/फिर सड़कों पर उतरा नेपाल का Gen Z... जिस बालेन शाह को सत्ता में लाए उन्हीं को घेरा, अब क्यों प्रदर्शन कर रहे युवा?

शुक्रवार को काठमांडू की एक बस्ती में बाढ़ आने के बाद हालात और बिगड़ गए. यहां 150 विस्थापित लोगों को ठहराया गया था. सुरक्षा बलों की मदद से उन्हें सुरक्षित निकाला गया. अगले दिन बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता वहां स्थिति देखने पहुंचे तो पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया. पुलिस कार्रवाई में एक कार्यकर्ता के चेहरे पर चोट आई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष गगन कुमार थापा ने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए बालेन शाह सरकार की आलोचना की और उनकी रिहाई की मांग की.