें जानकारी मिली है कि प्रदर्शन में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को सरकार की ओर से पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी. मेरा सीधा सा सवाल है कि आखिर इन पैसों से क्या होगा? ( इनपुट--आईएएनएस)

FAQ

नेपाल में प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ था?

प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें 19 प्रदर्शनकारी मारे गए और कई घायल हो गए.

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया क्या है?

स्थानीय लोगों ने पुलिस के रवैये की निंदा की और कहा कि यह लोकतंत्र के सिद्धांतों पर कुठाराघात है.

प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है?

प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया बैन को हटाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं.