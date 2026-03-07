Advertisement
trendingNow13132787
Hindi Newsदुनियानेपाल में बड़ा उलटफेर, झापा-5 सीट पर बालेंद्र शाह ने पूर्व PM केपी शर्मा ओली को 50 हजार वोटों से हराया

नेपाल में बड़ा उलटफेर, झापा-5 सीट पर बालेंद्र शाह ने पूर्व PM केपी शर्मा ओली को 50 हजार वोटों से हराया

Nepal General Election 2026 Jhapa- 5 Seat Result: ढलान पर चल रहे राजनीतिक करियर के आखिर में ऐसी शर्मनाक देखनी पड़ेगी, नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा. उन्हें युवा उम्मीदवार बालेंद्र शाह ने 50 हजार से ज्यादा के अंतर से हरा दिया.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 07, 2026, 07:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नेपाल में बड़ा उलटफेर, झापा-5 सीट पर बालेंद्र शाह ने पूर्व PM केपी शर्मा ओली को 50 हजार वोटों से हराया

Balendra Shah vs KP Sharma Oli Election Result: काठमांडू के पूर्व मेयर और नेपाल के भावी पीएम कहे जा रहे बालेंद्र शाह ने सीधी टक्कर में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को 50 हजार वोटों से हरा दिया. हाई-प्रोफाइल झापा-5 सीट पर हुए चुनाव में बालेंद्र को 68,348 वोट मिले. जबकि ओली महज 18,734 वोट हासिल कर सके. इस प्रकार पूर्व पीएम को एक युवा उम्मीदवार के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी. इस जीत के बाद बालेंद्र शाह के समर्थक जमकर जश्न मना रहे हैं. 

झापा-5 पर लगी थी पूरे नेपाल की नजर

रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल संसदीय चुनाव में झापा-5 सीट पर पूरे देश की नजर लगी हुई थी. इस सीट पर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (यूनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) के अध्यक्ष और पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली उम्मीदार थे. उनके सामने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) ने काठमांडू के पूर्व मेयर बालेंद्र शाह को उम्मीदवार के रूप में उतारा था. चुनाव से पहले ही RSP बालेंद्र को पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट कर चुकी थी. जबकि ओली पहले से ही अपनी पार्टी की ओर से पीएम उम्मीदवार थे.

यही वजह थी कि लोगों की इस सीट के रिजल्ट को जानने में खासी दिलचस्प थी. शनिवार को जैसे ही चुनाव आयोग ने रिजल्ट घोषित किया, बालेंद्र शाह के समर्थक अपनी खुशी पर काबू नहीं पा पाए और जमकर नारेबाजी की. उनकी जीत इस मायने में खास मानी जा रही है कि उन्होंने देश में स्थापित बरसों पुरानी पारंपरिक राजनीति को उखाड़ दिया है. यह नेपाल के उन लाखों युवाओं की आकांक्षा को भी दर्शा रही है, जो अब देश की स्थापित पार्टियों की पॉलिटिक्स को सहन नहीं करना चाहते. 

Add Zee News as a Preferred Source

नेपाल के जाने माने रैपर रहे हैं बालेंद्र

बालेंद्र शाह को उनके प्रशंसक बालेन के नाम से भी पुकारते हैं. उनका जन्म काठमांडू के नरदेवी में हुआ था. वे नेपाल के जाने-माने रैपर रहे हैं. अपने गानों में वे नेपाल की राजनीतिक पार्टियों की कार्यशैली और भ्रष्टाचार का जमकर मजाक उड़ाते थे. जिसके चलते वे युवाओं में लोकप्रिय होते चले गए. उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 2022 में काठमांडू महानगरपालिका के मेयर का चुनाव लड़कर जीत हासिल की. इसके बाद उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए, जिसके चलते वे राष्ट्रीय स्तर पर और चर्चित हो गए.

उन्होंने जनवरी 2026 तक मेयर के पद पर कार्य किया. इसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने के लिए उन्होंमे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जॉइन की. यह पार्टी पूर्व टीवी पैनलिस्ट रवि लामिछाने ने 2022 में बनाई थी. पार्टी की ओर से उन्हें इन चुनावों में पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था. जिसे युवाओं ने भी खूब समर्थन दिया. 

पूर्व पीएम ओली की प्रतिष्ठा को लगा झटका

वहीं झापा-5 के नतीजे पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली के लिए शर्मनाक कहे जा रहे हैं. उन्होंने 2022 में इसी सीट पर चुनाव लड़कर नेपाली कांग्रेस नेता खगेन्द्र अधिकारी को 28 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था. इस बार भी वे अच्छे मार्जिन के साथ जीत की उम्मीद लगा रहे थे. हालांकि मतदाताओं ने चुनाव नतीजों के जरिए बता दिया कि अब वे किस तरह की राजनीति चाहते हैं.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Nepal News in Hindi

Trending news

'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा
Rahul Gandhi
'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा
CM भगवंत मान ने सिंगापुर प्रशिक्षण के लिए प्रिंसिपलों के आठवें बैच को किया रवाना
Punjab Education Model
CM भगवंत मान ने सिंगापुर प्रशिक्षण के लिए प्रिंसिपलों के आठवें बैच को किया रवाना
भगवंत मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश, रोजगार का नया दौर शुरू
punjab new industrial policy
भगवंत मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश, रोजगार का नया दौर शुरू
खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर
Telangana News in Hindi
खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
Mangalore Refinery
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
S Jaishankar
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
bengal elections
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
Ram Rahim
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
kolkata
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
The Kerala Story 2
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा