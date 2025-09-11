Kulman Ghising: नेपाल में कौन बनेगा पीएम? बालेन-सुशीला रह गए पीछे, ये नाम रेस में आगे
Kulman Ghising: नेपाल में कौन बनेगा पीएम? बालेन-सुशीला रह गए पीछे, ये नाम रेस में आगे

Nepal Protest: नेपाल में GenZ प्रदर्शनकारियों ने PM पद के लिए नए चेहरे की मांग की थी जिसके बाद से ही बालेन शाह और सुशीला कार्की के बीच नया नाम आ रहा है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 11, 2025, 02:19 PM IST
Kulman Ghising: नेपाल में कौन बनेगा पीएम? बालेन-सुशीला रह गए पीछे, ये नाम रेस में आगे

Nepal Interim Prime Minister: काठमांडू के मेयर बालेन शाह और पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के पद छोड़ने के बाद नेपाल की अंतरिम सरकार की कमान नेपाल विद्युत प्राधिकरण के प्रमुख, इंजीनियर कुलमन घीसिंग को दी गई है. घीसिंग को एक ईमानदार और भरोसेमंद व्यक्ति माना जाता है जिन्होंने देश में बिजली कटौती को खत्म किया था. अब वे नए चुनाव होने तक देश की बागडोर संभालेंगे. GenZ ने यह घोषणा नेपाल के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के हिस्से के रूप में की है. गुरूवार को इस आंदोलन ने देश को राजनीतिक बदलाव के दौरान सही दिशा देने के लिए अंतरिम परिषद बनाने के फैसले को बड़ी सफलता बताया.

बालेन शाह ने कर दिया था मना
शुरूआत में परिषद पद के अध्यक्ष के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार माने जा रहे बालेन शाह ने सार्वजनिक रूप से इस पद को लेने से मना कर दिया. इसके बाद, सुशाली कार्की को भी अच्छा-खासा समर्थन मिला लेकिन उन्होंने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली. उन्होंने इसके पीछे संवैधानिक और कानूनी दिक्कतें बताईं और साथ ही ये भी कि इस पद की उन्हें इच्छा नहीं है.  उनकी उम्र 70 से ज्यादा होने की वजह से उन्हें GenZ की प्रतिनिधित्व करने के लिए सही नहीं माना गया.

खाली जगह कौन भरेगा?
नेपाली मीडिया के अनुसार GenZ के कुछ युवा सेना मुख्यालय पहुंचे हैं. उन्होंने अंतरिम सरकार बनाने को लेकर चल रही बातचीत में शामिल होने की मांग की है. नेपाल के प्रधानमंत्री को हटाने और संसद में आग लगाने वाले हिंसक प्रदर्शनों के बाद देश में एक बड़ा सवाल था कि इस खाली जगह को कौन भरेगा. मंगलवार को प्रदर्शन बढ़ने के बाद से अब 3 करोड़ लोगों के इस देश की कमान सेना ने संभाल ली है.

नेपाली सेना प्रमुख ने की कई लोगों से मुलाकात
नेपाली सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगडेल ने बुधवार को कुछ खास लोगों और GenZ के प्रतिनिधियों से मुलाकात की.  सेना के प्रवक्ता ने युवा प्रदर्शनकारियों के बारे में बताया लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं दी. काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, काठमांडू घाटी में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या 30 से ज्यादा हो चुकी है. यह जानकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल के अधिकारियों ने दी जहां शवों को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

