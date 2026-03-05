नेपाल में आम चुनाव के लिए मतदान पूरा, 60 फीसदी लोगों ने दिया वोट; सत्ता में बदलाव ला पाएगा जन जी आंदोलन?

Nepal Elections: नेपाल में आज गुरुवार ( 5 मार्च 2026) को नए प्रधानमंत्री पद के लिए वोटिंग हुई. बीते साल 2025 में यहां देशभर में हुए हिंसक जेन जी आंदोलन के बाद पहली बार आम चुनाव का आयोजन हुआ. इस विरोध-प्रदर्शन में प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा की सरकार गिर गई थी. भारत इस हिमालयी राष्ट्र में हो रहे चुनाव पर अपनी नजर बनाए हुए हैं. नेपाल में आम चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई का बयान सामने आया है.

60 प्रतिशत रहा वोटर टर्नआउट

चुनाव आयोग के संयुक्त सचिव और प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई ने कहा,' हमने मतदान प्रक्रिया संपन्न कर ली है. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक देशभर में लगभग 60 प्रतिशत मतदान हुआ है. उम्मीद के मुताबिक मतदान प्रक्रिया काफी सुरक्षित रही और मतदाता मतदान में भाग लेने के लिए उत्साहित थे. इस चुनाव में मतदान के योग्य सभी मतदाताओं ने मतदान किया इसलिए हम चुनाव प्रक्रिया को लेकर उत्साहित हैं. राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, सभी मतदाताओं, नेपाल सरकार, प्राइवेट सेक्टर, मीडिया और सभी क्षेत्रों के प्रभावी सहयोग के कारण हम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कर सके.'

चुनाव पर जेन जी का रिएक्शन

नेपाल में यह चुनाव जेन जी आंदोलन से काफी प्रभावित था. इसको लेकर नारायण प्रसाद भट्टराई ने बताया कि चुनाव को लेकर जेन जी बेहद पॉजिटिव थी. उन्होंने कहा,' जेनरेशन जी चुनाव को लेकर काफी सकारात्मक रही. उन्होंने मतदाताओं और उम्मीदवारों दोनों के रूप में हिस्सा लिया. इस चुनाव में उनकी भागीदारी काफी अच्छी रही.' बता दें कि नेपाल में आम चुनाव को लेकर जारी मतदान प्रक्रिया के चलते भारत-नेपाल बॉर्डर को भी सील किया गया था. वहीं ओपन बॉर्डर वाले इलाके में हर कच्चे रास्तों पर SSB के जवान तैनात थे.

चुनाव में किसके बीच मुकाबला?

नेपाल में आयोजित हुए आम चुनाव में प्रमुख मुकाबला पूर्व रैपर और काठमांडू के मेयर रहे बालेंद्र शाह के नेतृत्व में नवगठित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) और 2 परंपरागत राजनीतिक दलों नेपाली कांग्रेस पार्टी और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के बीच है. नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष गगन थापा अपनी पार्टी से पीएम पद के उम्मीदवार हैं, जबकि CPN (UML) ने केपी शर्मा ओली को पीएम पद के लिए अपना चेहरा बनाया है.