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फिर सड़कों पर उतरा नेपाल का Gen Z... जिस बालेन शाह को सत्ता में लाए उन्हीं को घेरा, अब क्यों प्रदर्शन कर रहे युवा?

Nepal Gen Z Protest: नेपाल में अब एक बार फिर देश की युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है. बताया जा रहा है कि यहां सैकड़ों लोग बालेन सरकार के रीसेटलमेंट प्लान के बिना अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने का विरोध कर रहे हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 12, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:05 PM IST
फिर सड़कों पर उतरा नेपाल का Gen Z... जिस बालेन शाह को सत्ता में लाए उन्हीं को घेरा, अब क्यों प्रदर्शन कर रहे युवा?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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